Do Rakouska můžete cestovat po celý rok, protože díky chladným zimám, teplým létům a mírnému jaru a podzimu je zde vždy co dělat a co vidět:

Od jara do podzimu: užijte si mírné teploty a objevujte rakouská města a přírodu. Využijte tento čas k výletům do Vídně nebo podél Neziderského jezera k vodním sportům, jako je surfování.

Zima: Zima: Ponořte se do rakouského světa sněhu a zažijte vzrušující zimní sporty. Od konce listopadu nabízí země zaručeně dostatek sněhu, zejména v Tyrolských Alpách a Salcbursku, které jsou ideální pro lyžařskou dovolenou.