Salisburgo e le sue montagne

Salisburgo è incastonata tra diverse grandi e piccole città e montagne locali, ideali per escursioni e passeggiate. Che si tratti di una piacevole escursione pomeridiana o di un impegnativo tour giornaliero, le montagne della città di Salisburgo sono il punto di osservazione ideale per una sensazionale vista panoramica del centro storico, del fiume Salzach e dell'area circostante.