Pferdeschlittenfahrten sind in vielen Regionen Österreichs möglich, besonders in den Alpen. Beliebte Orte sind unter anderem das Salzburger Land , Vorarlberg und der Steiermark . Auch in kleineren Orten wie Kleinarl , Ramsau am Dachstein oder Kufstein werden regelmäßig Fahrten angeboten.