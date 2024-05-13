Vacances sur l’alpage
Retrouver l’essentiel en pleine montagne
Là-haut, le quotidien s’efface
Au cœur des Alpes autrichiennes, environ 8 400 alpages sont encore exploités de manière traditionnelle – des alpages aux herbes aux élevages de chèvres, de vaches ou même de chevaux. De mai à septembre, la montagne s’anime : les fromagers transforment le lait en spécialités locales, les sentiers mènent à des points de vue époustouflants et la nature impose un autre rythme. Prendre part à cette vie en altitude, c’est renouer avec un quotidien simple, tangible et profondément humain.
Une nuit différente… sous les étoiles
Quand le jour tombe sur l’alpage, un autre monde s’éveille. Pas de lumières artificielles ni de bruits parasites : seulement le souffle du vent et le silence saisissant de la montagne. Le ciel semble plus vaste, les étoiles plus brillantes. Cette sérénité rare enveloppe la nuit et invite à un sommeil profond, ancré dans le moment présent. Une expérience qui restaure autant le corps que l’esprit.
Les plus beaux alpages d’Autriche
Passer la nuit en alpage ou en refuge
Dans la vallée de Großarl
En été, une quarantaine de refuges ouvrent leurs portes dans la « Vallée des alpages ». Certains, comme la Filzmoosalm ou la Gerstreitalm, proposent aussi des nuitées.
Sur la Teichalm
La hütte Angerwirt est un point de départ idéal pour les randonnées ou balades à vélo. Le lac Teichalmsee est tout proche.
Vous trouverez ici des vacances dans des chalets d'alpage en Autriche – du simple chalet indépendant et de la ferme de montagne à la maison de vacances confortable ou au chalet haut de gamme.
Warum tut Urlaub auf der Alm so gut?
L'asthme et l'altitude font bon ménage
Les personnes asthmatiques se sentent même mieux en altitude, car l'air y est plus rare et moins pollué.
L'adaptation à l'altitude accélère dans un premier temps la respiration et le pouls. Ce n'est qu'après cinq à sept jours que le corps s'acclimète à l'air en altitude.
Le pollen, les acariens et les moisissures diminuent considérablement avec l'altitude.
L'air pur des montagnes fait des miracles
L'air en altitude renforce le système immunitaire et réduit le stress.
L'air en altitude stimule la production de globules rouges.
Les globules rouges frais assurent un meilleur apport en oxygène aux tissus.
L'altitude, avec son soleil, son air pur et ses couleurs chatoyantes, stimule tous nos sens.
Plus de calme, un meilleur sommeil
La réduction, le ralentissement et la vie « simple » dans les alpages libèrent de l'espace pour de nouvelles pensées, de nouveaux objectifs et de nouvelles idées.
L'altitude, le silence et l'obscurité ont des effets très positifs sur la qualité de votre sommeil.
Dormir dans un refuge en pleine autonomie
Almhaus Alpenrose, Postalm
Sur le versant ensoleillé de la Postalm, cette maison bénéficie d’un accès direct aux sentiers de randonnée. Appartements et chambres doubles à louer.
Landhaus Kurzen, Teichalm
Une ferme de 1730 pour revenir à l’essentiel. Ici, pas de superflu : juste la nature, le bois ancien et le calme – idéal pour un séjour hors du temps.
Almhütte Raith, Teichalm
À 1 250 m d’altitude, cette hütte tranquille vous rapproche de la montagne. Sentiers à proximité, lac de Teichalm accessible à pied en 30 minutes.
Hirschalm
Des cabanes de bois nichées en forêt, avec cheminée, sauna et terrasse. L’endroit rêvé pour se détendre, se retrouver, partager de vrais moments.
KernAlm, Mühlviertler Alm
À deux, en famille ou entre ami·es : ici, vous êtes seuls au monde – avec pour seuls voisins, les sapins et les collines du Mühlviertel.
Vorderkaseralm, Großarltal
Un paradis pour les familles : observer les marmottes, marcher pieds nus dans l’herbe, sentir les Alpes au cœur du parc national des Hohe Tauern.
Pointhütte, Elmautal
Authentique et confortable, cette hütte à 1 200 m d’altitude offre une terrasse ensoleillée, un coin barbecue et l’accès direct aux randonnées d’été.
Plongez dans la simplicité de la vie – avec un poêle à bois, un parquet qui craque et une vue sur les montagnes. Vous trouverez ici des chalets rustiques indépendants pour vos vacances en chalet au Tyrol.
Vous cherchez à louer un chalet en Autriche ?
Almliesl
Chez Almliesl, vous trouverez des chalets rustiques, des chalets confortables et des fermes pour vos vacances à la montagne en Autriche. Que ce soit en famille, entre amis ou avec votre chien, vous louez votre escapade personnelle, du Tyrol au Tyrol oriental, selon vos goûts.
La magie des chalets alpins
Vous êtes attirés par la montagne ? Les quatre chalets sont situés au cœur du domaine skiable et de randonnée d'Annaberg, dans la région de Dachstein West, dans le Land de Salzbourg. Profitez du calme alpin et détendez-vous le soir dans votre sauna privé avec vue sur les montagnes.
Hüttenland
Vous trouverez ici des chalets d'alpage, des chalets, des refuges de ski et des fermes dans toute l'Autriche, jusqu'à 2 000 mètres d'altitude. Tous les hébergements sont confortablement équipés et contrôlés, pour des vacances en montagne en pleine nature.
HMS Service de location de chalet
Que ce soit un chalet d'alpage, un refuge de ski ou un chalet avec sauna, vous trouverez ici votre lieu de vacances idéal dans les Alpes. Pour des journées de randonnée, les joies de l'hiver ou des moments en famille. De nombreux chalets acceptent les animaux domestiques. Découvrez dès maintenant ces lieux de retraite pleins de charme.
Hüttenpartner
Chez le spécialiste des vacances en chalet en Autriche, vous pouvez louer rapidement et facilement votre chalet dans les Alpes. Que ce soit un chalet pour le ski de randonnée, un chalet avec étang de pêche ou un hébergement pour le vélo, vous pouvez ici organiser vos vacances de manière entièrement personnalisée au cœur des montagnes autrichiennes.
Envie de travailler sur un alpage ?
Parfois, il est temps de faire une vraie pause. Quitter la ville, s’éloigner du stress, des écrans, de la connexion permanente. Pourquoi ne pas passer quelques semaines sur une alm en tant qu’aide saisonnier·ère ?
Entre soins aux animaux, fenaison ou accueil des randonneur·euses, les journées sont bien remplies – et pleines de sens.
Vous ne pouvez pas rester longtemps ?
De nombreuses alpages permettent aussi d’aider ponctuellement pendant vos vacances. Une belle façon de découvrir un autre rythme, un autre rapport à la nature… et à soi-même.
Voici deux adresses pour vivre l’expérience du travail en alpage ou en refuge.