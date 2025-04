Ledovec Hintertux v Tyrolsku

„The snow must go on!" V souladu s tímto heslem inspiruje ledovec Hintertux s přírodním sněhem a více než 60 kilometry sjezdovek všech obtížností: Výběr sahá od sjezdovek s hlubokým sněhem a firnem až po náročné sjezdovky s muldami - zimní sporty v nadmořské výšce až 3 250 metrů.

Snowboardisté milují široké sjezdovky, velkolepou nadmořskou výšku, legendární aprés-ski a Funslope. Dětská sjezdovka pro začátečníky v areálu Sommerbergalm slibuje zábavné zážitky pro nejmenší díky sněhovým tunelům, prudkým zatáčkám a sjezdovkou s vlnami. A Přírodní ledový palác fascinuje obrovskými rampouchy a bizarními ledovými útvary - třpytivou přírodní podívanou.