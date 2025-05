Baignade en rivière en Autriche

Les rivières et ruisseaux autrichiens serpentent à travers des paysages variés — parmi les plus purs d'Europe, ils sont parfaits pour une baignade en pleine nature.

Quoi de plus ressourçant qu’une baignade en rivière, à l’ombre des forêts alpines ou au pied d’un village pittoresque ? Loin des plages bondées, l’Autriche offre une multitude de lieux naturels où l’on peut se baigner dans une eau pure, fraîche, souvent potable – et ce, en pleine nature. Se baigner dans la rivière n'est évidemment pas possible partout. Des coins secrets que l’on découvre à pied, à vélo ou en camping-van, parfaits pour un moment en famille ou une escapade romantique. Il suffit de savoir où ...