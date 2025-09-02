Château de Schönbrunn
Un lieu emblématique où l’histoire prend vie
Aux origines : d’un pavillon de chasse à une légende impériale
À l’origine simple domaine rural nommé Katterburg au XIVe siècle, le site entre dans l’histoire des Habsbourg en 1569 avec son acquisition par l’empereur Maximilien II. La légende veut que son successeur, l’empereur Matthias, y découvre en 1612 une source naturelle lors d’une chasse et s’exclame : « Quel beau puits ! » — Schöner Brunnen, Schönbrunn. Ce lieu devient alors un pavillon de chasse et un refuge pour la cour, bien avant sa transformation en résidence impériale.
Rêves baroques et prestige impérial
Après les destructions de 1683 liées au siège ottoman de Vienne, l’empereur Léopold Ier charge l’architecte Johann Bernhard Fischer von Erlach de concevoir un palais à la hauteur des ambitions impériales. L’idée initiale ? Créer un « Versailles autrichien ». Mais ce n’est qu’avec l’impératrice Marie-Thérèse que Schönbrunn connaît son âge d’or : en 1743, elle en fait sa résidence d’été et confie au talent de Nicolaus Pacassi la réinterprétation des salons dans un style rococo raffiné – cadre idéal pour les réceptions d’État et les intrigues de cour.
Un ensemble architectural et paysager exceptionnel
Bien plus qu’un palais, Schönbrunn est un chef-d’œuvre total : ses jardins symétriques, classés UNESCO, intègrent des merveilles comme la Gloriette, la fontaine de Neptune ou encore des ruines romaines stylisées. Le Palmenhaus, serre monumentale, abrite une biodiversité venue des quatre coins du monde. Pour les familles, le Tiergarten de Schönbrunn, fondé en 1752, est le plus ancien zoo du monde et combine tradition et modernité.
Haut lieu de l’Histoire européenne
Le château fut témoin d’événements diplomatiques majeurs : c’est ici qu’eut lieu le Congrès de Vienne en 1814-1815, et que l’empereur François-Joseph, attaché à Schönbrunn toute sa vie, accueillit Napoléon III. Les appartements impériaux, superbement conservés, racontent la grandeur, la politique et la vie quotidienne des Habsbourg.
Schönbrunn aujourd’hui : un site vivant et accessible
Depuis la fin de la monarchie en 1918, Schönbrunn est ouvert au public et figure parmi les musées les plus visités d’Autriche. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996, il constitue l’un des plus remarquables ensembles baroques d’Europe – un incontournable pour les passionné·es d’histoire, d’art et d’architecture.
À savoir
Accès facile depuis le centre de Vienne (métro ligne U4) – idéal pour une excursion culturelle en duo ou en famille.
Depuis plus de 250 ans, l'art du théâtre de marionnettes est maintenu vivant à Schönbrunn - une tradition qui remonte à Marie-Thérèse. Ce qui était autrefois mis en scène pour la cour impériale enthousiasme aujourd'hui un public international avec un répertoire qui va de l'opéra et de l'opérette à la comédie musicale et aux contes de fées.
Une icône impériale à découvrir sous tous les angles
Plongée dans l’élégance impériale
Le Château
Avec ses plafonds peints, ses dorures et ses tissus somptueux, Schönbrunn incarne le raffinement d’un empire. La Grande Galerie impressionne par ses fresques monumentales, tandis que le Salon Rouge séduit par ses élégants velours et dorures. Plus intimes, les appartements de l’empereur François-Joseph et le salon privé d’Élisabeth, orné de portraits de famille, dévoilent un quotidien impérial plus personnel.
Des visites pour toutes les envies
Parmi les 45 pièces ouvertes au public, plusieurs parcours s’offrent à vous :
La Grande Visite pour une découverte approfondie des appartements d’apparat et privés.
La Visite Impériale (plus courte), axée sur les salons de réception et pièces personnelles.
Les Appartements d’État, visitables en 25 minutes, concentrent l’esprit de l’époque de Marie-Thérèse.
Expériences immersives et familiales
Pour une approche plus vivante :
La visite spéciale Marie-Thérèse inclut la spectaculaire salle Bergl.
Le musée des enfants propose une immersion ludique dans la vie des jeunes princes.
Une balade botanique guidée révèle les secrets des plantes et herbes du parc.
Un voyage dans le temps en réalité virtuelle
À ne pas manquer : une expérience VR immersive vous transporte dans le passé du château – pour une exploration à 360° entre art, architecture et anecdotes.
Un monde à découvrir autour de Schönbrunn
Musée pour enfants
Au musée des enfants, les plus jeunes deviennent princesses et princes d’un jour. Un voyage immersif pour apprendre en s’amusant.
Orangerie
Construite comme orangerie d’hiver sur 189 mètres, la galerie accueille aujourd’hui des concerts quotidiens dans un cadre majestueux.
Musée des Carrosses impériaux
Le Wagenburg arbrite les carrosses et véhicules utilisés par la maison impériale – et une pièce rare : une robe de cour de l’impératrice Sissi.
Splendeur de pierre et d'eau
Une source royale : le « beau puits »
Schönbrunn doit son nom à une découverte fortuite. Lors d’une chasse, l’empereur Matthias aurait aperçu la source et dit : « Quel beau puits ! »
Évasion égyptienne : la fontaine à obélisque
Érigée en 1777, elle imite un obélisque égyptien. Les hiéroglyphes qui l’ornent ne sont toutefois que pure invention.
Divinités marines : la fontaine de Neptune
Commencée en 1776, elle clôt magnifiquement le Grand Parterre. On y voit Neptune, Thétis et leur cortège dans une scène théâtrale.
La gloire d’un autre temps
Majestueuse sur la colline du parc de Schönbrunn, la Gloriette forme le point d’orgue visuel entre château et jardins – une mise en scène impériale parfaite.
Initialement, tout le palais devait être bâti sur cette hauteur. Construite en 1775 après la victoire autrichienne à Kolin, la Gloriette rend hommage à la puissance impériale avec ses trophées sculptés et symboles du pouvoir.
Le panorama sur Vienne y est saisissant. Maria Theresia fit aménager le pavillon central vitré comme salle de réception pour y donner des fêtes de prestige.
Aujourd’hui, un petit train panoramique mène directement au sommet – idéal pour savourer un café viennois avec vue, dans un cadre historique inoubliable.
Le labyrinthe
Dans le labyrinthe du parc, le chemin devient aventure. Petits et grands y découvrent des détours ludiques et des surprises à chaque tournant.
La Serre aux palmiers
Chef-d’œuvre de verre et d’acier haut de 28 m, le Palmarium de 1882 abrite des plantes exotiques venues du monde entier, réparties en trois zones climatiques.
La nature à portée de main
La plus grande attraction du parc du château est le zoo de Schönbrunn, le plus ancien du monde. Sa ménagerie centrale fut fondée en 1752 sur l’initiative de François Ier, époux de Marie-Thérèse. Fasciné par l’aura du lieu, il fit aménager un laboratoire d’alchimie sous le pavillon principal et fit appel à des sourciers pour suivre les flux énergétiques.
Aujourd’hui, ce sont surtout les animaux qui émerveillent les visiteurs. Malgré sa situation urbaine, le zoo accueille lions, tigres, léopards, éléphants, ours polaires et même pandas. Il s’engage activement dans la recherche, la reproduction et la protection des espèces menacées.
Chaque année, entre le château et la Gloriette, les Wiener Philharmoniker donnent leur concert d’été au cœur du parc baroque de Schönbrunn. Depuis 1996, le site est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le cadre majestueux et la magie de la musique classique font de ce concert un moment hors du temps. L’événement est gratuit et diffusé dans le monde entier.
Tradition viennoise à savourer
Les cafés et restaurants du domaine de Schönbrunn invitent à savourer la gastronomie viennoise dans un cadre impérial. Que ce soit dans le parc ou à deux pas des joyaux historiques, on y mêle tradition culinaire et accueil contemporain.
Un incontournable : le show du strudel au Café Gerstner, où l’art de préparer ce dessert emblématique vous est révélé en direct. On y découvre les secrets d’un bon strudel... avant d’en goûter un, tout juste sorti du four.
Légèreté, classiques autrichiens ou douceurs sucrées : les tables de Schönbrunn offrent tout pour faire une pause gourmande après une balade dans le parc ou une visite du zoo – dans une atmosphère chargée d’histoire.
Dormir au château
Schönbrunn, une escapade pour toutes les saisons
Marché de Noël à Schönbrunn
Un air de magie : vin chaud, marrons, lumières et artisanat font du marché de Noël de Schönbrunn une expérience unique.