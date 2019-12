Ein modernes Bergdorf inmitten unberührter Naturlandschaft: Das autofreie Gradonna Mountain Resort vereint viele Erlebnisse und Glücksmomente an einem Ort. Es verbindet Moderne mit Natur, Weltoffenheit mit regionalem Lebensgefühl. Das 4*-Superior Hotel und die 42 exquisiten Chalets mit eigenem Wellnessbereich verkörpern eine schlichte und zugleich innovative Architektur – gebaut mit jener Ressource, die hier das herrliche Landschaftbild so eindrucksvoll dominiert: Holz.



Das Gradonna verbindet speziell den Berg mit dem Hotel. Oder anders formuliert: Es holt den Berg direkt ins Hotel, denn dank der großen Glasfenster ist der Großglockner von jedem Punkt im Hotel zu bewundern. Im Resort erlebt der Gast ebenso die Vereinigung von tiefer Regeneration und purem Skivergnügen. Schließlich befindet sich das Hotel am Fuße des Großglockners, direkt an der Talabfahrt nach Kals. Nach dem Skifahren genügen ein paar Schritte, um in der Infrarot-Saunakabine mit Blick auf die Bergwelt oder im imposanten Spa-Bereich abschalten zu können.



Im Sommer lockt nach dem Wandern oder Mountainbiken der solarbeheizte Badeteich. Die Koppelung von weltoffener Kultur und heimischem Lebensgefühl spürt man auch eindrucksvoll in der Kulinarik. Hier fusionieren Osttiroler Spezialitäten und leichte mediterrane Kost mit asiatischen Zutaten. Alte Rezepte werden neu interpretiert – und zwar mit regionalen und saisonalen Produkten; dazu findet man im Weinkeller edle Tropfen aus der ganzen Welt.



www.gradonna.at