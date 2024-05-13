Schladming-Dachstein
Vinter i sit bedste format

Mellem Dachstein og Schladminger Tauern venter snesikre pister, storslået natur og ægte østrigsk gæstfrihed – velkommen til vinteren i Schladming-Dachstein.

I hjertet af Steiermark ligger Schladming-Dachstein, et alsidigt vinterområde mellem det mægtige Dachstein i nord og det karakteristiske Schladminger Tauern i syd. Her mødes imponerende natur, pålidelig snegaranti og førsteklasses gæstfrihed.

Regionen byder på 230 kilometer pister, langrend i verdensklasse og alpine eventyr for både store og små. 4-Berge-Skischaukel – med Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen og Reiteralm – er navnet på det større skiområde Ski amadé. Med et enkelt liftkort får du adgang til 123 kilometer pister, moderne lifte og masser af indbydende bjerghytter.

Men Schladming-Dachstein er mere end bare skiløb. Oplev børnevenlige områder som Galsterberg og Riesneralm, udforsk vintervandrestier, prøv skiyoga eller nyd kulinariske oplevelser i højden. Uanset om du søger action, familietid eller afslapning i bjergrige omgivelser, har denne region noget for dig.

Læs mere om vinteren i Schladming-Dachstein

Tal og fakta
Antal skisportssteder9
Pistekilometer230 km (adgang til 760 km i Ski amadé)
Længdespor430 km
Vintervandreruter300 km
Lifte98
Skiskoler20
Hytter100
Højeste bjerg i regionenDachstein (2.995 m)
Længste nedkørselHochwurzen (7,7 km)
Skisportsområde

Derfor bør du vælge Schladming-Dachstein

I Schladming-Dachstein venter lange pister, børnevenlige skiområder, moderne lifte og vintervandringer i uberørt natur – perfekt for både aktive familier og livsnydere.

Aktivitet og afslapning

Sus ned ad pisten – eller find roen gennem vintervandring, langrend eller ski-yoga. Alt sammen midt i et landskab med bjerge, skove og storslåede udsigter.

Kunst og kultur

Julestemning på julemarkeder og det spektakulære Nightrace – her går kultur og sport hånd i hånd.

Madglæde i højderne

Autentiske bjerghytter, regionale specialiteter og såkaldt almkulinarik gør hver skitur til en smagsrig oplevelse.

Fire bjerge. En oplevelse. Uendelig skiglæde.

I Schladming-Dachstein kan du køre fra bjerg til bjerg uden at tage skiene af. 4-Berge-Skischaukel forbinder Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen og Reiteralm til ét stort pisteparadis – med sikker sne, sportslige udfordringer og betagende udsigter.

Med moderne lifte, korte køer og konstant variation er dette hjertet af Ski amadé. Velkommen til en alpe-drøm for skiløbere i alle aldre!

Hurtigt og komfortabelt til toppen

Nye lifte giver både øget komfort og kortere ventetider

Denne vinter tages tre helt nye lifte i brug: en 10-personers gondol på Hauser Kaibling, en moderne 8-personers lift på Planai og en ny gondollift på Fageralm. Du kommer hurtigere op – og kan derfor nyde pisterne (og udsigten!) endnu længere.

Tips til overnatning

De smukkeste overnatningssteder

Falkensteiner Hotel Schladming****s

I harmoni med bjergene, i harmoni med dig selv: alpin charme møder moderne arkitektur, bevidst afslapning møder sportsaktiviteter – fra 299 € pr. nat/værelse.

Ski- og wellnesshotel Schütterhof ****

Ski-in/ski-out, infinitypool & liftkort – 3 overnatninger på 4* Hotel Schütterhof fra € 770 pr. person inkl. Ski amadé liftkort og wellness med udsigt.

Natur- og Wellnesshotel Höflehner **** Superior

Wellness, natur og skiløb – 4 overnatninger på Hotel Höflehner fra 1.450 € pr. person inkl. liftkort, massage, naturbad og alpin wellness på en fantastisk beliggenhed.

En vinter fuld af oplevelser

I Schladming-Dachstein – en del af Ski amadé – er hverdagen langt væk. Her venter kilometerlange pister, børnevenlige områder, moderne lifte, højtliggende langrendsløjper og storslåede udsigter. En vinterdestination med variation for hele familien.

Vintervandring

Vintervandring i Schladming-Dachstein byder på fredelige stier gennem snedækkede skove og panoramaudsigt over bjergene – en magisk oplevelse for naturelskere.

Afteneventyr i sneen

Natskiløb, kælkning, en tur til toppen eller langrend under stjernerne – vinteren i Schladming-Dachstein slutter aldrig rigtig.

Langrend i Ramsau

På Rittisberg i Ramsau er et højtliggende langrendsløjpenetværk med panoramaudsigt og spor for alle niveauer – stille, snesikkert og perfekt til både motion og hygge.

Spændende aktiviteter på Dachstein

Dachstein, Steiermarks højeste bjerg, når 2.995 meter. Med Dachstein Gletscherbahn kommer du til gletsjeren på 10 min. og kan nyde imponerende udsigter og aktiviteter.

Yoga på ski

Skiyoga i Schladming-Dachstein: En perfekt kombination af skiløb og yoga. Slap af og styrk din krop med 30 minutters træning ved pisten, omgivet af bjerge.

Kælkning både dag og nat

Ud over skiløb er kælkning et af regionens højdepunkter – både om dagen og om natten! Den 7 km lange bane på Hochwurzen er en af de længste i hele Alperne.

Aftensmad & spareribs

Nyd krydrede spareribs og sus derefter ned ad de oplyste kælkebakker i Hochwurzen og Galsterberg. Alt er inkluderet i kombinationspakken!

Sjov i sneen for hele familien

Rittisberg, Galsterberg og Planneralm byder på eventyrlige skove, rolige pister, kælkebakker og legepladser – til en vinter fuld af eventyr for hele familien.

Romantisk slædetur

Indpakket i tæpper glider du frem i en hestetrukket slæde gennem vinterlandskabet – en magisk oplevelse for to eller hele familien.

Skitouring

Udfordr dig selv på markerede skitoure op til skibjergenes toppe, som Planai og Hochwurzen. Beløn dig selv med en fantastisk udsigt og en velfortjent nedkørsel!

Almkulinarik – smagsoplevelser i højden

Efter en dag i sneen er der ikke noget bedre end at sætte sig ned i en hyggelig alpehytte. Her venter regionale specialiteter og gæstfrie værter. Oplev det prisbelønnede projekt Almkulinarik af stjernekokken Richard Rauch – og nyd hans unikke vinterretter.

Events i regionen

Backstreet Boys åbner skisesæsonen 2025/2026

6.12.2025 – 7.12.2025
Planai Stadium, Schladming

Den 5., 6. og 7. december starter vinteren med stil – Backstreet Boys giver et sprudlende liveshow på Planai Stadium. Ses vi?

Nightrace 2026

27.1.2026 – 28.1.2026
Planai Stadium, Schladming

Hvert år bliver Schladming til scene for en af verdens mest spektakulære skikonkurrencer: det uforglemmelige Nightrace – et højdepunkt i verdensmesterskabskalenderen.

Julemarkeder

22.11.2025 – 24.12.2025
Schladming-Dachstein

Sne, lys, god mad og drikke – ægte østrigsk hygge i vinterens mest stemningsfulde måneder.

Dachsteinlauf – langrendskonkurrence

9.1.2026 – 11.1.2026
WM-Stadion Ramsau, Ramsau am Dachstein

Ramsau am Dachstein er vært for DACHSTEINLAUF. Vælg mellem et 40 km langdistanceløb eller et 10 km holdløb – et langrendsevent for alle niveauer, fra motionister til professionelle.

Insidertip

Skitouring

Skitouring på Planai er en vinteroplevelse ud over det sædvanlige. Skridt for skridt gennem skoven kommer du op til toppen – med Dachsteinmassivet som imponerende kulisse. Oppe på toppen venter ikke kun panoramaudsigten, men også en afslappet tur ned ad VM-pisterne og en velfortjent pause i en hyggelig alpehytte.

Skitouring på Planai

Insidertip

Tidligt skiløb og morgenmad på bjerget

Start din vinterdag i Schladming-Dachstein med noget helt særligt: Early Bird Skiing og morgenmad på bjerget. Tag den første gondol og nyd stilheden, de nypræparerede pister og den friske morgenluft – længe før folkemængderne.

Uanset om du vælger Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen eller Reiteralm, byder 4-Berge-Skischaukel på uforglemmelige morgentimer. Efter et par ture venter en solid morgenmad i en af de stemningsfulde alpehytter, for eksempel Krummholzhütte – perfekt til at lade op til resten af dagen.

Forbundslandet Steiermark

Det grønne hjerte om vinteren

Natur, kultur, kunst og kulinariske oplevelser – det er Steiermark. Fra Dachstein-gletsjerens glitrende vidder til julestemningen i Graz og de snedækkede vinlandskaber inviterer regionen til en vinter fuld af ro og fornøjelse.

Østrigs grønne hjerte byder vintergæster velkommen, der søger afslapning, ægthed og en dosis varme – både fra mennesker og miljøet.

Vores anbefalinger

Bjerghytter

  • Rösteralm: Nyd hjemmelavede retter og lokale råvarer.

  • Onkel Willy's Hütte: Familiedrevet kro med hyggelig atmosfære og god mad.

  • Hochwurzen Alm: Gør holdt ved den steirske bjerghytte Hochwurzenalm: Nyd traditionelle retter fra vores kulinariske partner i Alperne.

  • Krummholzhütte: Alpestue med ideel beliggenhed og det bedste alpine køkken.

  • Sondlalm: Autentisk, traditionel og stadig tilberedt i brændeovn her.

  • Waldhäuslalm: Perfekt for hele familien, tilgængelig til fods, på ski, hestevogn, snesko eller bil.

Udsigtspunkter

Rejsen dertil

Med fly

De nærmeste lufthavne er

  • Salzburg (90 km)

  • München, Tyskland (270 km)

Med tog

Tag toget til

  • Direkte forbindelser fra München, Graz, Innsbruck og Salzburg med ÖBB

  • Direkte forbindelse fra Malmö med Snälltåget

Med bil

Rejsen går gennem Danmark, derefter ad A7 gennem Tyskland mod Hannover, videre ad A9 mod München og derefter ad A10 mod Salzburg i Østrig. Rejsen tager cirka 12-13 timer afhængigt af trafik- og vejforhold.

Fokus på bæredygtighed

Schladming-Dachstein tager fremtidens udfordringer op med klare initiativer, der kombinerer kvalitet, vækst og miljøansvar.

Liftoperatørerne går foran: Planai-Hochwurzen-Bahnen sigter mod 16 % egenproduceret energi inden 2029 gennem solenergi og klimavenligt brændstof. Riesneralm driver sneproduktionen med strøm fra eget vandkraftværk, og på Hauser Kaibling passes pisterne af sommergræssende får – en naturlig landskabspleje.

Også det sociale fremhæves. Projekter som Senior Talents og lokale madinitiativer styrker både arbejdsmarkedet og kontakten mellem turisme, landbrug og lokalsamfundet.

Lige nu er der gang i et langsigtet strategiarbejde for at videreudvikle regionens bæredygtige helårsturisme – med ansvar og omtanke i hvert skridt.

Kontakt

Tourismusverband Schladming-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefon: +43 3687 23310

info@schladming-dachstein.at
