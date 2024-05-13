Curling in Austria
Sport invernale tradizionale con spirito di convivialità
Quando i laghi alpini si trasformano in scintillanti superfici di ghiaccio, in Austria si risveglia una tradizione secolare: l’Eisstock. Questa disciplina di precisione, originaria della Scandinavia, si è trasformata nelle Alpi in uno sport popolare.
Simile al curling o alla boccia, l’obiettivo è posizionare il blocco di ghiaccio a forma di cono il più vicino possibile alla “Daube” – usando solo forza e destrezza.
Come funziona: due squadre si sfidano in sei manche. Chi avvicina di più il proprio Eisstock all’obiettivo guadagna punti. La particolarità: si gioca all’aperto, nell’aria cristallina dell’inverno, circondati da cime innevate. Sia su piste preparate che romanticamente su laghi naturali ghiacciati, l’Eisstock unisce sport e contatto con la natura.
La pausa perfetta dal trambusto delle piste da sci, che avvicina le generazioni e regala risate garantite. Tutto ciò che serve: abbigliamento caldo, scarpe antiscivolo e voglia di divertirsi all’aperto in inverno.
Panoramica delle offerte delle regioni
Tra cultura e città: curling nelle località urbane
Pista del culing nel MuseumsQuartier a Vienna
Una pista da curling nel cortile principale invernale del MQ, progettata dall’artista Martin Markeli. Gioco spontaneo possibile, ma spesso prenotazioni esaurite.
Olympiaworld a Innsbruck
Curling davanti a uno scenario alpino: all’Olympiaworld piste lisce e un’atmosfera invernale rilassata – perfetto per pomeriggi in compagnia.
Ghiaccio artificiale nel Volksgarten di Salisburgo
Nell’Eisarena una superficie coperta di 3.600 m² offre pattinaggio, curling e altro, ideale per momenti invernali di gruppo.
Mondo invernale al Grazer Schlossberg
Il mondo invernale di Graz ai piedi dello Schlossberg offre 3.000 m² di ghiaccio per divertirsi in inverno – con curling conviviale e atmosfera suggestiva.
Pista di pattinaggio nel Volksgarten di Linz
Nel Volksgarten di Linz un pacchetto all-inclusive permette divertenti partite di curling – con bastoni, Daube, segnalazioni, penna e bevanda inclusi.
Centro sportivo del ghiaccio di Klagenfurt
Due palestre di prima qualità a Klagenfurt offrono superfici di ghiaccio perfettamente lisce per pattinaggio, hockey su ghiaccio e curling in compagnia.
Proprio davanti alla porta dell’hotel
Hotel Auriga in Lech am Arlberg, Vorarlberg (4 stelle superiore)
Familien- & Sportresort Brennseehof a Feld am See, Carinzia (4 stelle superiore)