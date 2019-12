Er zählt zu den innovativsten – und erfolgreichsten – Landwirten des Burgenlandes, und seine Liebe gilt den Tomaten. „Ein wunderbares Gemüse“, meint er, „kein Wunder, dass es in Österreich(umgangssprachlich für ,Paradiesapfel‘) genannt wird.Stekovics besitzt die größte Sammlung an Tomaten weltweit. Das, dem größten Steppensee Mitteleuropas, ist für die Tomaten ideal: An 300 Tagen im Jahr scheint die Sonne. Mit seinen unkonventionellen Methoden – Stekovics gießt die Pflanzen niemals und bindet sie nicht auf – bringt er die Aromen derbesonders gut zur Geltung.Sofort nach der Ernte werden die Tomaten zu Sugos, Konfitüren oder Chutneys weiterverarbeitet, die man auf dem Hof und in ausgewählten Feinkostgeschäften kaufen kann. Von Juli bis September führt Stekovics täglich Interessierte über seine Felder.