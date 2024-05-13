Sauberer Schnee Conseil n°1 – Choisir une station engagée

Le ski durable n’est pas un rêve : c’est une réalité qui prend de l’ampleur en Autriche. Plus de 120 régions modèles climat-énergie s’engagent déjà vers un avenir plus vert. Cela passe par une prise de conscience partagée, mais surtout par des mesures concrètes en faveur de la protection de la nature, de la neutralité carbone et d’une gestion durable des ressources.

Neige de culture et durabilité – où en est-on ?

Sujet sensible s’il en est, la neige de culture fait souvent débat. Pourtant, les stations autrichiennes comptent parmi les plus avancées d’Europe en matière de technologie responsable. Grâce à des investissements massifs et un savoir-faire pointu, des solutions innovantes ont vu le jour.

Aujourd’hui, environ 90 % de l’énergie utilisée pour la neige technique en Autriche provient de sources renouvelables – comme l’électricité verte, le photovoltaïque ou des systèmes hydroélectriques modernes. Et surtout : l’eau utilisée ne concurrence pas l’eau potable, grâce à des réglementations strictes sur les prélèvements et une interdiction totale d’additifs. Une fois la neige fondue, l’eau retourne à son cycle naturel. Elle n’est donc pas « consommée », mais simplement utilisée — de manière raisonnée et transparente.