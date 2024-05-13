Randonnées sans vertige
Des sentiers accessibles pour profiter de la montagne, même avec le vertige
Oser la montagne malgré la peur du vide
Le souffle court, les jambes qui flanchent, une impression de vertige au bord d’un sentier... Si ces sensations vous sont familières, sachez que vous n’êtes pas seul·e. Environ 20 % des personnes sont concernées par l’acrophobie – la peur des hauteurs. Passer sur un pont, regarder depuis un balcon, ou même grimper sur un escabeau peut déjà suffire à déclencher ce malaise.
Mais renoncer à la montagne ? Ce serait dommage. L’Autriche offre de nombreuses balades en altitude douce, loin des corniches vertigineuses ou des sentiers exposés. En choisissant bien votre itinéraire et avec quelques astuces, vous pouvez savourer l’air pur, les panoramas grandioses et le plaisir de l’effort, tout en restant parfaitement à l’aise.
Itinéraires idéaux pour les personnes sujettes au vertige
Auf die Hinteralm von Scheiterboden
Euch erwartet eine entspannte, wenig begangene Wanderung zur Hinteralm auf großteils dicht bewaldeten Pfaden durch den Alplgraben.
Auf den Ameisberg
Die leichte Bergwanderung gilt als familienfreundlicher Geheimtipp und führt zu einer keltischen Kultstätte im Sauwald.
Zum Seespitz vom Gleinkersee
Die Hin- und Retour-Strecke bietet Einkehr- und Bademöglichkeiten. Für manche ist der Gipfel vielleicht zu luftig, den tollen Blick gibt es aber schon davor.
Vom Nösslachjoch zur Bergeralm
Der Rundweg führt ausgehend von der Bergstation der Bergeralmbahn über blühende Almwiesen zur Nösslachhütte. Von dort geht's zurück zur Seilbahn-Mittelstation.
Wanderung zum Lichtsee
Hier kommt ihr zum idyllischen Lichtsee, der unterhalb des Trunajochs liegt. Im Sommer laden der See und seine flache Umgebung zum Plantschen ein.
Flache Wanderregionen und Aktivitäten
Steile und exponierte Stellen meiden
Planung für „Höhenmuffel“
Was schwindelfreien Wander:innen nichts ausmacht, vermiest euch vielleicht die Tour. Daher: Bereitet euch gut auf eure Wanderung vor. Wählt eine Strecke mit breiten Bergrücken – damit vermeidet ihr die Gefahr, an steile und exponierte Stellen zu geraten. Immer hilfreich: die Kunst des Kartenlesens. So wisst ihr gleich, ob die Wanderung an einer Forststraße entlang verläuft, wie steil die Hänge sind und ob euch Schrofen (steiles, felsiges, mit Gras und Geröll durchsetztes Gelände) erwarten.
Der Profitipp: Auf Nummer sicher geht ihr auf barrierefreien Rollstuhlrouten – die eignen sich auch für Familien mit Kinderwagen gut.
Tipps fürs Wandern bei Höhenangst
Ihr müsst nicht die Heldin oder den Helden spielen
Hört auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr merkt, die gewählte Strecke ist euch doch „eine Nummer zu groß“: besser rechtzeitig umkehren. Nächstes Mal klappt es vielleicht.
Wählt die richtige Route
Hin- und Retour-Strecken eignen sich bei Höhenangst besser als Rundwege, da ihr am Rückweg schon wisst, was euch erwartet und gegebenenfalls immer umkehren könnt.
Steigert euch langsam
Höhenangst ist tatsächlich abtrainierbar – auch indem ihr euch langsam steigert und von Mal zu Mal Routen mit mehr Höhe wählt. Freut euch über kleine Fortschritte.
Zu zweit klappt's besser
Mit einer geduldigen Begleitung an eurer Seite geht vieles besser. Sie oder er kann euch die Hand reichen oder sich hinter euch stellen. Sprecht über eure Höhenangst.
Blick nach vorne
Schritt für Schritt stellt ihr euch immer nur den nächsten Metern. Der Blick geht nie nach unten – immer nur nach vorne.