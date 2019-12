Stift Admont

Ein spannendes Konzept zwischen benediktinischer Tradition und kultureller Aktualität, das aus der Auseinandersetzung der Admonter Benediktiner mit der Kunst und Kultur unserer Zeit resultiert. Stift Admont glänzt nicht nur mit der größten Klosterbibliothek der Welt, es hat sich seit 1997 auch zunehmend auf das historisch gewachsene Mäzenatentum der Kirche zurückbesonnen.Mit demschaffte Stift Admont so einen modernen Rahmen für Werke von über 100 Künstlern, die jeweils thematisch zu wechselnden Sonderausstellungen zusammengestellt werden. Ergänzend zur laufenden Ankaufstätigkeit lädt ein Artists-in-Residence-Programm Künstler der jüngeren und mittleren Generation ins Stift und zum Schaffen ortspezifischer Kunstwerke ein. Was der Kreativität der Artists in Residence entspringt, geht unter dem Label „Made for Admont“ in die Klostersammlung ein. Für diese vorbildhafte Verbindung hochrangiger moderner Kunst mit altem Kulturgut wurde das Benediktinerstift Admont mit demausgezeichnet.