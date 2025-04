Festival Feel Austria

"T-Max 400, haute résolution, large gamme de contrastes"

Eva-Maria Schitter est une artiste et chercheuse originaire de Salzbourg. Dans son travail, elle explore la gravité photographique et la nature indexicale des images — parfois aussi leur légèreté — pour troubler les frontières entre réalité et possibilité, et en proposer de nouveaux équilibres. Ses œuvres s’inscrivent souvent dans des ensembles plus vastes. Par le biais d’interventions subtiles, elle tisse des récits visuels empreints d’une touche de fiction.

L’exposition réunit une sélection d’œuvres issues de trois séries récentes, dans lesquelles le film T-Max 400 joue à chaque fois un rôle distinct. Ce film négatif noir et blanc se distingue par sa large plage de contrastes, son grain d’une finesse remarquable et sa grande souplesse de traitement, pouvant être poussé jusqu’à 1600 ISO. Il offre une richesse de nuances, notamment dans les tons moyens, restitués avec précision.

En coopération avec le Forum Culturel Autrichien Paris.