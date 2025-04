„Prähistorische Innovationen“ Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen

Um 5000 v. Chr. siedelten Menschen in den Alpen und bauten Pfahlbauten. Diese Überreste sind das einzige unter Wasser liegende Welterbe Österreichs. Die Funde aus der Jungsteinzeit bis zur Eisenzeit befinden sich in Feuchtgebieten und an Ufern und geben wichtige Einblicke in frühe Gesellschaften.

In Österreich gibt es fünf Fundstätten, darunter im Attersee, Mondsee und Keutschacher See. Dort wurden Werkzeuge und Materialien wie Kupfer und Eisen gefunden, die viel über Handel und technische Neuerungen erzählen. Die älteste Siedlung im Keutschacher See stammt aus dem 4. Jahrtausend v. Chr. Die Mondseesiedlung zeigt Handelskontakte mit Bayern und Norditalien, während die Siedlungen am Attersee zwischen 1690 und 1260 v. Chr. entstanden.