Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena

El Concierto de Año Nuevo en el Musikverein de Viena es la primera escala de muchas personas para celebrar el Año Nuevo. Incluso entre los mejores directores de orquesta del mundo se considera un honor dirigir el Concierto de Año Nuevo anual de Viena. Viena, ciudad de la música, alberga también una de las mejores orquestas del mundo, la Filarmónica de Viena. La "Gran Sala" del Musikverein de Viena es la sala de conciertos más bella de Viena y también está considerada una auténtica maravilla en cuanto a sonido. El broche de oro del Concierto de Año Nuevo es la emocionante Marcha Radetzky, durante la cual el director dirige hábilmente las palmas del público, creando un ambiente especialmente alegre.

Debido a la gran demanda de entradas para el Concierto de Año Nuevo, éstas se sortean exclusivamente a través de la página web de la Filarmónica de Viena a principios de año. Esto garantiza que los invitados de todo el mundo tengan las mismas oportunidades de ganar entradas para el concierto. Las inscripciones para participar en el sorteo de entradas se recogen de enero a febrero.