Año Nuevo en Austria
¿Planeas pasar la Nochevieja en Austria? ¡Enhorabuena, has hecho una excelente elección! Austria es el destino perfecto para recibir el nuevo año y sumergirte en las festividades que llenan cada rincón del país. Desde impresionantes fuegos artificiales hasta conciertos, bailes y fiestas, aquí encontrarás todo lo que necesitas para una celebración inolvidable. Y si siempre has soñado con bailar un vals en las calles, copa de champán en mano, cuando el reloj marque la medianoche, ¡este es tu momento! ¡La magia de la Nochevieja en Austria te espera!
Nochevieja y Año Nuevo en las ciudades
Nochevieja y Año Nuevo en los Estados federados
Nochevieja sin fuegos artificiales
Cada vez son más las personas que prescinden conscientemente de fuegos artificiales y petardos con motivo del cambio de año para proteger a las personas, los animales y la naturaleza. Kleinwalsertal es pionera en este sentido, ya que desde hace varios años celebra la Nochevieja sin fuegos artificiales y organiza en su lugar una gran fiesta al aire libre.
Esta alternativa respetuosa con el medio ambiente es una celebración atmosférica que protege la naturaleza y la vida salvaje. También reduce la contaminación al tiempo que crea nuevas tradiciones que subrayan la importancia de la comunidad y la sostenibilidad.
Eventos especiales en Nochevieja y Año Nuevo
Ruta de Nochevieja
La ruta de Nochevieja empieza el 31 de diciembre a las 14:00 y termina a las 2:00 con valses, éxitos y fuegos artificiales.
Opereta "Die Fledermaus
En Nochevieja y el 1 de enero, la Ópera Estatal de Viena y la Ópera Popular representan "Die Fledermaus", de Johann Strauss.
Nochevieja en la montaña Nordkette
Celebre el cambio de año en el Nordkette, en lo alto de Innsbruck, y disfrute de impresionantes vistas, espectaculares fuegos artificiales y ritmos frescos al aire libre.
Nochevieja en Hochötz
Celebra la Nochevieja en Hochötz con vistas, fuegos artificiales y música a 2.000 metros de altura.
Nochevieja y Año Nuevo en el Hohe Salve
Panorama impresionante, fuegos artificiales espectaculares y música: una celebración única en lo alto de los Alpes tiroleses.
Nochevieja en el Danubio en Linz
El cambio de año en el Danubio es toda una experiencia: con música, un menú de gala y una vista especial de los fuegos artificiales a medianoche.
Nochevieja en el Danubio en Viena
El cambio de año en el Danubio es toda una experiencia: con música, un menú de gala y una vista especial de los fuegos artificiales a medianoche.
Concierto de Nochevieja en la Fortaleza de Hohensalzburg
Un ambiente festivo en lo alto de la ciudad: obras de Mozart a Strauss acompañan el cambio de año en un marco histórico.
Aperschnalzer
Los Aperschnalzer (aper = sin nieve) acuden al centro de la ciudad con látigos de 4 kg de peso y 4 m de longitud para mantener la costumbre que se practica desde 1925.
Nochevieja a nado en el lago Achensee
Los valientes se lanzan al agua helada en "Feel the frost", en el lago Achensee, nadan hasta las campanadas de Nochevieja y dan la bienvenida al Año Nuevo.
Brillante comienzo de año
El Concierto de Año Nuevo en el Musikverein de Viena es la primera escala de muchas personas para celebrar el Año Nuevo. Incluso entre los mejores directores de orquesta del mundo se considera un honor dirigir el Concierto de Año Nuevo anual de Viena. Viena, ciudad de la música, alberga también una de las mejores orquestas del mundo, la Filarmónica de Viena. La "Gran Sala" del Musikverein de Viena es la sala de conciertos más bella de Viena y también está considerada una auténtica maravilla en cuanto a sonido. El broche de oro del Concierto de Año Nuevo es la emocionante Marcha Radetzky, durante la cual el director dirige hábilmente las palmas del público, creando un ambiente especialmente alegre.
Debido a la gran demanda de entradas para el Concierto de Año Nuevo, éstas se sortean exclusivamente a través de la página web de la Filarmónica de Viena a principios de año. Esto garantiza que los invitados de todo el mundo tengan las mismas oportunidades de ganar entradas para el concierto. Las inscripciones para participar en el sorteo de entradas se recogen de enero a febrero.
Costumbres en torno al cambio de año
Vals vienés
A medianoche, los austriacos celebran el Año Nuevo con un vals y el Vals del Danubio de Strauss.
Amuleto de la suerte
En Nochevieja, la gente regala tréboles, cerdos o deshollinadores como amuletos para desear suerte y éxito a sus seres queridos en el nuevo año.
Fundición de estaño
El estaño líquido se vierte en agua para simbolizar el año nuevo. Se dice que la figurita indica suerte, éxito o acontecimientos.
La fundición de plomo ha pasado a la historia, ¡y con razón! El antiguo ritual se prohibió por los riesgos que entrañaba para la salud. Ahora vertemos peltre o cera y empezamos el nuevo año sin peligro: la diversión permanece, ¡sólo que más sostenible!
La muerte de Beethoven y Schubert marcó el comienzo de una nueva era en la vida musical vienesa, caracterizada por la dinastía Strauss. Johann Strauss compuso su primer vals a los seis años y, tras sustituir a su padre como Kapellmeister, también alcanzó el éxito fuera de Viena. A partir de 1863, dirigió todos los bailes de la corte, marcando el comienzo de una nueva era en la historia de la danza vienesa.
El vals vienés, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017, fue considerado indecoroso hasta el Congreso de Viena (1815). No fue hasta la llegada de la burguesía y la apertura de los salones cuando comenzó una nueva y animada era en la Gründerzeit. Gracias a Johann Strauss, el vals vienés forma parte aún hoy de muchas tradiciones y costumbres austriacas.