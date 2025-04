Autrefois considérée comme scandaleuse et immorale, la valse viennoise est aujourd'hui inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO - popularisée par Johann Strauss (fils). La danse était autrefois mal vue parce qu'elle était exécutée enlacée et avec des mouvements précipités. Les femmes étaient tournées, sautaient et s'évanouissaient souvent d'épuisement - un véritable scandale ! Pourtant, elle est devenue la danse la plus populaire, reflétant la confiance en soi croissante de la bourgeoisie. Elle a pénétré toutes les couches de la société et a été dansée dans les bals les plus prestigieux. La valse a connu sa percée sociale lors du Congrès de Vienne en 1814/15. Johann Strauss (père) a introduit la valse à la cour impériale et son fils en a fait la "musique populaire" du 19e siècle. Aujourd'hui, la valse viennoise, avec ses 60 mesures par minute, est la danse de compétition la plus rapide, et fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO depuis 2017.