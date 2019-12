Eine einzigartige Heilpflanze

Wer den Speik sucht, muss zunächst „in die Höhe“ gehen und die Baumgrenze der Kärntner Alpen hinter sich lassen. Ab 1800 Höhenmetern wird man im Naturschutzgebiet des Biosphärenpark Nockberge fündig.Die seit Jahrtausenden bekannte Pflanze wurde früher sogar mit Gold aufgewogen, denn der Speik entspannt, ohne müde zu machen und belebtVonurige Almhütten bieten Speik-Fußbäder in Holztrögen. Das herb-frische, würzige Dufterlebnis macht die zarte Pflanze zum Star im Wanderjahr – insbesondere in den Monaten Juli und August sind Geruchssensationen garantiert. Und wer vom vielen Schnuppern hungrig wird, kann sich in den Almhütten an herzhaften Kärntner Spezialitäten erfreuen.