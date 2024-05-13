Normas de entrada y aduanas en Austria
Para que el viaje sea lo más tranquilo posible, aquí encontrarás la información más importante sobre las normas aduaneras, los trámites fronterizos y la entrada con animales de compañía.
Por regla general, ya no se realizan controles en las fronteras terrestres interiores con los estados miembros del Acuerdo de Schengen. Sin embargo, para poder acreditar su identidad durante los controles aleatorios, los viajeros también deben llevar consigo su documento de viaje en el espacio Schengen.
Cada niño necesita su propio documento de identificación (documento de identidad o pasaporte); no se permite su incorporación en el pasaporte de los padres.
Los ciudadanos suizos necesitan un documento de identidad válido o un pasaporte caducado por un período máximo de 5 años para entrar en Austria.
Los ciudadanos de la República Federal de Alemania necesitan un documento de identidad o pasaporte válido (o caducado por un período máximo de un año) para entrar en Austria.
Visado
Los ciudadanos de los estados miembros de la UE, los estados del EEE, Suiza y muchos otros países (por ejemplo, Australia, Israel, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etc.) no necesitan visado para entrar a Austria. El resto de nacionalidades requieren un visado Schengen para una estancia de hasta 90 días.
Con la entrada en vigor del Acuerdo de Schengen, los nacionales de terceros países que requieran un visado también podrán entrar en Austria con un visado Schengen sin necesidad de otro documento visado austríaco.
Los nacionales que tengan un permiso de residencia en un Estado Schengen tienen derecho a viajar a cualquier otro Estado Schengen y permanecer allí hasta 90 días.
Información sobre el visado
Servicio de información a partir de una grabación disponible en el número de teléfono 0900-575 022.
Información personalizada de 14 a 16 horas en el departamento de visados de la Embajada de Austria en Berna en el teléfono 031-356 52 52.
Sitio web https://www.bmeia.gv.at/en/
En principio, ya no se realizan controles aduaneros, pero se pueden realizar controles aleatorios en cualquier momento.
Para un vuelo directo (sin escala en un tercer país) procedente de un país de la UE a otro país de la UE, se puede utilizar la salida para pasajeros de la UE.
Observación: si el viaje comienza en un país fuera de la UE y solo se realiza una escala/tránsito en otro país de la UE antes de entrar en Austria, se aplicarán las normas para viajeros de terceros países.
Más información sobre la libre circulación de mercancías en la UE.
Entrada desde países de la UE
Cantidades orientativas para productos del tabaco o alcohol
Los productos del tabaco o las bebidas alcohólicas solo están exentas de impuestos si son para consumo propio. Si se superan las siguientes cantidades orientativas, deberá demostrarse que los productos están destinados al consumo propio:
Productos del tabaco
Cigarrillos: 800 unidades
Cigarritos (máximo de 3 g por unidad): 400 unidades
Puros: 200 unidades
Tabaco de fumar: 1 kg
Bebidas alcohólicas
Licores: 10 litros
Otras bebidas alcohólicas como cerveza, vino espumoso o vino con un vol. de hasta un 22 %: 20 litros
Vino (con un máximo de 60 litros para el vino espumoso): 90 litros
Cerveza: 110 litros
Aquí encontrarás información detallada sobre las dietas para viajar desde países de la UE.
Esta disposición no se aplica a las Islas Canarias (España), el Reino Unido, las Islas del Canal de la Mancha (Guernsey, Jersey, Alderney, etc.) y la Isla de Man. Cuando se llega desde estos países, se permiten las mismas cantidades de importación que cuando se llega desde países no pertenecientes a la UE.
Ya no se pueden realizar compras libres de impuestos cuando se viaja mediante vuelos directos dentro de la UE.
Al pasar por la aduana, deberás declarar las siguientes mercancías, es decir, presentar una declaración de aduanas para:
Mercancías no destinadas al consumo personal
Mercancías adquiridas fuera de la UE que superen los límites de exención para productos del tabaco, bebidas alcohólicas, vinos no espumosos, cerveza y medicamentos y el límite de exención para otros bienes
Mercancías sujetas a prohibiciones o restricciones de importación
Entrada desde países terceros
Cantidades y límites para viajeros desde países terceros
Cantidades máximas para la importación libre de impuestos a Austria desde terceros países para consumo personal o como regalo en el tráfico aéreo y marítimo.
Productos del tabaco (por persona mayor de 17 años):
cigarrillos: 200 unidades; o
cigarritos (con un máximo de 3 g por unidad): 100 unidades; o
puros: 50 unidades; o
tabaco de fumar: 250 gramos; o
un conjunto proporcional de estas mercancías.
Aquí encontrarás información detallada sobre las franquicias al entrar desde países FUERA de la UE.
Bebidas alcohólicas (por persona mayor de 17 años):
alcohol y bebidas alcohólicas con una graduación alcohólica superior al 22 % vol. o alcohol etílico no desnaturalizado superior al 80 % vol.:
1 litro; o
alcohol y bebidas alcohólicas con una graduación alcohólica no superior a 22 % vol.: 2 litro; o
un conjunto proporcional de estos productos y, además,
vinos no espumosos: 4 litros, así como
cerveza: 16 litros.
Otras mercancías hasta un valor total de 300 euros (al entrar al país por vía terrestre); para los pasajeros aéreos el valor máximo de las mercancías es de hasta un total de 430 euros.
Para los pasajeros menores de 15 años, estos dos límites de exención se reducen generalmente a 150 euros (independientemente del medio de transporte utilizado). No se permite que varios viajeros sumen sus límites de franquicia.
Las maletas y mochilas destinadas a transportar todo el equipaje de uso personal durante la estancia pueden importarse a Austria libres de impuestos y de manera informal, siempre que no existan prohibiciones de importación.
Más información sobre la entrada desde países no pertenecientes a la UE.
Oficina central de información aduanera
Oficina de Aduanas Klagenfurt Villach
Ackerweg 19
9500 Villach
Teléfono: +43 (0) 50 233 740
Correo electrónico: zollinfo@bmf.gv.at
Información a tener en cuenta
Viajar con perros, gatos, etc.
Se permiten un máximo de cinco animales por persona.
Cada animal debe estar identificado mediante un microchip. Sin embargo, siguen siendo válidos los tatuajes realizados antes del 3 de julio de 2011 siempre que sean claramente legibles.
Cada animal deberá disponer de un pasaporte (Pet Passport) emitido por un veterinario autorizado por la autoridad competente. También se debe demostrar que el animal en cuestión dispone de una vacuna antirrábica vigente y, si es necesario, de una vacuna de refuerzo válida. La vacuna antirrábica es válida 21 días después de completar la inmunización básica si el animal ha recibido posteriormente vacunas de refuerzo periódicas.
Puedes encontrar más información sobre la entrada, la validez de la vacuna antirrábica y los requisitos de entrada para cachorros en el sitio web del Ministerio Federal de Derechos Sociales, Sanidad, Asistencia y Protección del Consumidor. Allí también encontrarás información sobre la entrada y el reingreso a Austria con animales de compañía procedentes de terceros países.
Durante tu estancia en Austria deberás llevar una correa y un bozal. En Austria, la regulación de la obligatoriedad de llevar correa o bozal es responsabilidad de los distintos municipios. No existe ninguna ley a nivel nacional que regule con precisión la obligatoriedad de llevar correa o bozal. La oficina de turismo del destino vacacional elegido puede proporcionarte información precisa sobre las normas vigentes en el municipio correspondiente. En general, es de aplicación la ley de tenencia de perros de la Alta Austria.
Un extracto de dicha ley:
En las áreas urbanas, es obligatorio utilizar una correa O un bozal. Si es necesario, en el transporte público, al menos en las paradas, en las escuelas y guarderías, en los parques infantiles y en grandes aglomeraciones, como en centros comerciales, zonas de baño y eventos es obligatorio utilizar una correa Y un bozal.
Quedan excluidos de estas disposiciones los perros policía que estén de servicio, los perros de asistencia y rescate, los perros de caza adiestrados y los perros de los que dependen determinadas personas como apoyo (por ejemplo, perros guía para ciegos).
El municipio podrá determinar mediante una ordenanza:
dónde NO es necesario utilizar una correa O un bozal en el área urbana (zonas de esparcimiento canino);
dónde es necesario utilizar una correa Y un bozal en el área urbana;
dónde está prohibido en general llevar perros en el área urbana (zona libre de perros);
dónde es necesario utilizar una correa O un bozal incluso fuera del área urbana.