Téli kalandok a Schladming-Dachstein régióban

A Schladming-Dachstein régió része Ausztria legnagyobb síszövetségének, a Ski amadénak, amely összesen 760 kilométernyi sípályát kínál. A régió szíve a 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer: a Hauser Kaibling, a Planai, a Hochwurzen és a Reiteralm összekapcsolásával összesen 123 kilométernyi, egybefüggő sípálya várja itt a téli sportok kedvelőit.

Mind a négy hegynek megvan a maga karaktere: a Planai a világkupapályákról és a legendás Nightrace-ről ismert, a Hochwurzen az éjszakai síelés és szánkózás élményét kínálja, a Hauser Kaibling széles carvingpályákkal csábít, míg a Reiteralm technikásabb, nagyobb kihívást jelentő lesiklópályákkal várja a síelőket.

A 6 éves kor alatti gyermekek ingyenesen síelhetnek a 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer mind a négy hegyén, valamint a Rittisbergen, a Galsterbergen és a Fageralmon, továbbá ingyenesen használhatják a Dachstein-gleccser felvonóját is.

Schladming-Dachstein – itt olyan a tél, amilyennek megálmodtad.