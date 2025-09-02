Château de Schönbrunn
Un lieu emblématique où l’histoire prend vie

Splendeur impériale, jardins baroques et vues sur Vienne : le château de Schönbrunn fait revivre l’histoire à travers une expérience culturelle inoubliable.

Aux origines : d’un pavillon de chasse à une légende impériale

À l’origine simple domaine rural nommé Katterburg au XIVe siècle, le site entre dans l’histoire des Habsbourg en 1569 avec son acquisition par l’empereur Maximilien II. La légende veut que son successeur, l’empereur Matthias, y découvre en 1612 une source naturelle lors d’une chasse et s’exclame : « Quel beau puits ! » — Schöner Brunnen, Schönbrunn. Ce lieu devient alors un pavillon de chasse et un refuge pour la cour, bien avant sa transformation en résidence impériale.

Rêves baroques et prestige impérial

Après les destructions de 1683 liées au siège ottoman de Vienne, l’empereur Léopold Ier charge l’architecte Johann Bernhard Fischer von Erlach de concevoir un palais à la hauteur des ambitions impériales. L’idée initiale ? Créer un « Versailles autrichien ». Mais ce n’est qu’avec l’impératrice Marie-Thérèse que Schönbrunn connaît son âge d’or : en 1743, elle en fait sa résidence d’été et confie au talent de Nicolaus Pacassi la réinterprétation des salons dans un style rococo raffiné – cadre idéal pour les réceptions d’État et les intrigues de cour.

Un ensemble architectural et paysager exceptionnel

Bien plus qu’un palais, Schönbrunn est un chef-d’œuvre total : ses jardins symétriques, classés UNESCO, intègrent des merveilles comme la Gloriette, la fontaine de Neptune ou encore des ruines romaines stylisées. Le Palmenhaus, serre monumentale, abrite une biodiversité venue des quatre coins du monde. Pour les familles, le Tiergarten de Schönbrunn, fondé en 1752, est le plus ancien zoo du monde et combine tradition et modernité.

Haut lieu de l’Histoire européenne

Le château fut témoin d’événements diplomatiques majeurs : c’est ici qu’eut lieu le Congrès de Vienne en 1814-1815, et que l’empereur François-Joseph, attaché à Schönbrunn toute sa vie, accueillit Napoléon III. Les appartements impériaux, superbement conservés, racontent la grandeur, la politique et la vie quotidienne des Habsbourg.

Schönbrunn aujourd’hui : un site vivant et accessible

Depuis la fin de la monarchie en 1918, Schönbrunn est ouvert au public et figure parmi les musées les plus visités d’Autriche. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996, il constitue l’un des plus remarquables ensembles baroques d’Europe – un incontournable pour les passionné·es d’histoire, d’art et d’architecture.

À savoir

Accès facile depuis le centre de Vienne (métro ligne U4) – idéal pour une excursion culturelle en duo ou en famille.

Infos pratiques sur le château de Schönbrunn
Lieu :13ᵉ arrondissement de Vienne
Nom : mentionné pour la première fois en 1642 comme Schönbrunn
Superficie du château :env. 52.000 m²
Parc du château :env. 120 hectares
Style architectural :baroque et rococo
Commanditaires :empereur Léopold Ier & impératrice Marie-Thérèse
Architectes :Fischer von Erlach, Pacassi, Aman
Périodes de construction :1638–1643, puis 1696–1701, agrandissements jusqu’en 1780
Événements pharesmarché de Pâques, marché de Noël, concert d’été des Philharmoniker
Depuis plus de 250 ans, l'art du théâtre de marionnettes est maintenu vivant à Schönbrunn - une tradition qui remonte à Marie-Thérèse. Ce qui était autrefois mis en scène pour la cour impériale enthousiasme aujourd'hui un public international avec un répertoire qui va de l'opéra et de l'opérette à la comédie musicale et aux contes de fées.

Une icône impériale à découvrir sous tous les angles

Plongée dans l’élégance impériale

Visiter le château de Schönbrunn

Le Château

Avec ses plafonds peints, ses dorures et ses tissus somptueux, Schönbrunn incarne le raffinement d’un empire. La Grande Galerie impressionne par ses fresques monumentales, tandis que le Salon Rouge séduit par ses élégants velours et dorures. Plus intimes, les appartements de l’empereur François-Joseph et le salon privé d’Élisabeth, orné de portraits de famille, dévoilent un quotidien impérial plus personnel.

Des visites pour toutes les envies

Parmi les 45 pièces ouvertes au public, plusieurs parcours s’offrent à vous :

  • La Grande Visite pour une découverte approfondie des appartements d’apparat et privés.

  • La Visite Impériale (plus courte), axée sur les salons de réception et pièces personnelles.

  • Les Appartements d’État, visitables en 25 minutes, concentrent l’esprit de l’époque de Marie-Thérèse.

Expériences immersives et familiales

Pour une approche plus vivante :

  • La visite spéciale Marie-Thérèse inclut la spectaculaire salle Bergl.

  • Le musée des enfants propose une immersion ludique dans la vie des jeunes princes.

  • Une balade botanique guidée révèle les secrets des plantes et herbes du parc.

Un voyage dans le temps en réalité virtuelle

À ne pas manquer : une expérience VR immersive vous transporte dans le passé du château – pour une exploration à 360° entre art, architecture et anecdotes.

Un monde à découvrir autour de Schönbrunn

Musée pour enfants

Au musée des enfants, les plus jeunes deviennent princesses et princes d’un jour. Un voyage immersif pour apprendre en s’amusant.

Orangerie

Construite comme orangerie d’hiver sur 189 mètres, la galerie accueille aujourd’hui des concerts quotidiens dans un cadre majestueux.

Musée des Carrosses impériaux

Le Wagenburg arbrite les carrosses et véhicules utilisés par la maison impériale – et une pièce rare : une robe de cour de l’impératrice Sissi.

Chapelle du château

C’est ici que l’empereur Joseph II et Isabelle de Parme se sont mariés. La chapelle perpétue la tradition avec des messes célébrées chaque dimanche.

Splendeur de pierre et d'eau

Les fontaines de Schönbrunn

Une source royale : le « beau puits »
Schönbrunn doit son nom à une découverte fortuite. Lors d’une chasse, l’empereur Matthias aurait aperçu la source et dit : « Quel beau puits ! »

Évasion égyptienne : la fontaine à obélisque
Érigée en 1777, elle imite un obélisque égyptien. Les hiéroglyphes qui l’ornent ne sont toutefois que pure invention.

Divinités marines : la fontaine de Neptune
Commencée en 1776, elle clôt magnifiquement le Grand Parterre. On y voit Neptune, Thétis et leur cortège dans une scène théâtrale.

Une promenade dans le parc du château

La gloire d’un autre temps

La Gloriette

Majestueuse sur la colline du parc de Schönbrunn, la Gloriette forme le point d’orgue visuel entre château et jardins – une mise en scène impériale parfaite.

Initialement, tout le palais devait être bâti sur cette hauteur. Construite en 1775 après la victoire autrichienne à Kolin, la Gloriette rend hommage à la puissance impériale avec ses trophées sculptés et symboles du pouvoir.

Le panorama sur Vienne y est saisissant. Maria Theresia fit aménager le pavillon central vitré comme salle de réception pour y donner des fêtes de prestige.

Aujourd’hui, un petit train panoramique mène directement au sommet – idéal pour savourer un café viennois avec vue, dans un cadre historique inoubliable.

Le labyrinthe

Dans le labyrinthe du parc, le chemin devient aventure. Petits et grands y découvrent des détours ludiques et des surprises à chaque tournant.

La Serre aux palmiers

Chef-d’œuvre de verre et d’acier haut de 28 m, le Palmarium de 1882 abrite des plantes exotiques venues du monde entier, réparties en trois zones climatiques.

La Grande Parterre

Le Grand Parterre de Schönbrunn séduit par sa symétrie parfaite, ses parterres baroques et ses statues imposantes – un chef-d’œuvre de l’art paysager impérial.

La nature à portée de main

Zoo de Schönbrunn

La plus grande attraction du parc du château est le zoo de Schönbrunn, le plus ancien du monde. Sa ménagerie centrale fut fondée en 1752 sur l’initiative de François Ier, époux de Marie-Thérèse. Fasciné par l’aura du lieu, il fit aménager un laboratoire d’alchimie sous le pavillon principal et fit appel à des sourciers pour suivre les flux énergétiques.

Aujourd’hui, ce sont surtout les animaux qui émerveillent les visiteurs. Malgré sa situation urbaine, le zoo accueille lions, tigres, léopards, éléphants, ours polaires et même pandas. Il s’engage activement dans la recherche, la reproduction et la protection des espèces menacées.

Concert d’une nuit d’été des Wiener Philharmoniker

Chaque année, entre le château et la Gloriette, les Wiener Philharmoniker donnent leur concert d’été au cœur du parc baroque de Schönbrunn. Depuis 1996, le site est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le cadre majestueux et la magie de la musique classique font de ce concert un moment hors du temps. L’événement est gratuit et diffusé dans le monde entier.

Tradition viennoise à savourer

Plaisirs gourmands à Schönbrunn

Les cafés et restaurants du domaine de Schönbrunn invitent à savourer la gastronomie viennoise dans un cadre impérial. Que ce soit dans le parc ou à deux pas des joyaux historiques, on y mêle tradition culinaire et accueil contemporain.

Un incontournable : le show du strudel au Café Gerstner, où l’art de préparer ce dessert emblématique vous est révélé en direct. On y découvre les secrets d’un bon strudel... avant d’en goûter un, tout juste sorti du four.

Légèreté, classiques autrichiens ou douceurs sucrées : les tables de Schönbrunn offrent tout pour faire une pause gourmande après une balade dans le parc ou une visite du zoo – dans une atmosphère chargée d’histoire.

Dormir au château

La grande suite du château de Schönbrunn

Incroyable mais vrai : vous pouvez passer la nuit dans la suite impériale de 167 m² et vivre l’élégance des Habsbourg de l’intérieur.

Schönbrunn, une escapade pour toutes les saisons

Marché de Noël à Schönbrunn

Un air de magie : vin chaud, marrons, lumières et artisanat font du marché de Noël de Schönbrunn une expérience unique.

Marché de Pâques à Schönbrunn

Devant le décor impérial, le marché de Pâques de Schönbrunn séduit par son artisanat raffiné, ses spécialités régionales et sa décoration printanière.

FAQs

Après sa destruction lors du siège turc de 1683, l'empereur Léopold Ier chargea l'architecte Johann Bernhard Fischer von Erlach de construire une nouvelle résidence représentative pour son fils Joseph Ier.

Ce n'est que sous Marie-Thérèse, qui fit de Schönbrunn sa résidence d'été en 1743, que le château prit son aspect actuel. Avec l'architecte Nicolaus Pacassi, les pièces furent aménagées dans le style rococo.

Le château de Schönbrunn a été la patrie et le lieu de travail de personnalités importantes de la dynastie des Habsbourg :

L'empereur François Joseph Ier est né à Schönbrunn en 1830 et y a passé une grande partie de sa vie. En tant qu'empereur de 1848 à 1916, il utilisa le château comme résidence privilégiée.

L'impératrice Elisabeth (Sisi) a également vécu à Schönbrunn en tant qu'épouse de François Joseph. Ses pièces personnelles reflètent ses goûts et son style de vie peu conventionnel.

Maria Theresia a fortement marqué le château au 18e siècle. Elle le fit transformer en somptueuse résidence d'été des Habsbourg, même si elle n'y vécut pas elle-même de manière permanente.

L'empereur Charles Ier, dernier monarque des Habsbourg, a signé sa renonciation à Schönbrunn en 1918, marquant ainsi la fin de la monarchie.

Le château de Schönbrunn est ouvert 365 jours par an.

Le temps que vous devez consacrer à la visite du château de Schönbrunn dépend de la visite que vous avez réservée. Pour le tour impérial ou la visite guidée du château de Marie-Thérèse, il faut compter environ 1 à 2 heures.

Si vous souhaitez explorer les jardins, la Gloriette ou le Tiergarten, prévoyez du temps supplémentaire. Pour une visite complète comprenant la visite du château, une promenade dans le parc et un détour par des points forts tels que la maison des palmiers ou le labyrinthe, prévoyez 3 à 4 heures supplémentaires.

