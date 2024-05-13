L’Eisstock in Austria unisce divertimento, natura e competizione – sia sulla pista in paese sia sul lago ghiacciato nelle Alpi.

Quando i laghi alpini si trasformano in scintillanti superfici di ghiaccio, in Austria si risveglia una tradizione secolare: l’Eisstock. Questa disciplina di precisione, originaria della Scandinavia, si è trasformata nelle Alpi in uno sport popolare. Simile al curling o alla boccia, l’obiettivo è posizionare il blocco di ghiaccio a forma di cono il più vicino possibile alla “Daube” – usando solo forza e destrezza. Come funziona: due squadre si sfidano in sei manche. Chi avvicina di più il proprio Eisstock all’obiettivo guadagna punti. La particolarità: si gioca all’aperto, nell’aria cristallina dell’inverno, circondati da cime innevate. Sia su piste preparate che romanticamente su laghi naturali ghiacciati, l’Eisstock unisce sport e contatto con la natura. La pausa perfetta dal trambusto delle piste da sci, che avvicina le generazioni e regala risate garantite. Tutto ciò che serve: abbigliamento caldo, scarpe antiscivolo e voglia di divertirsi all’aperto in inverno.