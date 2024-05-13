Schladming-Dachstein
Egy tél, amelyet soha nem felejtesz el.
Introduction
A Schladming-Dachstein régióban a legszebb arcát mutatja a tél. A Dachstein-hegység, a Schladminger Tauern és a lenyűgöző Grimming ölelésében egy változatos és élményekben gazdag régió vár rád. A téli kalandokról kilenc síhegy, 222 kilométernyi sípálya és a híres 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer gondoskodik, amely része Ausztria legnagyobb síszövetségének, a Ski amadénak, ahol összesen 760 kilométernyi sípálya várja a téli sportok szerelmeseit. A sífutók Európa egyik legnevesebb sífutóközpontjában, Ramsau am Dachsteinben valamint a gleccseren mintegy 430 kilométernyi sífutópályán hódolhatnak szenvedélyüknek. Mindeközben 2700 méteres magasságban várja látogatóit a Dachstein-gleccser: páratlan kilátással, látványos fotópontokkal és különleges élményvilágokkal.
Akár síelni, kikapcsolódni, ünnepelni vagy egyszerűen csak feltöltődni érkezel a Schladming-Dachstein régióba, itt te diktálod a tempót. Éjszakai síelés, szánkózás, fatbike-túrák, hangulatos alpesi hütték és különleges kulináris élmények – itt minden csupán karnyújtásnyira van egymástól. A Schladming-Dachstein üdülőrégióban minden arra csábít, hogy mozgásba lendülj, élvezd a pillanatot és fedezd fel a régió kínálta változatos élményeket – télen is.
Téli élmények a Schladming-Dachstein régióban
Téli kalandok a Schladming-Dachstein régióban
A Schladming-Dachstein régió része Ausztria legnagyobb síszövetségének, a Ski amadénak, amely összesen 760 kilométernyi sípályát kínál. A régió szíve a 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer: a Hauser Kaibling, a Planai, a Hochwurzen és a Reiteralm összekapcsolásával összesen 123 kilométernyi, egybefüggő sípálya várja itt a téli sportok kedvelőit.
Mind a négy hegynek megvan a maga karaktere: a Planai a világkupapályákról és a legendás Nightrace-ről ismert, a Hochwurzen az éjszakai síelés és szánkózás élményét kínálja, a Hauser Kaibling széles carvingpályákkal csábít, míg a Reiteralm technikásabb, nagyobb kihívást jelentő lesiklópályákkal várja a síelőket.
A 6 éves kor alatti gyermekek ingyenesen síelhetnek a 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer mind a négy hegyén, valamint a Rittisbergen, a Galsterbergen és a Fageralmon, továbbá ingyenesen használhatják a Dachstein-gleccser felvonóját is.
Schladming-Dachstein – itt olyan a tél, amilyennek megálmodtad.
Téli élmények a Schladming-Dachstein régióban
A Dachstein: kaland 2700 méteren
Függőhíd, Semmibe vezető lépcső, Jégpalota és Égi létra. Próbáld ki a sífutást és a téli túrázást a gleccseren! Tiszta időben ellátni egészen Csehországig.
Éjszakai síelés, sífutás és szánkózás
Éjszakai síelés a Hochwurzenen, szánkózás a Hochwurzen pályáján (7 km) vagy Galsterbergen, valamint kivilágított sífutópálya Ramsauban – akár teliholdkor is.
A Schladming-Dachstein régió síterepei
A 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer
Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen és Reiteralm: négy összekapcsolt síhegy 123 km kiváló sípályával, gyermekpályákkal és superparkkal. Újdonság: két modern sífelvonó.
Dachstein-gleccser: magashegyi élmények 2700 méteren
Panorámafelvonóval 2700 méter magasra – látványos attrakciók, új gleccserétterem, sífutópályák és téli túrák a Seethalerhüttéhez.
Kalandok a sípályán kívül
Sífutás: Ramsau – Európa egyik legjobb sífutóközpontja
430 km sífutópálya, ebből 220 km Ramsau am Dachsteinban. A gleccseren, 2700 méteres magasságban található a világ leghosszabb gleccser-sífutópályája.
Fatbike: két keréken télen is
A széles, erősen bordázott gumikkal biztonságosan tekerhetsz a havas téli tájon át – kényelmesen vagy sportosan, a tempót te diktálod.
Kilátóhelyek télen a Schladming-Dachstein régióban
Dachstein-gleccser
Függőhíd, „Lépcső a semmibe” és Jégpalota 2700 méteren – tiszta időben messze az Alpok vonulatain túlra is elláthatsz.
Planai
A Planai csúcsáról lenyűgöző panoráma nyílik az Enns-völgyre és a Schladminger Tauern hegyvonulataira.
Hauser Kaibling
A 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer legmagasabb pontja a maga 2105 méterével, a Schladminger Tauern szívében – lenyűgöző kilátással az Enns-völgyre.
Megannyi élmény vár rád ezen a télen
A 2026/2027-es téli szezonnyitó
A schladmingi síszezon kezdetét egy nemzetközi sztár élő koncertjével ünneplik – közvetlenül a síterepen, a hófödte hegyek ölelésében.
Nightrace: éjszakai világkupa-szlalom
A legendás Nightrace idején a Planai schladmingi völgypályája minden évben valóságos katlanná változik – a világkupa-szezon egyik legikonikusabb eseményén fergeteges a hangulat.
Adventi vásárok: kézműves termékek és stájer hangulat
A Mühlenadvent, a Talbach-Advent és a pürggi karácsonyi vásár ünnepi hangulatba öltözteti a régiót – forralt borral, kézműves portékákkal és hamisítatlan stájer vendégszeretettel.
Szállásajánlatok
Natur- und Wellnesshotel Höflehner****Superior
4 éjszakás téli üdülés síeléssel, téli wellnesszel és gourmet ellátással, síbérlettel, teljeskörű masszázzsal, jógával és aktív programokkal már 1450 eurótól/fő.
Boutiquehotel Stadthotel brunner
Schladming szívében. A síélmények középpontjában. Síelés hétköznapokon szaunázással, jógával és ínyenc fogásokkal – központi elhelyezkedés, mégis nyugodt környezet.
Schladming Appartements
Több mint 300 apartman, chalet, üdülőház és boutique apartmanhotel – medencével, szaunával, a sípályák közelében vagy reggelivel, bónuszkártyával együtt.
Almkulinarik – ínyenc élmények és hangulatos alpesi hüttékA rusztikus hegyi hüttéktől az ínyenc éttermekig – itt az étkezés valódi élménnyé válik. Fedezzétek fel a hagyományőrző specialitásokat és az ötletes gasztronómiai újdonságokat, például Richard Rauch „Almkulinarik” programjának keretén belül.
Praktikus információkJó tudni
Megközelítés
Utazz fenntartható módon vonattal Schladmingba vagy érkezz autóval az Ennstalba.
Hol tudsz megszállni?
Egy szálloda Schladmingban, egy apartman Haus im Ennstalban vagy egy hangulatos faház Ramsau am Dachsteinban – itt számos lehetőség közül válogathatsz.
A sífelvonók télen
Mely téli felvonók és síliftek üzemelnek, és melyeken végeznek éppen karbantartást? Itt minden aktuális információt megtalálsz!
Síterületek és pályatérkép
Fedezd fel a teljes sípályarendszert az interaktív térkép segítségével!
Mit lehet csinálni a régióban?
Nem szeretnél lemaradni egyetlen eseményről sem a téli üdülésed alatt? Akkor vess már most egy pillantást az idei tél eseménynaptárára!
Megközelítés
Utazz fenntartható módon vonattal Schladmingba vagy érkezz autóval az Ennstalba.
Hol tudsz megszállni?
Egy szálloda Schladmingban, egy apartman Haus im Ennstalban vagy egy hangulatos faház Ramsau am Dachsteinban – itt számos lehetőség közül válogathatsz.
A sífelvonók télen
Mely téli felvonók és síliftek üzemelnek, és melyeken végeznek éppen karbantartást? Itt minden aktuális információt megtalálsz!
Síterületek és pályatérkép
Fedezd fel a teljes sípályarendszert az interaktív térkép segítségével!
Mit lehet csinálni a régióban?
Nem szeretnél lemaradni egyetlen eseményről sem a téli üdülésed alatt? Akkor vess már most egy pillantást az idei tél eseménynaptárára!
FAQ
Tourismusverband
Schladming-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
telefon: +43 3687 23 310