Wundern Sie sich nicht, wenn Sie mitten im abgelegenen Mühlviertel auf eine Runde temperamentvoller Menschen treffen, die allesamt New Yorker Dialekt sprechen. Wahrscheinlich sind es, die gerade im originellen Mühltalhof in Neufelden abgestiegen sind und Joachim Eckl besuchen. Der ist seit 20 Jahren international in der Welt der Kunst tätig (unter anderem mit seiner Initiative heim.art ) und hat mit und für Künstler wie Jeff Koons, Christo und Tony Cragg gearbeitet.Seine Frau Johanna leitet das Hotel mit den höchst, Schwägerin Ira sorgt für Beauty und Entspannung. Und Schwager Helmut kocht so kreativ, dass Gault Millau ihmverlieh und Falstaff das Restaurant zum besten Landgasthaus Österreichs kürte. Ziemlich erfolgreich, dieser Familienbetrieb!Urlaub zwischen majestätischen Bergen, glasklaren Seen und Flüssen, sanften Hügeln und historischen Städten - das ist Urlaub in Oberösterreich . Die vielen Radwege, wie etwa der Donauradweg , begeistern Radfahrer in ganz Europa.Passionierte Wanderer finden hier ihre schönsten Almen, Wanderwege und Hütten. Freunde der Kultur schätzen die lebendigen Städte, Museen und Klöster. Oberösterreich ist auch die Kulisse für sportliches Vergnügen: Im Salzkammergut liegen wohl die schönsten Badeseen in Österreich. Attraktive Ausflugsziele und zahlreiche Veranstaltungen bringen spannende Abwechslung in den Urlaub.Oberösterreich bietet auch eine Vielzahl an verschiedenen Unterkünften - je nach Lust und Laune kann der Urlaub im Hotel, am Bauernhof, auf einer Almhütte oder im Privatzimmer gebucht werden. Finden Sie die geeignete Unterkunft und verbringen Sie einen unvergesslichen Urlaub in Oberösterreich!