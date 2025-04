Capitale de la Basse-Autriche, St. Pölten étonne par ses contrastes entre vestiges romains, influences celtiques, baroque et modernité.

Une ville tournée vers l’avenir

Capitale de la Basse-Autriche depuis 1986, Sankt Pölten est la plus jeune des capitales autrichiennes – mais certainement pas la moins ambitieuse. Dans le quartier gouvernemental au design avant-gardiste, le Landhausviertel, se dresse le spectaculaire Landtagsschiff, une prouesse d’architecture contemporaine. À quelques pas, le Festspielhaus rayonne comme haut lieu culturel, accueillant concerts classiques, créations contemporaines et spectacles de danse. Le quartier culturel, avec le musée du Land et la tour sonore Klangturm, incarne l’audace d’une ville tournée vers l’innovation.

Capitale du baroque

Mais Sankt Pölten ne renie rien de son riche passé. Occupée dès l’époque romaine, la ville reçoit son droit de cité en 1159 – le plus ancien d’Autriche. Elle devient ensuite un véritable bastion du baroque, notamment grâce à l’architecte Jakob Prandtauer (connu pour l’abbaye de Melk), qui s’y installe en 1689. Sous son impulsion, la ville se transforme : palais, églises et façades ornées dessinent encore aujourd’hui un centre historique d’une beauté saisissante. La place de l’hôtel de ville, réaménagée par Boris Podrecca, illustre ce dialogue permanent entre héritage et renouveau.