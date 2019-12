Veränderung geschieht nur langsam und am besten ganzheitlich. Deshalb „beamt“ einen schon die Architektur des Lanserhofes in ein gesünderes Leben. Harmonische Formen, naturbelassene Stoffe, angenehme Farben, fugenloser Boden und Sorgfalt bis ins Detail. Den Gast erwartet elektrosmogfreies Raumklima. Für die „Medizin der Zukunft“ hat die Düsseldorfer Architektin Dr. Regina Dahmen-Ingenhoven ein futuristisches Medizin-, Therapie- und Beauty-Zentrum auf 1.500 Quadratmetern entworfen, das mit seiner Intelligenz, Originalität und Konsequenz überrascht.

Der sofort eintretende „Tapetenwechsel-Effekt“ soll Lebensstil-Veränderung und Entwicklung zulassen. Denn darum geht es im Tiroler Gesundheitszentrum, das sich in den letzten zwanzig Jahren einen hervorragenden Namen in der Regenerations- und Präventionsmedizin machen konnte. Die sanften Heilmethoden basieren auf einer modernen F.-X.-Mayr-Medizin, wissenschaftlicher Spitzenmedizin und transkulturellen Therapien. In der Nähe des Lanserhofs befinden sich gleich drei Golfplätze (ein 18-Loch- und zwei 9-Loch-Golfplätze).



Kontaktdaten

Lanserhof

Kochholzweg 153

6072 Lans bei Innsbruck

http://www.lanserhof.at