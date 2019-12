2.000 Jahre lang wurde imSandstein gewonnen. So entstand eine bizarre Felslandschaft, die einer monumentalen Opernkulisse gleicht, und als solche wird sie nun auch genutzt. Mit spektakulären Opernproduktionen von hoher Qualität zieht die Oper im Steinbruch St. Margarethen seither Jahr für Jahr mehr als 100.000 Besucher an.Ein breitgefächertes Programm bietet neben internationalen Opernstars auch Größen des Jazz und Pop unter freiem Himmel. In der Reihe „Kinderoper“ entführt eine Märchenoper jedes Jahr auch ein junges Publikum in fantasievolle Zauberwelten.Für den kulinarischen Genuss sorgt ein reiches Angebot im neu gestalteten Foyerpark. Die Symbiose von kalkhaltigen Böden und dem durch den Neusiedler See begünstigten Mikroklima bildet die Voraussetzungen für die besondere Weinkultur der Region, die an zahlreichen Ständen präsentiert wird.