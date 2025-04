Dégustation de vins autrichiens à Paris

Explorez l’univers des vins autrichiens : 14 crus uniques à déguster dans une ambiance conviviale au cœur de Paris.

Vivez un voyage œnologique en Autriche… sans quitter Paris

Pendant une semaine, Fringe Coffee Paris accueille une dégustation exceptionnelle de vins autrichiens. 14 vins issus de 11 domaines viticoles — des maisons familiales historiques jusqu’à de petites caves artisanales — seront à découvrir dans une ambiance chaleureuse, guidée par Chris Sciaccia de Kapitel Zwei Wine (du lundi au jeudi).

Goûtez aux cépages autochtones autrichiens comme le Grüner Veltliner, vif et poivré, ou le Zweigelt, rouge intense aux arômes de cerise. Les amateurs d’expériences inédites pourront tester des vins orange ou des crus issus de cépages hybrides résistants au mildiou. Et pour les curieux sans alcool, une boisson pétillante à base de peaux de raisin, thés sélectionnés, herbes et épices sera également proposée.