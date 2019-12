Kuschel-, Künstler- oder vielleicht doch lieber Designerzimmer? In der Krone in Hittisau hat der Gast die Qual der Wahl unter insgesamt fünf verschiedenen Zimmerkategorien – und liegt doch immer richtig. Denn egal, ob er sich nun für ein eherentscheidet odereinbevorzugt: Alle Räume wurden von Handwerksbetrieben mit heimischen Hölzern ausgestattet und fügen sich perfekt in die alte Bausubstanz ein. Soviel Harmonie und Nähe zur Natur ist Helene und Dietmar Nussbaumer,, wichtig.Und das nicht nur in Sachen schöner Schlafen, sondern auch in puncto besser Essen. Kein Wunder also, dass die Krone in Hittisau zu den acht sogenannten „MundArt“-Betrieben im Bregenzerwald gehört, die sich einer möglichstverpflichtet fühlen. Gespeist wird in der Krone übrigens in drei Stuben, die sich wunderbar altmodisch, zeitgenössich reduziert oder klein, fein und intim präsentieren. Nach dem Essen lockt das Kaminzimmer mit der Bibliothek und der Aussicht auf ein paar ruhige Stunden bei einem guten Glas Rotwein. Oder aber man entspannt in der Sauna – schließlich kann so ein Tag im Bregenzwerwald anstrengend sein: ob Wandern, Golfen und Biken im Sommer oder Langlaufen, Tourengehen und Skifahren im Winter – sämtlichemöglich. Und außerdem gilt es auch noch jede Menge kulturelle Einrichtungen in der näheren Umgebung zu entdecken.