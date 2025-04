5 rakouských inovací, které navždy změnily lyžování

3. Rakušané stanovili rekordy v profesionálním lyžování

V Rakousku se říká, že děti se naučí lyžovat dříve, než se naučí chodit. I když nemůžeme potvrdit, že je to pravda, zdá se, že vyrůstání v blízkosti rakouských hor má něco do sebe, co z nich dělá výjimečné lyžaře. Rakousko je rekordmanem v počtu nejvíce vítězství ve Světovém poháru v alpském lyžování všech dob (32).

Salzburg annemarie Moserová-Pröllová a Marcel Hirscher jsou držiteli největšího počtu titulů ve Světovém poháru ve své skupině. Rakouská legenda Franz Klammer se zapsal do sportovní historie jako nejúspěšnější sjezdař světa.