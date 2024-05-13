Schladming-Dachstein
Vinter i sit bedste format
I hjertet af Steiermark ligger Schladming-Dachstein, et alsidigt vinterområde mellem det mægtige Dachstein i nord og det karakteristiske Schladminger Tauern i syd. Her mødes imponerende natur, pålidelig snegaranti og førsteklasses gæstfrihed.
Regionen byder på 230 kilometer pister, langrend i verdensklasse og alpine eventyr for både store og små. 4-Berge-Skischaukel – med Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen og Reiteralm – er navnet på det større skiområde Ski amadé. Med et enkelt liftkort får du adgang til 123 kilometer pister, moderne lifte og masser af indbydende bjerghytter.
Men Schladming-Dachstein er mere end bare skiløb. Oplev børnevenlige områder som Galsterberg og Riesneralm, udforsk vintervandrestier, prøv skiyoga eller nyd kulinariske oplevelser i højden. Uanset om du søger action, familietid eller afslapning i bjergrige omgivelser, har denne region noget for dig.
Derfor bør du vælge Schladming-Dachstein
Aktivitet og afslapning
Sus ned ad pisten – eller find roen gennem vintervandring, langrend eller ski-yoga. Alt sammen midt i et landskab med bjerge, skove og storslåede udsigter.
Kunst og kultur
Julestemning på julemarkeder og det spektakulære Nightrace – her går kultur og sport hånd i hånd.
I Schladming-Dachstein kan du køre fra bjerg til bjerg uden at tage skiene af. 4-Berge-Skischaukel forbinder Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen og Reiteralm til ét stort pisteparadis – med sikker sne, sportslige udfordringer og betagende udsigter.
Med moderne lifte, korte køer og konstant variation er dette hjertet af Ski amadé. Velkommen til en alpe-drøm for skiløbere i alle aldre!
Hurtigt og komfortabelt til toppen
Denne vinter tages tre helt nye lifte i brug: en 10-personers gondol på Hauser Kaibling, en moderne 8-personers lift på Planai og en ny gondollift på Fageralm. Du kommer hurtigere op – og kan derfor nyde pisterne (og udsigten!) endnu længere.
De smukkeste overnatningssteder
Falkensteiner Hotel Schladming****s
I harmoni med bjergene, i harmoni med dig selv: alpin charme møder moderne arkitektur, bevidst afslapning møder sportsaktiviteter – fra 299 € pr. nat/værelse.
Ski- og wellnesshotel Schütterhof ****
Ski-in/ski-out, infinitypool & liftkort – 3 overnatninger på 4* Hotel Schütterhof fra € 770 pr. person inkl. Ski amadé liftkort og wellness med udsigt.
En vinter fuld af oplevelser
Vintervandring
Vintervandring i Schladming-Dachstein byder på fredelige stier gennem snedækkede skove og panoramaudsigt over bjergene – en magisk oplevelse for naturelskere.
Afteneventyr i sneen
Natskiløb, kælkning, en tur til toppen eller langrend under stjernerne – vinteren i Schladming-Dachstein slutter aldrig rigtig.
Langrend i Ramsau
På Rittisberg i Ramsau er et højtliggende langrendsløjpenetværk med panoramaudsigt og spor for alle niveauer – stille, snesikkert og perfekt til både motion og hygge.
Spændende aktiviteter på Dachstein
Dachstein, Steiermarks højeste bjerg, når 2.995 meter. Med Dachstein Gletscherbahn kommer du til gletsjeren på 10 min. og kan nyde imponerende udsigter og aktiviteter.
Yoga på ski
Skiyoga i Schladming-Dachstein: En perfekt kombination af skiløb og yoga. Slap af og styrk din krop med 30 minutters træning ved pisten, omgivet af bjerge.
Kælkning både dag og nat
Ud over skiløb er kælkning et af regionens højdepunkter – både om dagen og om natten! Den 7 km lange bane på Hochwurzen er en af de længste i hele Alperne.
Aftensmad & spareribs
Nyd krydrede spareribs og sus derefter ned ad de oplyste kælkebakker i Hochwurzen og Galsterberg. Alt er inkluderet i kombinationspakken!
Sjov i sneen for hele familien
Rittisberg, Galsterberg og Planneralm byder på eventyrlige skove, rolige pister, kælkebakker og legepladser – til en vinter fuld af eventyr for hele familien.
Romantisk slædetur
Indpakket i tæpper glider du frem i en hestetrukket slæde gennem vinterlandskabet – en magisk oplevelse for to eller hele familien.
Almkulinarik – smagsoplevelser i højden
Events i regionen
Backstreet Boys åbner skisesæsonen 2025/2026
Den 5., 6. og 7. december starter vinteren med stil – Backstreet Boys giver et sprudlende liveshow på Planai Stadium. Ses vi?
Nightrace 2026
Hvert år bliver Schladming til scene for en af verdens mest spektakulære skikonkurrencer: det uforglemmelige Nightrace – et højdepunkt i verdensmesterskabskalenderen.
Julemarkeder
Sne, lys, god mad og drikke – ægte østrigsk hygge i vinterens mest stemningsfulde måneder.
Insidertip
Skitouring på Planai er en vinteroplevelse ud over det sædvanlige. Skridt for skridt gennem skoven kommer du op til toppen – med Dachsteinmassivet som imponerende kulisse. Oppe på toppen venter ikke kun panoramaudsigten, men også en afslappet tur ned ad VM-pisterne og en velfortjent pause i en hyggelig alpehytte.
Insidertip
Start din vinterdag i Schladming-Dachstein med noget helt særligt: Early Bird Skiing og morgenmad på bjerget. Tag den første gondol og nyd stilheden, de nypræparerede pister og den friske morgenluft – længe før folkemængderne.
Uanset om du vælger Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen eller Reiteralm, byder 4-Berge-Skischaukel på uforglemmelige morgentimer. Efter et par ture venter en solid morgenmad i en af de stemningsfulde alpehytter, for eksempel Krummholzhütte – perfekt til at lade op til resten af dagen.
Forbundslandet Steiermark
Natur, kultur, kunst og kulinariske oplevelser – det er Steiermark. Fra Dachstein-gletsjerens glitrende vidder til julestemningen i Graz og de snedækkede vinlandskaber inviterer regionen til en vinter fuld af ro og fornøjelse.
Østrigs grønne hjerte byder vintergæster velkommen, der søger afslapning, ægthed og en dosis varme – både fra mennesker og miljøet.
Ski Opening 2025
Vores anbefalinger
Bjerghytter
Rösteralm: Nyd hjemmelavede retter og lokale råvarer.
Onkel Willy's Hütte: Familiedrevet kro med hyggelig atmosfære og god mad.
Hochwurzen Alm: Gør holdt ved den steirske bjerghytte Hochwurzenalm: Nyd traditionelle retter fra vores kulinariske partner i Alperne.
Krummholzhütte: Alpestue med ideel beliggenhed og det bedste alpine køkken.
Sondlalm: Autentisk, traditionel og stadig tilberedt i brændeovn her.
Waldhäuslalm: Perfekt for hele familien, tilgængelig til fods, på ski, hestevogn, snesko eller bil.
Udsigtspunkter
Dachstein Himmelsleiter og Treppe ins Nichts: Udsigt i over 2.700 meters højde.
Reiteralm hjertet: Fantastisk udsigt over Dachsteinmassivet.
Planneralm: Steiermarks højst beliggende skisportssted med maleriske udsigter og uberørt natur.
Hauser Kaibling Gipfel: Fra toppen har man en svimlende udsigt over det hvide vinterlandskab.
Rittisberg Gipfel: Imponerende udsigt over Dachsteinmassivet - helt perfekt til vinterfotografering.
Rejsen dertil
Med fly
De nærmeste lufthavne er
Salzburg (90 km)
München, Tyskland (270 km)
Med tog
Tag toget til
Direkte forbindelser fra München, Graz, Innsbruck og Salzburg med ÖBB
Direkte forbindelse fra Malmö med Snälltåget
Med bil
Rejsen går gennem Danmark, derefter ad A7 gennem Tyskland mod Hannover, videre ad A9 mod München og derefter ad A10 mod Salzburg i Østrig. Rejsen tager cirka 12-13 timer afhængigt af trafik- og vejforhold.
Schladming-Dachstein tager fremtidens udfordringer op med klare initiativer, der kombinerer kvalitet, vækst og miljøansvar.
Liftoperatørerne går foran: Planai-Hochwurzen-Bahnen sigter mod 16 % egenproduceret energi inden 2029 gennem solenergi og klimavenligt brændstof. Riesneralm driver sneproduktionen med strøm fra eget vandkraftværk, og på Hauser Kaibling passes pisterne af sommergræssende får – en naturlig landskabspleje.
Også det sociale fremhæves. Projekter som Senior Talents og lokale madinitiativer styrker både arbejdsmarkedet og kontakten mellem turisme, landbrug og lokalsamfundet.
Lige nu er der gang i et langsigtet strategiarbejde for at videreudvikle regionens bæredygtige helårsturisme – med ansvar og omtanke i hvert skridt.
Tourismusverband Schladming-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefon: +43 3687 23310