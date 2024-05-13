Peaje, viñeta y GO-Box en Austria

¡Las autopistas y vías rápidas de Austria tienen peaje! Aquí encontrarás información sobre carreteras de peaje, tarifas, y la compra y uso de la viñeta o GO-Box.

Para vehículos de hasta 3,5 t de peso total, en Austria es obligatoria la viñeta antes de incorporarse a autopistas o vías rápidas. La viñeta debe colocarse de manera visible en el parabrisas antes de la entrada o comprarse previamente en formato digital; de lo contrario, se aplicarán altas sanciones por peaje no pagado. Las tarifas varían según el tipo de vehículo (automóvil y vehículos hasta 3,5 t o motocicleta) y la validez: 1 día, 10 días, 2 meses o 1 año. La viñeta se puede adquirir en más de 6.000 puntos de venta: en Austria, por ejemplo, en los clubes de automovilistas ÖAMTC y ARBÖ, en gasolineras y en tabaquerías, y en el extranjero en los clubes de automovilistas correspondientes y gasolineras cercanas a la frontera, así como en línea.

Para camiones de más de 3,5 t se aplica la GO-Box electrónica y el distintivo ambiental.

El futuro de la viñeta es digital: a partir de 2027 solo existirá la Viñeta Digital en Austria. En 2026 todo sigue igual: ya sea la viñeta adhesiva clásica en el parabrisas o la versión digital, ambas seguirán siendo válidas.