Nicht berühmt, dafür aber spektakulär Gollinger Wasserfall

Es ist die Mischung aus kühlem Sprühregen, frischer Luft und einer großartigen Wald- und Pflanzenwelt, die die Faszination von alpinen Wasserfällen ausmacht. In ihrer Nähe lässt es sich verweilen, aufatmen, Kraft tanken.

Wer ein wenig abseits von ausgetretenen Pfaden einen eindrucksvollen Wasserfall besuchen will, dem sei der Gollinger Wasserfall im SalzburgerLand ans Herz gelegt. Er zählt zu den höchsten Österreichs. Über 76 Meter stürzen hier die rauschenden Wassermengen des Schwarzenbaches in die Tiefe und liefern ein beeindruckendes Schauspiel. Man kann es auf dem Treppenweg nach oben aus verschiedensten Blickwinkeln beobachten. Wer gut zu Fuß ist, will auch die ausgiebige Waldwanderung zur Quelle des Schwarzenbaches nicht versäumen.

Tipp: Von der Regenbogenbrücke hat man einen großartigen Ausblick über den Gollinger Wasserfall und die fantastische Natur – sanfte Dusche inklusive.