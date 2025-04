Tirol

Szállodák és szálláshelyek

Eriro Alpine Hide – Ehrwald



2024 júliusában nyílt meg a csendes, alpesi környezetben fekvő Eriro Alpine Hide szálloda. Az építészet, az anyaghasználat (fa, kő, gyapjú) és a berendezés finom kézműves munka. A kilenc lakosztály 65 és 215 m² közötti, és mindegyik legfeljebb négy fő számára alkalmas. A szálláshely kínálatában található még infravörös és hangterápiás ágy, szauna és medence is.



Explorer Hotel – Stubaital



2024 novemberében nyitotta meg kapuit az Explorer Hotel a Stubai-gleccser közelében. Az energiatakarékos passzívház 82 darab kétágyas szobával rendelkezik, sportfelszerelés tárolására alkalmas helyiségekkel, valamint egy zárható sí- és kerékpártárolóval.

Mount Med Resort Oberau, Wildschönau

Az egykori Kellerwirt 2024 végén, egy átfogó felújítás után a 60 szobával és lakosztállyal, valamint 3300 m²-es wellnessrészleggel rendelkező Mount Med Resort gyógyszállóként nyitja meg kapuit. Az szálloda a szépségre és az esztétikára, a mentális egészségre, a méregtelenítésre, a testmozgásra és a fitneszre összpontosít majd.

Alpenstyle Resort Fieberbrunn a PillerseeTalban

Az Alpenstyle Resort Fieberbrunn 2023 végén nyitotta meg kapuit: 13, akár három hálószobás, egy vagy két erkélyes apartman áll itt a vendégek rendelkezésére. A legnagyobb apartmanban akár kilencen is elférnek. Emellett szauna, gőzfürdő, relaxációs szoba és étterem is várja a vendégeket.

ADEA Lifestyle Suites Fieberbrunn

Az egykori Sporthotel Fontanából az új ADEA Lifestyle Suites lett. A nagyrészt átépített és 124 lakosztállyal rendelkező resort 2024 nyarán nyitotta meg kapuit. A 30–180 m² közötti lakosztályok némelyike saját szaunával és akár négy hálószobával is rendelkezik. A szállodában található egy wellnessrészleg és itt működik az UpsideDown by Stefan Marquard étterem is.



Apartmanok és üdülőházak

sil132 apartmanok – Sillian, Osttirol



2024 nyarától várja vendégeit a sil132 apartmanház, ahol hét modern, 4–6 fős apartman található (34– 45 m²). Egy 64 m²-es loft is elérhető, amely akár 6 vendég befogadására is alkalmas. Mindegyik apartmanhoz jól felszerelt konyha és kert, valamint terasz vagy erkély tartozik.



Lebe’scharnitz – Scharnitz



A Lebe’scharnitz apartmanok 2024 nyara óta várják a vendégeket, tíz modern lakóegységgel, amelyek mérete 23–124 m²-ig terjed. A tágas, 111 m²-es Top 1 apartman terasszal akár nyolc fő számára is kényelmes szállást biztosít. A 99 m²-es Top 2 apartman három hálószobával, három fürdőszobával és nem kevesebb, mint három konyhával várja vendégeit. A legnagyobb apartman 124 m²-es és akár nyolc fő számára is ideális.



Zugspitz Suites – Lermoos



2024 nyarán nyíltak meg a Zugspitz lakosztályok saját wellnessrészleggel. Az alpesi stílusú épületben 12 apartman található, amelyek 40 és 112 m² közöttiek, és akár hét fő számára is elegendő férőhelyet kínálnak. A legközelebbi sífelvonó mindössze egy perc sétára található.

Kurblhof Leutaschban

A Kurblhof 2024 nyarán nyitotta meg kapuit. A fenntartható módon épült apartmanházban hét apartman áll rendelkezésre. A legfelső emeleten szaunák és egy pihenőszoba található. Van továbbá egy termelői bolt, egy jóga- és fitneszterem, egy masszázsszoba, valamint egy sí- és kerékpártároló is.

Wolf Apartments Padaunban, a Wipptalban

A Wolf Apartments négy új apartmannal bővíti a wipptali szálláskínálatot. A Steckholzer hegyi vendéglő közvetlenül a szomszédban található.

Kitzbühel Suites Oberndorf

A 2024 februárjában megnyíló új Kitzbühel Suites épülete 20 apartmanból áll, amelyek alapterülete 48–107 m²-ig terjed és 1–3 hálószobával rendelkeznek. Az épületben szaunákkal felszerelt wellnessrészleg is található.

harry's home Lienzben

Az új, 85 szobával rendelkező harry's home 2024 áprilisától fogadja a vendégeket. Minden szoba parkettával, gardróbszekrénnyel és konyhasarokkal rendelkezik. A kínálatban 40 m²-es „Family & Friends” szobák, 36 m²-es apartmanok és 26 m²-es akadálymentesített szobák közül lehet választani.

Walchsee Lakeside

Az új Walchsee Lakeside 2024. május közepén nyílt meg. Közvetlenül a tó partján található és 22 lakosztályt foglal magában. Az 54 m²-es apartmanokban akár négy személy is elfér.

Lodges

Sissi’s Green Chalets – Leutasch

2024 nyarától foglalhatók a fenntartható, modern kialakítású Sissi’s Green faházak. Az energiaellátást napelemek és egy levegő-hőszivattyú biztosítják. Minden faház 150 m² alapterületű, három hálószobával, három fürdőszobával, teljesen felszerelt konyhaszigettel, kerttel és terasszal rendelkezik.

Falusi szálláshelyek

Feiserhof Navisban

A Garber család felújított, 1400 méterrel a tengerszint felett található falusi gazdaságában – a Feiserhofban –2023 decembere óta három apartman áll rendelkezésre. Az apartmanok legfeljebb négy személy számára kínálnak helyet.