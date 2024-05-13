Curling in Austria
Sport invernale tradizionale con spirito di convivialità

L’Eisstock in Austria unisce divertimento, natura e competizione – sia sulla pista in paese sia sul lago ghiacciato nelle Alpi.

Quando i laghi alpini si trasformano in scintillanti superfici di ghiaccio, in Austria si risveglia una tradizione secolare: l’Eisstock. Questa disciplina di precisione, originaria della Scandinavia, si è trasformata nelle Alpi in uno sport popolare.

Simile al curling o alla boccia, l’obiettivo è posizionare il blocco di ghiaccio a forma di cono il più vicino possibile alla “Daube” – usando solo forza e destrezza.

Come funziona: due squadre si sfidano in sei manche. Chi avvicina di più il proprio Eisstock all’obiettivo guadagna punti. La particolarità: si gioca all’aperto, nell’aria cristallina dell’inverno, circondati da cime innevate. Sia su piste preparate che romanticamente su laghi naturali ghiacciati, l’Eisstock unisce sport e contatto con la natura.

La pausa perfetta dal trambusto delle piste da sci, che avvicina le generazioni e regala risate garantite. Tutto ciò che serve: abbigliamento caldo, scarpe antiscivolo e voglia di divertirsi all’aperto in inverno.

Panoramica delle offerte delle regioni

Lago Weissensee: su ghiaccio naturale preparato

Lago Almsee: su un lago ghiacciato

Lago Attersee-Attergau: curling a 8 località diverse

Valle Gasteinertal: 3 piste, ingresso gratuito con card

Valle Großarltal: 3 piste per partite in compagnia

Abtenau: pomeriggio settimanale di curling

Murtal: 8 opportunità per gli appassionati di curling

Schladming-Dachstein: 17 piste, alcune illuminate

Valle Pillerseetal: piste da curling in 5 località

Seefeld: corso introduttivo gratuito per principianti

Arlberg: curling a 3 luoghi diversi

Tra cultura e città: curling nelle località urbane

Pista del culing nel MuseumsQuartier a Vienna

Una pista da curling nel cortile principale invernale del MQ, progettata dall’artista Martin Markeli. Gioco spontaneo possibile, ma spesso prenotazioni esaurite.

MuseumsQuartier

Olympiaworld a Innsbruck

Curling davanti a uno scenario alpino: all’Olympiaworld piste lisce e un’atmosfera invernale rilassata – perfetto per pomeriggi in compagnia.

Olympiaworld

Ghiaccio artificiale nel Volksgarten di Salisburgo

Nell’Eisarena una superficie coperta di 3.600 m² offre pattinaggio, curling e altro, ideale per momenti invernali di gruppo.

Volksgarten

Mondo invernale al Grazer Schlossberg

Il mondo invernale di Graz ai piedi dello Schlossberg offre 3.000 m² di ghiaccio per divertirsi in inverno – con curling conviviale e atmosfera suggestiva.

Schlossberg

Pista di pattinaggio nel Volksgarten di Linz

Nel Volksgarten di Linz un pacchetto all-inclusive permette divertenti partite di curling – con bastoni, Daube, segnalazioni, penna e bevanda inclusi.

Volksgarten

Centro sportivo del ghiaccio di Klagenfurt

Due palestre di prima qualità a Klagenfurt offrono superfici di ghiaccio perfettamente lisce per pattinaggio, hockey su ghiaccio e curling in compagnia.

Centro sportivo del ghiaccio

Centro sportivo a Eisenstadt

La pista di ghiaccio artificiale di Eisenstadt offre 2.600 m² di divertimento invernale per gruppi – ogni venerdì sera dalle 20:00 su prenotazione.

"Allsportzentrum"

Proprio davanti alla porta dell’hotel

5 alloggi che offrono il curling

FAQs

Il curling è uno sport invernale tradizionale in cui i giocatori fanno scivolare un pesante bastone su una pista di ghiaccio, cercando di avvicinarsi il più possibile alla “Daube” (bersaglio). Ricorda il curling, ma è uno sport a sé stante, profondamente radicato nella cultura alpina. Il curling è davvero divertente! Provate a farlo durante la vostra vacanza in Austria.

Di norma si sfidano due squadre. In ogni turno ogni giocatore lancia un bastone da curling, dove precisione e tattica sono fondamentali. L’obiettivo è avvicinare il proprio bastone il più possibile alla Daube o spostare quelli avversari.

  • Un bastone da curling (di solito noleggiato sul posto)

  • Scarpe invernali robuste e antiscivolo

  • Abbigliamento caldo e impermeabile

Potrebbe interessarti anche questo

Scopri il meglio dell'Austria