عالم الطهي في النمسا 
اختبر المذاقات الأصيلة
اختبر عالم الطهي

Nature, lakes, forests, cultural treasures and thousands of unforgettable memories are awaiting you during your perfect summer vacation in Austria

كارينثيا

كارينثيا

مجموعة فنادق النمسا 2025

مجموعة فنادق النمسا 2025

A summer full of adventures

Summer is as diverse as your preferences

Family

Lakes in Austria

Holidays by the water

Cities in Austria

National Parks and Nature Parks

التزحلق على الجليد

تزلج على التوبوغان

المشي بحذاء الثلج

أبرز معالم الشتاء

اكتشف أبرز معالم الشتاء في النمسا - من المنحدرات إلى الحمامات الحرارية.

أكبر 9 منتجعات للتزلج

إذا كنت ترغب في الإقامة في منتجع كبير، ما عليكَ إلا أن تقرأ قائمتنا التي تضم أكبر مناطق التزلج المتجاورة في النمسا.

أكبر مناطق التزلج في النمسا

منتجعات التزلج الصغيرة في النمسا

في منتجعات التزلج الصغيرة والساحرة هذه، تلتقي المناظر الجبلية المغطاة بالثلوج مع مراكز المدن القديمة التاريخية.

منتجعات التزلج الصغيرة

مراكز عافية في منتجعات التزلج

استرخِ في منتجع صحي بعد ممارسة الرياضات الشتوية - ففي منتجعات التزلج هذه يمكنك الذهاب مباشرةً من منطقة التزلج إلى المنتجع الصحي.

منتجعات عافية في مناطق التزلج

التزحلق على لوحة التوبوغان في النمسا

يمكنك الوصول إلى القمة سيراً على الأقدام، أو باستخدام المصعد، أو باستخدام "تاكسي توبوغان"، وعندما تصل، ستجد أكواخاً مريحة، ومسارات تزلج رائعة، ومنظراً جميلاً للاستمتاع به

Tobogganing in Austria

عطلة الشتاء بعيداً عن المنحدرات

المشي لمسافات طويلة في فصل الشتاء، التزحلق على الجليد والتزلج الريفي على الثلج وأكثر من ذلك - 10 تجارب رائعة تنتظرك بعيداً عن المنحدرات.

عطلة الشتاء بعيداً عن المنحدرات

منتجعات للمتزلجين المبكرين

ما الذي يمكن أن يكون أفضل من مشاهدة شروق الشمس وهي تغمر منحدر التزلج بالضوء الذهبي؟

منتجعات للمتزلجين المبكرين

A summer full of adventures

summer is as diverse as your preferences

أبرز الأنشطة لمدة عام كامل

ما لا يجب تفويته في النمسا - سواء في الصيف أم الخريف أم الشتاء أم الربيع.

عطلة عافية مع إطلالات خلابة

مناظر بانورامية واسترخاء في مكان واحد: توفر هذه المنتجعات الصحية الخاصة الاسترخاء مع إطلالات بانورامية غير عادية على جبال الألب النمساوية.

عطلات عافية مع إطلالات خلابة

أماكن إقامة استثنائية

من النوم عالياً بين الأشجار إلى الاستيقاظ بجوار الديناصورات: اجعل عطلتك القادمة في النمسا عبارة عن لحظات مبهرة في أفضل المنتجعات الصحية الخاصة.

منتجعات صحية خاصة في النمسا

منتجعات صحية خاصة في النمسا

العافية، بخصوصية تامة: تعرف على واحات العافية الخاصة التي توفر الاسترخاء الفاخر - سواء في الشاليهات الحصرية في جبال الألب أو المنتجعات الصحية الحضرية في وسط المدينة.

منتجعات صحية خاصة

شاليهات وقرى أكواخ جبال الألب

إن الجمال الريفي والراحة الأنيقة تجعل من العطلة في شاليه في النمسا تجربة أصيلة بامتياز.

Wellness in Austria

عطلات مع الكلاب

سواء اخترت القيام بعطلة مشي لمسافات طويلة في الجبال أو الإقامة في فندق صحي أو القيام برحلة داخل المدينة، يوجد في النمسا فنادق وأماكن إقامة ترحب بالحيوانات الأليفة.

عطلات مع الكلاب

المتنزهات الترفيهية في النمسا

مغامرات مثيرة ومناطق جذب مثيرة تنتظر العائلات في العديد من المواقع في النمسا، تضمن لك لحظات ممتعة لا تُنسى.

منتزهات الترفيه

أجمل المهرجانات والاحتفالات

تشتهر النمسا عالمياً كدولة للموسيقى. إليك لمحة عامة عن أجمل المهرجانات والاحتفالات، من الكلاسيكية إلى الحديثة.

مهرجانات

سواء كنت تبحث عن تجربة، لقاء، أو مجرد لحظة عابرة – فكل جديد يبدو مألوفاً هنا، حيث ينبع هذا الإحساس الحقيقي من الاتصال بالأشخاص الذين يعيشون هنا. فعطلتك في النمسا تعكس طريقتك في عيش الحياة.

تعرف على النمسا

لدى النمسا الكثير لتقدمه - بغض النظر عن الموسم أو الوقت من السنة.

اختبر أطيب المذاقات في النمسا

اكتشف متع الحياة

أسئلة شائعة

يمكنك السفر إلى النمسا على مدار السنة، مع فصول الشتاء الباردة والصيف الدافئ والربيع والخريف المعتدلين، فهنالك دائماً الكثير مما يمكنك فعله ورؤيته:

• من الربيع إلى الخريف: استمتع بدرجات حرارة معتدلة واكتشف مدن النمسا وطبيعتها. استخدم الوقت للقيام برحلات داخل المدينة إلى فيينا أو على طول بحيرة نيوسايدل لممارسة الرياضات المائية مثل ركوب الأمواج.

• الشتاء: انغمس في عالم الثلوج في النمسا واستمتع بتجربة الرياضات الشتوية المثيرة. فاعتباراً من نهاية نوفمبر، توفر البلاد ثلوجاً مضمونة، وبخاصةٍ في جبال الألب التيرولية وسالزبورغرلاند، وهي المنطقة المثالية لقضاء عطلات التزلج.

وجهات في النمسا

السكك الحديدية: بفضل شبكة السكك الحديدية المتطورة، أصبح الوصول إلى هنا خالياً تماماً من التوتر، حيث توفر خطوطأو بي بي وويستباهن، رحلات سريعة ومريحة.

السيارة: تتمتع النمسا بشبكة طرق ممتازة، ومع ذلك، يُرجى ملاحظة أن رسوم المرور إلزامية على الطرق السريعة وطرق النقل السريعة.

الطائرة: يوجد في النمسا العديد من المطارات الدولية، بما في ذلك فيينا وسالزبورغ وإنسبروك وغراتس، حيث يُعتبر مطار فيينا المطار المركزي الأكبر.

رحلة إلى النمسا

تقدم النمسا العديد من المعالم السياحية المبهرة التي تجعل كل منطقة فريدة من نوعها بطريقتها الخاصة. من المعالم الثقافية إلى تجارب الطبيعة الخلابة، هناك الكثير مما يمكن اكتشافه. لتعرف ما هي أفضل المعالم السياحية التي ينبغي زيارتها، ننصحك بالاطلاع على المخلص العام على صفحتنا.

الأماكن المثيرة للاهتمام في النمسا

تُعتبر النمسا وجهة مثالية لقضاء العطلات بفضل طبيعتها الرائعة وثقافتها الغنية. فهنا يمكنك استكشاف المناظر الطبيعية الجميلة لجبال الألب والمدن التاريخية ومنتجعات التزلج من الدرجة الأولى. ومن ناحية ثانية، تشتهر النمسا بمأكولاتها اللذيذة، بما في ذلك فينيرشنيتزل وكيكة زاخر. هذا وتوفر البلاد شبكة متطورة من وسائل النقل العام وخيارات السفر المستدامة، إلى جانب المعالم السياحية مثل القلاع والبحيرات ومواقع التراث العالمي لليونسكو التي تضفي الكثير من التنوع على زيارتك.

تقدم النمسا العديد من الأماكن الجميلة التي ستُسعد محبي الطبيعة والثقافة، من المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة إلى المدن التاريخية، حيث تمتع كل وجهة بسحرها الخاص. سواء كنت تبحث عن أنشطة في الهواء الطلق أو معالم ثقافية أو الاسترخاء، فإن البلاد لديها ما يناسب الجميع.

ولايات النمسا الفيدرالية
مدن النمسا
المدن التاريخية الصغيرة
الجبال والبحيرات

تقدم النمسا مجموعة واسعة من الفعاليات والمهرجانات الثقافية التي تُقام على مدار العام.

مهرجانات
الحفلات الفيينية
أبرز الفعاليات في النمسا