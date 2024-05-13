Les plus belles régions d’Autriche

Envie de détente au bord d’un lac, d’escapade gourmande à la campagne ou d’un séjour actif dans les Alpes ? L’Autriche a une région pour chaque envie.

Un pays, mille ambiances régionales à explorer

Peu importe ce que vous recherchez pour vos prochaines vacances – nature grandiose, culture authentique ou expériences inédites – l’Autriche vous ouvre les portes de ses régions aux caractères bien distincts. Trouver son coin préféré devient ici un vrai plaisir.

Les amateurs de montagnes et de baignade succomberont au charme du Salzkammergut, notamment autour d’Altaussee ou du Traunsee. Dans l’Ötztal, le Stubaital ou au Wilder Kaiser, place à l’esprit alpin dans toute sa splendeur. La Styrie du Sud ravira les épicuriens entre vignes et collines verdoyantes, tandis que la Wachau séduit par ses villages historiques le long du Danube. La ville de Steyr impressionne par son patrimoine médiéval, et Bad Gastein mêle avec brio architecture Belle Époque et ambiance de station thermale.