Le città più belle dell'Austria
Esperienze urbane che emozionano, ispirano e lasciano il segno.

Architettura, cultura e piacere trasformano le abitudini: le città austriache offrono nuovi impulsi e aprono prospettive inedite.

Una città si vive così: scoprendo nuove attrazioni, lasciandosi stupire dai tesori culturali, immergendosi nelle specialità gastronomiche. Chi accoglie nuove prospettive si apre al cambiamento di ciò che è familiare. Ognuna delle nove capitali regionali dell’Austria possiede una propria atmosfera, capace di spostare i punti di vista e stimolare nuovi sguardi: The Austrian Synapse è il souvenir che portate con voi e che resta. Esperienze urbane e city trip regalano impulsi in splendidi palazzi, castelli ed edifici storici, così come in caffè, ristoranti, design hotspot e luoghi d’incontro culturali – e naturalmente grazie alle persone che danno anima alla città e alla vita urbana. La storia dell’Austria ha dato origine a innumerevoli luoghi urbani. Dove passato e presente si fondono, nascono ricordi che emozionano. E ciò che emoziona, cambia e lascia il segno. Grow your Austrian Synapse.

I capoluoghi di regione dell'Austria in estate

In estate, le città austriache sono luoghi in cui storia e presente si fondono, dando vita a uno stile di vita fatto di cultura, piacere e ispirazione. Godetevi i vostri city trip tra esperienze urbane ricche e variegate.

Attrazioni, tesori culturali e architettura

Scoprite i percorsi segreti dell’Austria nelle piccole città storiche e la grande offerta culturale di musei e gallerie. Castelli e palazzi sontuosi con i loro giardini sono fonte di ispirazione tanto quanto l’architettura e la scena della moda.

Gastronomia, cultura del caffè e stile di vita

Mangiare e bere in Austria diventa un’esperienza: in location di primo livello, nei caffè viennesi e negli Heurigen, con proposte vegane e vegetariane, birre locali, grandi vini e dolci tipici. La gastronomia è autentica, gustosa e piena di stile di vita.

Eventi, usi e tradizioni

Siate curiosi riguardo agli eventi in Austria! Tra mercati stagionali, festival musicali e concerti all’aperto si respira leggerezza urbana. Cultura, piacere e incontri rendono indimenticabile l’estate austriaca.

Info sulla protezione del clima

Protezione dei monumenti - sinonimo di sostenibilità

La conservazione degli edifici storici è un'iniziativa di spicco in Austria per la protezione del clima. Perché?

  • La conservazione dei monumenti consente di risparmiare risorse e di evitare l'impermeabilizzazione degli spazi verdi.

  • La conservazione degli edifici storici svolge un importante ruolo socio-culturale: la conservazione va a vantaggio dell'intera regione, che può ispirare i suoi ospiti con gli edifici storici.

  • Molti edifici storici sono realizzati con materiali naturali provenienti dalle immediate vicinanze. Quando vengono riparati professionalmente, si privilegiano questi materiali da costruzione regionali per preservarne l'originalità.

  • L'esistenza di specie animali e vegetali viene protetta. La tutela dei monumenti è anche la strada giusta da percorrere a livello ecologico.

Viaggiare in modo sostenibileAlloggi certificati

FAQ

Le città austriache sono perfette per un city trip vario e stimolante: a Vienna la cultura di livello mondiale incontra il piacere e l’architettura, Graz affascina con creatività e design, mentre Salisburgo incanta con il suo fascino storico e la tradizione musicale. Anche Linz, Innsbruck, Klagenfurt, Bregenz, Eisenstadt e St. Pölten sorprendono con architettura moderna, leggerezza urbana e atmosfera vivace. Ogni città austriaca ha un carattere unico e offre esperienze urbane irripetibili che ispirano e restano nel cuore.

Un city trip in Austria unisce cultura, architettura e piacere con la leggerezza estiva. Tra centri storici, musei moderni, giardini, gallerie e locali alla moda si crea uno stile di vita urbano che ispira e allo stesso tempo rilassa. Concerti all’aperto, festival musicali, mercati di street food e serate miti sui rooftop bar trasformano le città austriache in palcoscenici estivi vivaci.

Grazie alle distanze brevi e all’ottima connessione con treni e mezzi pubblici, ogni city trip diventa un’avventura estiva sostenibile, piena di ispirazione urbana.

Le città austriache cambiano con le stagioni – e a ogni visita c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

In primavera i parchi e i giardini rifioriscono, le temperature sono miti e numerosi eventi animano i centri città.

L’estate porta concerti all’aperto, festival, mercati di street food e serate miti in caffè, giardini e rooftop bar – perfetta per city trip all’insegna di cultura, piacere e design.

In autunno luci, gastronomia ed esposizioni creano un’atmosfera ispirante, mentre l’inverno incanta con mercatini di Natale e clima festivo.

Più città austriache si prestano perfettamente a un city trip vario e stimolante. Grazie alle distanze ridotte e a un eccellente rete ferroviaria, potete spostarvi comodamente e in modo sostenibile da una città all’altra.

Un itinerario da Vienna a Linz fino a Salisburgo o Innsbruck unisce la magnificenza imperiale, la creatività moderna e lo stile di vita alpino. Anche Graz, Klagenfurt, Bregenz, St. Pölten ed Eisenstadt sono facilmente inseribili – l’ideale per chi vuole vivere la cultura, l’architettura, il design e il piacere dell’Austria in tutta la sua varietà.

L'arrivo in treno
Viaggio in treno attraverso l’Austria

Nelle città austriache vi aspettano innumerevoli esperienze da non perdere:

A Vienna non può mancare una visita a un classico caffè viennese, così come una passeggiata tra magnifici edifici imperiali. Graz sorprende con street art, gastronomia creativa e quartieri di design, mentre Salisburgo incanta con il suo centro storico e la tradizione musicale. A Linz impressionano l’architettura moderna e l’arte multimediale, a Innsbruck la vista dalla Nordkette. Klagenfurt affascina con il suo clima mediterraneo sul Wörthersee, Bregenz con il Kunsthaus e il palcoscenico sul lago, St. Pölten con una cultura e architettura stimolanti, ed Eisenstadt con il fascino barocco e le melodie di Joseph Haydn.

Ogni città offre esperienze urbane che ispirano, connettono e restano indelebili nella memoria.

