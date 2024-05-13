Three skiers wearing helmets and ski goggles on a slope with snow-capped Alps in the background.
  1. Homepage
  2. Schladming-Dachstein

Schladming-Dachstein
Egy tél, amelyet soha nem felejtesz el.

A Schladming-Dachstein régióban különleges téli élmények várnak. Hegyek, hófödte hegyoldalak és Ausztria egyik legnagyobb síterepe: egy tél, amit soha nem felejtesz el.

A Schladming-Dachstein régióban a legszebb arcát mutatja a tél. A Dachstein-hegység, a Schladminger Tauern és a lenyűgöző Grimming ölelésében egy változatos és élményekben gazdag régió vár rád. A téli kalandokról kilenc síhegy, 222 kilométernyi sípálya és a híres 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer gondoskodik, amely része Ausztria legnagyobb síszövetségének, a Ski amadénak, ahol összesen 760 kilométernyi sípálya várja a téli sportok szerelmeseit. A sífutók Európa egyik legnevesebb sífutóközpontjában, Ramsau am Dachsteinben valamint a gleccseren mintegy 430 kilométernyi sífutópályán hódolhatnak szenvedélyüknek. Mindeközben 2700 méteres magasságban várja látogatóit a Dachstein-gleccser: páratlan kilátással, látványos fotópontokkal és különleges élményvilágokkal.

Akár síelni, kikapcsolódni, ünnepelni vagy egyszerűen csak feltöltődni érkezel a Schladming-Dachstein régióba, itt te diktálod a tempót. Éjszakai síelés, szánkózás, fatbike-túrák, hangulatos alpesi hütték és különleges kulináris élmények – itt minden csupán karnyújtásnyira van egymástól. A Schladming-Dachstein üdülőrégióban minden arra csábít, hogy mozgásba lendülj, élvezd a pillanatot és fedezd fel a régió kínálta változatos élményeket – télen is.

Adatok és számok
Síterepek9
Sípályák hossza222 km (Ski amadé: 760 km)
Sífelvonók99
Sí- és snowboardiskolák20
Sífutópályákmintegy 430 km (265 km klasszikus, 165 km skating)
Téli túra- és hótalpas útvonalak300 km
Síkunyhóktöbb, mint 90
A leghosszabb szánkópályaHochwurzen, 7 km
A régió legmagasabb hegyeDachstein (2995 m)
Érkezés
Szálláshelyek
Események
Sífelvonók
Térkép
Kapcsolat

Téli élmények a Schladming-Dachstein régióban

Négy hegy. Egy felejthetetlen élmény

Téli kalandok a Schladming-Dachstein régióban

A Schladming-Dachstein régió része Ausztria legnagyobb síszövetségének, a Ski amadénak, amely összesen 760 kilométernyi sípályát kínál. A régió szíve a 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer: a Hauser Kaibling, a Planai, a Hochwurzen és a Reiteralm összekapcsolásával összesen 123 kilométernyi, egybefüggő sípálya várja itt a téli sportok kedvelőit.

Mind a négy hegynek megvan a maga karaktere: a Planai a világkupapályákról és a legendás Nightrace-ről ismert, a Hochwurzen az éjszakai síelés és szánkózás élményét kínálja, a Hauser Kaibling széles carvingpályákkal csábít, míg a Reiteralm technikásabb, nagyobb kihívást jelentő lesiklópályákkal várja a síelőket.

A 6 éves kor alatti gyermekek ingyenesen síelhetnek a 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer mind a négy hegyén, valamint a Rittisbergen, a Galsterbergen és a Fageralmon, továbbá ingyenesen használhatják a Dachstein-gleccser felvonóját is.

Schladming-Dachstein – itt olyan a tél, amilyennek megálmodtad.

Schladmingi sípályarendszerVáltozatos téli élmények

Téli élmények a Schladming-Dachstein régióban

A Dachstein: kaland 2700 méteren

Függőhíd, Semmibe vezető lépcső, Jégpalota és Égi létra. Próbáld ki a sífutást és a téli túrázást a gleccseren! Tiszta időben ellátni egészen Csehországig.

Fedezd fel a Dachsteint

Éjszakai síelés, sífutás és szánkózás

Éjszakai síelés a Hochwurzenen, szánkózás a Hochwurzen pályáján (7 km) vagy Galsterbergen, valamint kivilágított sífutópálya Ramsauban – akár teliholdkor is.

További információ

Családi síparadicsom: 6 éves korig ingyenes a síelés

Hopsi gyermekbirodalma a Planai-on, Wolli Kids Parkja a Hauser Kaiblingon, gall sífalu a Galsterbergen – az akcióban részt vevő síhegyeken 6 éves korig ingyenes a síelés.

Bővebben a családi síelésről

A Schladming-Dachstein régió síterepei

A 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer

Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen és Reiteralm: négy összekapcsolt síhegy 123 km kiváló sípályával, gyermekpályákkal és superparkkal. Újdonság: két modern sífelvonó.

További információ

Dachstein-gleccser: magashegyi élmények 2700 méteren

Panorámafelvonóval 2700 méter magasra – látványos attrakciók, új gleccserétterem, sífutópályák és téli túrák a Seethalerhüttéhez.

Fedezd fel a Dachsteint

Galsterberg és Rittisberg: családbarát síterepek

A Rittisbergen mesebeli hóvilág, a Galsterbergen gall sífalu és szánkópálya, a Fageralmon pedig kalandos élménypályák várják a gyerekeket.

Bővebben a családi síhegyekről

Kalandok a sípályán kívül

Sífutás: Ramsau – Európa egyik legjobb sífutóközpontja

430 km sífutópálya, ebből 220 km Ramsau am Dachsteinban. A gleccseren, 2700 méteres magasságban található a világ leghosszabb gleccser-sífutópályája.

Bővebben a sífutásról

Fatbike: két keréken télen is

A széles, erősen bordázott gumikkal biztonságosan tekerhetsz a havas téli tájon át – kényelmesen vagy sportosan, a tempót te diktálod.

További információ

Szánkózás, lovas szánkózás és téli túrázás

300 km téli túra- és hótalpas útvonal, szánkópályák hét helyszínen, romantikus lovas szános kirándulás Ramsauban és síjóga közvetlenül a sípálya mellett.

Kalandok a sípályán kívül

Kilátóhelyek télen a Schladming-Dachstein régióban

Dachstein-gleccser

Függőhíd, „Lépcső a semmibe” és Jégpalota 2700 méteren – tiszta időben messze az Alpok vonulatain túlra is elláthatsz.

Dachstein

Stájer szív a Reiteralmon

Ikonikus fotópont, ahonnan páratlan kilátás nyílik a Dachstein-hegységre.

Reiteralm

Planai

A Planai csúcsáról lenyűgöző panoráma nyílik az Enns-völgyre és a Schladminger Tauern hegyvonulataira.

Planai

Hauser Kaibling

A 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer legmagasabb pontja a maga 2105 méterével, a Schladminger Tauern szívében – lenyűgöző kilátással az Enns-völgyre.

Hauser Kaibling

Rittisberg

Könnyen áttekinthető, családbarát síterep, ahonnan páratlan kilátás nyílik a Dachstein-hegységre.

Rittisberg

Megannyi élmény vár rád ezen a télen

A 2026/2027-es téli szezonnyitó

2026. 12. 11. – 2026. 12. 12.
Planai Stadium, Schladming

A schladmingi síszezon kezdetét egy nemzetközi sztár élő koncertjével ünneplik – közvetlenül a síterepen, a hófödte hegyek ölelésében.

További információ

Nightrace: éjszakai világkupa-szlalom

2027. 01. 26. – 2027. 01. 27.
Planai, Schladming

A legendás Nightrace idején a Planai schladmingi völgypályája minden évben valóságos katlanná változik – a világkupa-szezon egyik legikonikusabb eseményén fergeteges a hangulat.

További információ

Adventi vásárok: kézműves termékek és stájer hangulat

2026. 11. 27. – 2026. 12. 24.
Schladming, Dachstein

A Mühlenadvent, a Talbach-Advent és a pürggi karácsonyi vásár ünnepi hangulatba öltözteti a régiót – forralt borral, kézműves portékákkal és hamisítatlan stájer vendégszeretettel.

További információ

Planai Classic

2027. 01. 14. – 2027. 01. 16.
Gröbming - Schladming - Pichl

Ausztria legnépszerűbb téli oldtimerralija: 50 résztvevő teszi próbára magát hóban és jégen az Enns-völgyben – összkerékhajtás és különféle elektronikai segédrendszerek nélkül.

További információ

Szállásajánlatok

Natur- und Wellnesshotel Höflehner****Superior

4 éjszakás téli üdülés síeléssel, téli wellnesszel és gourmet ellátással, síbérlettel, teljeskörű masszázzsal, jógával és aktív programokkal már 1450 eurótól/fő.

Foglalj most!

Boutiquehotel Stadthotel brunner

Schladming szívében. A síélmények középpontjában. Síelés hétköznapokon szaunázással, jógával és ínyenc fogásokkal – központi elhelyezkedés, mégis nyugodt környezet.

Foglalj most!

Schladming Appartements

Több mint 300 apartman, chalet, üdülőház és boutique apartmanhotel – medencével, szaunával, a sípályák közelében vagy reggelivel, bónuszkártyával együtt.

Foglalj most!

Hotel nōa Schladming

Ötcsillagos lifestyle hotel dizájnlakosztályokkal, tetőtéri medencével, SPA-val, exkluzív kezelésekkel, fine dininggal és személyre szabott szolgáltatásokkal.

Foglalj most!

Almkulinarik – ínyenc élmények és hangulatos alpesi hütték

A rusztikus hegyi hüttéktől az ínyenc éttermekig – itt az étkezés valódi élménnyé válik. Fedezzétek fel a hagyományőrző specialitásokat és az ötletes gasztronómiai újdonságokat, például Richard Rauch „Almkulinarik” programjának keretén belül.

Fedezze fel az „Almkulinarik” program gondosan kiválasztott helyszíneit!

Praktikus információk

Jó tudni

Megközelítés

Utazz fenntartható módon vonattal Schladmingba vagy érkezz autóval az Ennstalba.

További információ

Hol tudsz megszállni?

Egy szálloda Schladmingban, egy apartman Haus im Ennstalban vagy egy hangulatos faház Ramsau am Dachsteinban – itt számos lehetőség közül válogathatsz.

További információ

A sífelvonók télen

Mely téli felvonók és síliftek üzemelnek, és melyeken végeznek éppen karbantartást? Itt minden aktuális információt megtalálsz!

További információ

Síterületek és pályatérkép

Fedezd fel a teljes sípályarendszert az interaktív térkép segítségével!

További információ

Mit lehet csinálni a régióban?

Nem szeretnél lemaradni egyetlen eseményről sem a téli üdülésed alatt? Akkor vess már most egy pillantást az idei tél eseménynaptárára!

További információ

FAQ

Schladming Stájerországban, Salzburgtól mintegy 90 km-re fekszik délkeletre. Magyarországról autóval Bécs és Liezen érintésével kényelmesen megközelíthető. Vonattal Budapestről, jellemzően bécsi átszállással lehet eljutni Schladmingba. Az útvonaltervezéshez és a további utazási lehetőségekhez minden hasznos információ megtalálható az utazással kapcsolatos oldalon.

A 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer a Hauser Kaibling, a Planai, a Hochwurzen és a Reiteralm síhegyeit egyesíti egyetlen, 123 kilométernyi sípályát kínáló sítereppé. A Schladming-Dachstein régió része Ausztria legnagyobb síszövetségének, a Ski amadénak, amely több sírégióban összesen 760 km sípályával és 270 felvonóval várja a téli sportok szerelmeseit.

A 6 éves kor alatti (2021-ben vagy később született) gyermekek ingyenesen síelhetnek a 4 hegyet összekötő schladmingi sípályarendszer mind a négy hegyén, valamint a Rittisbergen, a Galsterbergen és a Fageralmon, továbbá ingyenesen használhatják a Dachstein-gleccser felvonóját. További információk a családi üdüléssel foglalkozó oldalon.

A 2700 méter magasan fekvő Dachstein-gleccseren sífutópályák, a Seethalerhüttéhez vezető téli túraútvonalak és az új gleccserétterem mellett olyan látványos attrakciók várnak, mint a Függőhíd, a „Lépcső a semmibe”, a Jégpalota és az „Égi létra”. Tiszta időben messze ellátni Ausztria határain túlra is. További információk a Dachstein oldalán.

Igen. A Hochwurzenen éjszakai síelésre és szánkózásra is van lehetőség a 7 km hosszú, kivilágított pályán. A Galsterbergen szintén található kivilágított szánkópálya. Ramsau am Dachsteinban pedig egy 2,8 km hosszú éjszakai sífutópálya vár - teliholdkor lekapcsolják a mesterséges világítást, így a holdfény teszi igazán különlegessé az élményt. További információk az éjszakai programokról szóló oldalon.

A Nightrace egy évente megrendezett világkupa-szlalomverseny a schladmingi Planai-on – az alpesi sí világkupa egyik legendás futama. A verseny idején a völgypálya valóságos katlanná változik, ahol szurkolók ezrei teremtenek fergeteges hangulatot. További információ a Nightrace oldalán.

A régióban a sípályákon kívül is rengeteg élmény vár: 300 km téli túra- és hótalpas útvonal, hét szánkópálya, fatbike-túrák, romantikus lovas szános kirándulás Ramsauban, korcsolyapálya Ramsauban és Schladmingban, valamint síjóga közvetlenül a sípálya mellett. A sífutás szerelmeseit Ramsau am Dachsteinban 220 kilométernyi sífutópálya várja Európa egyik legnevesebb sífutóközpontjában. További információk a téli élményekről szóló oldalon.

Kontakt

Tourismusverband

Schladming-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

telefon: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
Startseite
Fedezd fel Ausztria legjavát!

Iratkozz fel hírlevelünkre és informálódj első kézből újdonságainkról!

  • Bennfentes üdülési tippek

  • Aktuális üdülési ajánlatok

  • Gasztronómiai specialitások és receptek

  • Kulturális és sportesemények