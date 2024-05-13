Architettura, cultura e piacere trasformano le abitudini: le città austriache offrono nuovi impulsi e aprono prospettive inedite.

Una città si vive così: scoprendo nuove attrazioni, lasciandosi stupire dai tesori culturali, immergendosi nelle specialità gastronomiche. Chi accoglie nuove prospettive si apre al cambiamento di ciò che è familiare. Ognuna delle nove capitali regionali dell’Austria possiede una propria atmosfera, capace di spostare i punti di vista e stimolare nuovi sguardi: The Austrian Synapse è il souvenir che portate con voi e che resta. Esperienze urbane e city trip regalano impulsi in splendidi palazzi, castelli ed edifici storici, così come in caffè, ristoranti, design hotspot e luoghi d’incontro culturali – e naturalmente grazie alle persone che danno anima alla città e alla vita urbana. La storia dell’Austria ha dato origine a innumerevoli luoghi urbani. Dove passato e presente si fondono, nascono ricordi che emozionano. E ciò che emoziona, cambia e lascia il segno. Grow your Austrian Synapse.