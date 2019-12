Abgeschieden liegt es in den Osttiroler Bergen: Das Villgratental ist eines der letzten weitestgehendder Alpen. Abseits von Lärm und Autoverkehr, mit prickelnd frischer Luft und genügend Platz, um die Seele auszubreiten, kann man hier in kürzester Zeit zur Ruhe kommen.Schön, dass Gäste in derder Dörfer Inner- und Außervillgraten trotzdem nicht auf die Annehmlichkeiten des 21. Jahrhunderts verzichten müssen: Auch im stillen Villgratental findet man - in einem originalen Bauernhaus - einmit Hotel, den Gannerhof . Und moderne Holzhaus-Architektur, die sich perfekt der wildromantischen Gegend anpasst - imin Kalkstein.