Les plus belles régions d’Autriche
Entre lacs cristallins, sommets alpins, villes pleines de charme et nature paisible

Envie de détente au bord d’un lac, d’escapade gourmande à la campagne ou d’un séjour actif dans les Alpes ? L’Autriche a une région pour chaque envie.

Un pays, mille ambiances régionales à explorer

Peu importe ce que vous recherchez pour vos prochaines vacances – nature grandiose, culture authentique ou expériences inédites – l’Autriche vous ouvre les portes de ses régions aux caractères bien distincts. Trouver son coin préféré devient ici un vrai plaisir.

Les amateurs de montagnes et de baignade succomberont au charme du Salzkammergut, notamment autour d’Altaussee ou du Traunsee. Dans l’Ötztal, le Stubaital ou au Wilder Kaiser, place à l’esprit alpin dans toute sa splendeur. La Styrie du Sud ravira les épicuriens entre vignes et collines verdoyantes, tandis que la Wachau séduit par ses villages historiques le long du Danube. La ville de Steyr impressionne par son patrimoine médiéval, et Bad Gastein mêle avec brio architecture Belle Époque et ambiance de station thermale.

Régions au fil de l’eau : lacs et rivières

Bad Ischl

Charmante Kurstadt im Salzkammergut mit historischem Flair. Ideal für entspannende Spaziergänge im Kaiserpark und Besuche der Kaiservilla.

Urlaub in Bad Ischl

Altaussee

Urlaub in Altaussee

Traunsee-Almtal

Régions alpines : sommets, alpages et aventures

Régions de forêts et collines : nature et quiétude

Urlaub im Wienerwald

Régions culturelles : traditions et savoir-faire

Régions urbaines : culture, diversité et nature

Steyr

L'une des « petites villes historiques » avec une histoire millénaire et une vieille ville charmante. Un mélange parfait entre culture et nature.

Vacances à Steyr

Bad Gastein

Une station thermale traditionnelle dans la vallée de Gastein, réputée pour ses sources thermales, ses randonnées et ses sports d'hiver.

Vacances à Bad Gastein

Zell am See-Kaprun

Une station mondaine au bord du lac de Zell, entourée par les Alpes. Randonnée, baignade et navigation en été, domaine skiable réputé en hiver.

Urlaub in Zell am See-Kaprun

Régions gourmandes : vin, terroir et hospitalité

Südsteirische Weinstraße

Cela pourrait également vous intéresser

Découvrez le meilleur de l'Autriche