Visado

Los ciudadanos de los estados miembros de la UE, los estados del EEE, Suiza y muchos otros países (por ejemplo, Australia, Israel, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etc.) no necesitan visado para entrar a Austria. El resto de nacionalidades requieren un visado Schengen para una estancia de hasta 90 días.

Con la entrada en vigor del Acuerdo de Schengen, los nacionales de terceros países que requieran un visado también podrán entrar en Austria con un visado Schengen sin necesidad de otro documento visado austríaco.

Los nacionales que tengan un permiso de residencia en un Estado Schengen tienen derecho a viajar a cualquier otro Estado Schengen y permanecer allí hasta 90 días.

Información sobre el visado

Servicio de información a partir de una grabación disponible en el número de teléfono 0900-575 022.

Información personalizada de 14 a 16 horas en el departamento de visados de la Embajada de Austria en Berna en el teléfono 031-356 52 52.