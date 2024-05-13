Año Nuevo en Austria

Empieza el Año Nuevo con estilo asistiendo al Baile de Año Nuevo en el Palacio Imperial o celébralo en las calles de cualquier ciudad de Austria: tú eliges.

¿Planeas pasar la Nochevieja en Austria? ¡Enhorabuena, has hecho una excelente elección! Austria es el destino perfecto para recibir el nuevo año y sumergirte en las festividades que llenan cada rincón del país. Desde impresionantes fuegos artificiales hasta conciertos, bailes y fiestas, aquí encontrarás todo lo que necesitas para una celebración inolvidable. Y si siempre has soñado con bailar un vals en las calles, copa de champán en mano, cuando el reloj marque la medianoche, ¡este es tu momento! ¡La magia de la Nochevieja en Austria te espera!

Nochevieja y Año Nuevo en las ciudades

Ya sea en la calle o en elegantes galas, el Año Nuevo comienza de forma festiva, con valses, fuegos artificiales y costumbres tradicionales. Las bebidas calientes y los amuletos de la suerte son parte de las celebraciones, creando un cambio de año inolvidable.

Nochevieja sin fuegos artificiales

Un cambio de año sostenible en Kleinwalsertal

Cada vez son más las personas que prescinden conscientemente de fuegos artificiales y petardos con motivo del cambio de año para proteger a las personas, los animales y la naturaleza. Kleinwalsertal es pionera en este sentido, ya que desde hace varios años celebra la Nochevieja sin fuegos artificiales y organiza en su lugar una gran fiesta al aire libre.

Esta alternativa respetuosa con el medio ambiente es una celebración atmosférica que protege la naturaleza y la vida salvaje. También reduce la contaminación al tiempo que crea nuevas tradiciones que subrayan la importancia de la comunidad y la sostenibilidad.

Kleinwalsertal

Eventos especiales en Nochevieja y Año Nuevo

Ruta de Nochevieja

31/12/2024 – 1/1/2025
Wiener Innenstadt, Wien

La ruta de Nochevieja empieza el 31 de diciembre a las 14:00 y termina a las 2:00 con valses, éxitos y fuegos artificiales.

Ruta de Nochevieja

Opereta "Die Fledermaus

31/12/2024 – 1/1/2025
Wiener Staatsoper Opernring 2, 1010 Wien

En Nochevieja y el 1 de enero, la Ópera Estatal de Viena y la Ópera Popular representan "Die Fledermaus", de Johann Strauss.

Ópera Estatal de Viena

Nochevieja en la montaña Nordkette

31/12/2024 – 1/1/2025
Nordkette, 6022 Innsbruck

Celebre el cambio de año en el Nordkette, en lo alto de Innsbruck, y disfrute de impresionantes vistas, espectaculares fuegos artificiales y ritmos frescos al aire libre.

Nochevieja en la montaña Nordkette

Nochevieja en Hochötz

31/12/2024 – 1/1/2025
Panoramarestaurant Hochötz, 6433 Hochötz

Celebra la Nochevieja en Hochötz con vistas, fuegos artificiales y música a 2.000 metros de altura.

Nochevieja en Hochötz

Nochevieja y Año Nuevo en el Hohe Salve

31/12/2024 – 1/1/2025
Kitzbühler Alpen, Hohe Salve

Panorama impresionante, fuegos artificiales espectaculares y música: una celebración única en lo alto de los Alpes tiroleses.

Hohe Salve

Nochevieja en el Danubio en Linz

31/12/2024 – 1/1/2025
Donaupark beim Kunstmuseum Lentos, 4020 Anlegestelle Wurm & Noé in Linz

El cambio de año en el Danubio es toda una experiencia: con música, un menú de gala y una vista especial de los fuegos artificiales a medianoche.

Crucero por el Danubio Wurm&Köck

Nochevieja en el Danubio en Viena

31/12/2024 – 1/1/2025
Reichsbrücke am Handelskai, Schiffsstation Wien

El cambio de año en el Danubio es toda una experiencia: con música, un menú de gala y una vista especial de los fuegos artificiales a medianoche.

DDSG Danubio Azul

Concierto de Nochevieja en la Fortaleza de Hohensalzburg

31/12/2024
Festung Hohensalzburg Mönchsberg 34, 5020 Salzburg

Un ambiente festivo en lo alto de la ciudad: obras de Mozart a Strauss acompañan el cambio de año en un marco histórico.

Fortaleza de Hohensalzburg

Aperschnalzer

1/1/2025
Linzer Landhaus Landhausplatz 1, 4020 Linz

Los Aperschnalzer (aper = sin nieve) acuden al centro de la ciudad con látigos de 4 kg de peso y 4 m de longitud para mantener la costumbre que se practica desde 1925.

Linz

Nochevieja a nado en el lago Achensee

31/12/2024
Promenade Pertisau am Achensee, 6213 Pertisau

Los valientes se lanzan al agua helada en "Feel the frost", en el lago Achensee, nadan hasta las campanadas de Nochevieja y dan la bienvenida al Año Nuevo.

Pertisau

Natación de Año Nuevo en el lago Wörthersee

1/1/2025
Bulfon Bad Am Corso 9-11, 9220 Velden am Wörthersee

El salto al agua helada a 5 °C simboliza la energía fresca del nuevo año. El recorrido de 50 metros comienza justo delante de Villa Bulfon.

Velden

Brillante comienzo de año

Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena

El Concierto de Año Nuevo en el Musikverein de Viena es la primera escala de muchas personas para celebrar el Año Nuevo. Incluso entre los mejores directores de orquesta del mundo se considera un honor dirigir el Concierto de Año Nuevo anual de Viena. Viena, ciudad de la música, alberga también una de las mejores orquestas del mundo, la Filarmónica de Viena. La "Gran Sala" del Musikverein de Viena es la sala de conciertos más bella de Viena y también está considerada una auténtica maravilla en cuanto a sonido. El broche de oro del Concierto de Año Nuevo es la emocionante Marcha Radetzky, durante la cual el director dirige hábilmente las palmas del público, creando un ambiente especialmente alegre.

Debido a la gran demanda de entradas para el Concierto de Año Nuevo, éstas se sortean exclusivamente a través de la página web de la Filarmónica de Viena a principios de año. Esto garantiza que los invitados de todo el mundo tengan las mismas oportunidades de ganar entradas para el concierto. Las inscripciones para participar en el sorteo de entradas se recogen de enero a febrero.

MusikvereinOrquesta Filarmónica de Viena

Costumbres en torno al cambio de año

En Austria, el Año Nuevo se celebra con el vals, amuletos de suerte, fundición de estaño y la quema de incienso para atraer buena suerte.

Vals vienés

A medianoche, los austriacos celebran el Año Nuevo con un vals y el Vals del Danubio de Strauss.

Aprenda a bailar el vals

Amuleto de la suerte

En Nochevieja, la gente regala tréboles, cerdos o deshollinadores como amuletos para desear suerte y éxito a sus seres queridos en el nuevo año.

Fundición de estaño

El estaño líquido se vierte en agua para simbolizar el año nuevo. Se dice que la figurita indica suerte, éxito o acontecimientos.

Fumar

En las noches de humo, se ahuyentan los malos espíritus y se bendice el hogar con hierbas.

La fundición de plomo ha pasado a la historia, ¡y con razón! El antiguo ritual se prohibió por los riesgos que entrañaba para la salud. Ahora vertemos peltre o cera y empezamos el nuevo año sin peligro: la diversión permanece, ¡sólo que más sostenible!

El vals vienés

La muerte de Beethoven y Schubert marcó el comienzo de una nueva era en la vida musical vienesa, caracterizada por la dinastía Strauss. Johann Strauss compuso su primer vals a los seis años y, tras sustituir a su padre como Kapellmeister, también alcanzó el éxito fuera de Viena. A partir de 1863, dirigió todos los bailes de la corte, marcando el comienzo de una nueva era en la historia de la danza vienesa.

El vals vienés, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017, fue considerado indecoroso hasta el Congreso de Viena (1815). No fue hasta la llegada de la burguesía y la apertura de los salones cuando comenzó una nueva y animada era en la Gründerzeit. Gracias a Johann Strauss, el vals vienés forma parte aún hoy de muchas tradiciones y costumbres austriacas.

Patrimonio Mundial de la UNESCOJohann Strauss hijo

Comida y bebida

En Nochevieja, familia y amigos disfrutan de fondue o raclette en un ambiente acogedor, con vino espumoso y amuletos de mazapán o chocolate, que se dice traen prosperidad y suerte para el nuevo año.

