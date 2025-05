1 480 – 1 770 mètres Hochkar

Le domaine skiable le plus enneigé et le plus élevé des Préalpes de Basse-Autriche : grâce à son climat de haute montagne, le Hochkar compte parmi les domaines skiables les plus appréciés des vacanciers. Huit remontées mécaniques, 27 pistes, un jardin d’enfants et un centre de freeride garantissent de superbes journées de ski. Où que l’on regarde, la vue est toujours fantastique, et pas seulement depuis le sommet du Hochkar, à 1 808 mètres d’altitude.