Nature, lakes, forests, cultural treasures and thousands of unforgettable memories are awaiting you during your perfect summer vacation in Austria
كارينثيا
مجموعة فنادق النمسا 2025
A summer full of adventures
أبرز معالم الشتاء
أكبر 9 منتجعات للتزلج
إذا كنت ترغب في الإقامة في منتجع كبير، ما عليكَ إلا أن تقرأ قائمتنا التي تضم أكبر مناطق التزلج المتجاورة في النمسا.
منتجعات التزلج الصغيرة في النمسا
في منتجعات التزلج الصغيرة والساحرة هذه، تلتقي المناظر الجبلية المغطاة بالثلوج مع مراكز المدن القديمة التاريخية.
مراكز عافية في منتجعات التزلج
استرخِ في منتجع صحي بعد ممارسة الرياضات الشتوية - ففي منتجعات التزلج هذه يمكنك الذهاب مباشرةً من منطقة التزلج إلى المنتجع الصحي.
التزحلق على لوحة التوبوغان في النمسا
يمكنك الوصول إلى القمة سيراً على الأقدام، أو باستخدام المصعد، أو باستخدام "تاكسي توبوغان"، وعندما تصل، ستجد أكواخاً مريحة، ومسارات تزلج رائعة، ومنظراً جميلاً للاستمتاع به
عطلة الشتاء بعيداً عن المنحدرات
المشي لمسافات طويلة في فصل الشتاء، التزحلق على الجليد والتزلج الريفي على الثلج وأكثر من ذلك - 10 تجارب رائعة تنتظرك بعيداً عن المنحدرات.
A summer full of adventures
أبرز الأنشطة لمدة عام كامل
عطلة عافية مع إطلالات خلابة
مناظر بانورامية واسترخاء في مكان واحد: توفر هذه المنتجعات الصحية الخاصة الاسترخاء مع إطلالات بانورامية غير عادية على جبال الألب النمساوية.
أماكن إقامة استثنائية
من النوم عالياً بين الأشجار إلى الاستيقاظ بجوار الديناصورات: اجعل عطلتك القادمة في النمسا عبارة عن لحظات مبهرة في أفضل المنتجعات الصحية الخاصة.
منتجعات صحية خاصة في النمسا
العافية، بخصوصية تامة: تعرف على واحات العافية الخاصة التي توفر الاسترخاء الفاخر - سواء في الشاليهات الحصرية في جبال الألب أو المنتجعات الصحية الحضرية في وسط المدينة.
شاليهات وقرى أكواخ جبال الألب
إن الجمال الريفي والراحة الأنيقة تجعل من العطلة في شاليه في النمسا تجربة أصيلة بامتياز.
عطلات مع الكلاب
سواء اخترت القيام بعطلة مشي لمسافات طويلة في الجبال أو الإقامة في فندق صحي أو القيام برحلة داخل المدينة، يوجد في النمسا فنادق وأماكن إقامة ترحب بالحيوانات الأليفة.
المتنزهات الترفيهية في النمسا
مغامرات مثيرة ومناطق جذب مثيرة تنتظر العائلات في العديد من المواقع في النمسا، تضمن لك لحظات ممتعة لا تُنسى.
سواء كنت تبحث عن تجربة، لقاء، أو مجرد لحظة عابرة – فكل جديد يبدو مألوفاً هنا، حيث ينبع هذا الإحساس الحقيقي من الاتصال بالأشخاص الذين يعيشون هنا. فعطلتك في النمسا تعكس طريقتك في عيش الحياة.