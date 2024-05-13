Mellem Dachstein og Schladminger Tauern venter snesikre pister, storslået natur og ægte østrigsk gæstfrihed – velkommen til vinteren i Schladming-Dachstein.

I hjertet af Steiermark ligger Schladming-Dachstein, et alsidigt vinterområde mellem det mægtige Dachstein i nord og det karakteristiske Schladminger Tauern i syd. Her mødes imponerende natur, pålidelig snegaranti og førsteklasses gæstfrihed.

Regionen byder på 230 kilometer pister, langrend i verdensklasse og alpine eventyr for både store og små. 4-Berge-Skischaukel – med Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen og Reiteralm – er navnet på det større skiområde Ski amadé. Med et enkelt liftkort får du adgang til 123 kilometer pister, moderne lifte og masser af indbydende bjerghytter.

Men Schladming-Dachstein er mere end bare skiløb. Oplev børnevenlige områder som Galsterberg og Riesneralm, udforsk vintervandrestier, prøv skiyoga eller nyd kulinariske oplevelser i højden. Uanset om du søger action, familietid eller afslapning i bjergrige omgivelser, har denne region noget for dig.

Læs mere om vinteren i Schladming-Dachstein