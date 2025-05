Le lac de Wörthersee, situé en Carinthie, séduit par sa couleur turquoise envoûtante et son ambiance unique qui rend la région irrésistible. Niché au cœur de paysages pittoresques, le lac bénéficie d'un climat subméditerranéen, avec des températures agréables et des journées ensoleillées. La région du Wörthersee est réputée pour son accueil chaleureux et sa joie de vivre, qui se reflètent à travers les nombreuses activités proposées : baignade matinale, déjeuner de poisson frais au bord du lac, et balade à vélo l'après-midi à travers d'élégantes villas historiques et des villages charmants comme Pörtschach. Les plaisirs culinaires, allant du poisson local aux cocktails frais, s'intègrent parfaitement dans ce programme de bien-être. Le lac de Wörthersee ne se contente pas de séduire les visiteurs en été ; il envoûte également au printemps, en automne et en hiver grâce à sa beauté naturelle et à ses nombreuses activités.