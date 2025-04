Flere aktiviteter

Ekstremsportsudøvere vil i den grad trives her, hvor det både er muligt at paraglide over de smukke bjerge, klatre i fede klatre- og boulderinghaller, eller man kan give sig i kast med trailrunning gennem skove og over bakker!

Børnevenlige aktiviteter som minigolf på kreative baner eller bowling til en regnfuld dag tiltrækker desuden børnefamilier fra hele verden og gør det muligt at sammensætte en sommerferie med aktiviteter, som alle familiens medlemmer vil synes er sjove.

Har I brug for en hyggelig gåtur med en kulturel destination er Valfartskirken Mariastein lige noget for jer. Placeret mellem de smukke bjerge og bygget helt tilbage i år 1360, finder I her en historisk perle kun 15 km nordvest for Hohe Salve.