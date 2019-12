Die Familie Reitbauer, legendär geworden durch das Wiener Nobelrestaurant „Steirereck“ , hat in ihrer steirischen Heimat ein Gastronomie-Wunderland geschaffen, das weitum seinesgleichen sucht. Das Motto könnte lauten: Hier ist alles einfach – aber einfach perfekt. Denn was von außen wie eineaussieht, ist in Wahrheit ein präzise laufendes, dessen Räderwerk mit enormem Know-how und ebenso viel Einsatz der Unternehmerfamilie betrieben wird.In uriger Atmosphäre wird hierzelebriert – und gerade dieser scheinbare Gegensatz macht das Steirereck am Pogusch so beliebt. Zum Einsatz kommen dabei natürlich vornehmlichwie frische Fische aus dem Turnauer Teich, der steirische Kapaun („das beste Hendl der Welt“), Wild aus den umliegenden Wäldern oder Fleisch aus der eigenen Viehzucht.Rund um das Wirtshaus hat sich mit den Jahren eine veritable Infrastruktur entwickelt, zu der auchder Umgebung zählen, die gerne vermittelt werden. Und wer ein ganz besonderes Erlebnis sucht, kann von Bad Vöslau (südlich von Wien) aus aucheinfliegen und beim Steirereck zum Schmausen zwischenlanden.