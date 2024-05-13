Planung für „Höhenmuffel“

Was schwindelfreien Wander:innen nichts ausmacht, vermiest euch vielleicht die Tour. Daher: Bereitet euch gut auf eure Wanderung vor. Wählt eine Strecke mit breiten Bergrücken – damit vermeidet ihr die Gefahr, an steile und exponierte Stellen zu geraten. Immer hilfreich: die Kunst des Kartenlesens. So wisst ihr gleich, ob die Wanderung an einer Forststraße entlang verläuft, wie steil die Hänge sind und ob euch Schrofen (steiles, felsiges, mit Gras und Geröll durchsetztes Gelände) erwarten.

Der Profitipp: Auf Nummer sicher geht ihr auf barrierefreien Rollstuhlrouten – die eignen sich auch für Familien mit Kinderwagen gut.