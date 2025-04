I hjertet af Alperne, hvor historien vækkes til live, er Bad Gastein ved at vågne op til ny pragt.

Engang et tilflugtssted for kejsere og konger, i dag et magtcentrum for kræsne rejsende. Tradition og moderne livsstil mødes her. Mens Straubinger Grand Hotel fortryller med historisk elegance og eksklusivitet, byder Hotel Badeschloss på urban lethed og kosmopolitisk flair midt i de imponerende bjerge.

Bad Gastein er et besøg værd på alle tider af året. Byen fascinerer med sin charme og byder på en række kulturelle højdepunkter som Summer Jazz Festival, Art Festival og forskellige koncerter ud over klassiske sommeraktiviteter som vandreture, mountainbiking, Flying Fox, golf, tennis, genopladning af batterierne i kurbadet eller ophold i bjergtunnelen. Et ophold i det nye hotelensemble, Hotel Badeschloss eller Straubinger Grand Hotel, fuldender dit ophold og skaber uforglemmelige øjeblikke.