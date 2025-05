Lacs, rivières, cascades et gorges : les paysages aquatiques autrichiens invitent à l’exploration, à la détente et à l’aventure active.

L’Autriche est réputée pour la richesse de ses paysages aquatiques : lacs limpides, rivières cristallines, cascades spectaculaires et gorges profondes. Ces merveilles naturelles façonnées par l’eau au fil des millénaires invitent à l’exploration. Randonnée ou vélo au bord des lacs, rafting ou canyoning dans les rivières, instants de fraîcheur près des chutes d’eau, baignade sauvage, pêche ou traversée de gorges impressionnantes – l’élément eau est partout. Il rafraîchit, inspire et émerveille.

Les lacs et rivières autrichiens sont parmi les plus purs d’Europe – un paradis pour les amateurs de nature et d’activités en plein air.