Anglerfreuden: Fischen in Österreich

Tosende Gebirgsbäche und schattige Gumpen, in denen Bachforellen, Saiblinge und Äschen zu Hause sind, legendäre Huchengewässer wie die Drau, Rekordhechte aus glasklaren Seen – Fischen in Österreich wird von Anglern auf der ganzen Welt als „Geheimtipp“ gehandelt. Kein Wunder, finden sie doch hier Bäche, Flüsse und Seen mit hervorragender Wasserqualität – und von unvergleichlicher Schönheit.

