Costumi tradizionali in Austria
Dai Lederhosen e Dirndl alla tradizione vissuta fino alla moderna cultura del costume tradizionale
Che sia nei film, nella musica o sui social media, le immagini di dirndl e lederhosen influenzano in tutto il mondo la percezione dell’Austria. Il cult “The Sound of Music” è ancora oggi uno dei ponti visivi più noti verso la Tracht austriaca. Ma la realtà è molto più sfaccettata e molto meno stereotipata: la Tracht in Austria è espressione di storia regionale, qualità artigianale e tradizione vissuta.
In molte regioni l’amore per la Tracht è profondamente radicato. Dirndl e lederhosen raccontano origine e appartenenza, un tempo persino mestiere e posizione sociale. Anche oggi fanno parte visibile della vita quotidiana – nelle occasioni festive così come come abbigliamento da lavoro funzionale. Soprattutto i produttori di Tracht e le piccole manifatture contribuiscono a far vivere questo patrimonio culturale, dandogli allo stesso tempo nuove forme. La Tracht moderna unisce così tradizione e design contemporaneo e mostra quanto siano vivi usi e cultura in Austria.
Dirndl, Lederhosen e lo stile di vita austriaco
Come si è sviluppata la Tracht?
Dove nascono dirndl e Lederhosen
La parola “Tracht” deriva dall’antico tedesco “Draht(a)” e in origine indicava sia l’abbigliamento da lavoro robusto dei boscaioli sia l’abbigliamento rappresentativo delle classi alte. Per la popolazione lavoratrice, la Tracht aveva soprattutto due funzioni: essere pratica e adatta alla vita quotidiana.
I dirndl erano per lo più realizzati in lana o lino economici, mentre solo i ceti privilegiati potevano permettersi seta, cotone o altri tessuti pregiati. Gli uomini indossavano lederhosen per il lavoro nei boschi o per la caccia, capi che fino al XX secolo erano riservati alla nobiltà.
Nel XIX secolo, nobiltà e borghesia scoprirono la villeggiatura estiva – e con essa la Tracht come dichiarazione di stile. L’imperatore Francesco Giuseppe I indossava egli stesso i lederhosen e fece creare appositamente dal produttore salisburghese Jahn-Markl il colore “Altschwarz”.
Dove vive il vero artigianato: regioni e le loro Trachten
Regioni alpine: Tracht e tradizione in festa
Originali dalle manifatture di Tracht in Austria
Sartoria interna all’Heimatwerk
Qui nascono dirndl e Tracht: regionali, artigianali, precisi e fedeli ai modelli antichi. Un luogo dove la tradizione viene cucita passo dopo passo.
Dirndl estivi del Kärntner Bildungswerk
Il Kärntner Bildungswerk realizza leggeri dirndl estivi tra artigianato regionale e design contemporaneo. Ogni cucitura mostra quanto possa essere viva la tradizione carinziana.
Lanz Trachten
Fondata negli anni Venti a Salisburgo, la bottega rese la Tracht contadina adatta ai salotti e oggi gode della migliore reputazione per l’alta moda tradizionale.
Tostmann Trachten
Dal 1949 la manifattura nel Salzkammergut, sull’Attersee, e a Vienna realizza dirndl e Tracht di alta qualità per tutta la famiglia.
Zillertaler Trachtenwelt
L’ampio assortimento della manifattura tirolese di Tracht tradizionale e moderna per donna, uomo e bambino è disponibile in numerose filiali in tutta l’Austria.
Sartoria tradizionale Jahn-Markl
La sartoria – nota per l’artigianato e il design tradizionale – esiste dal 1408 a Salisburgo e realizzò persino lederhosen per l’imperatore Francesco Giuseppe I.
Strohmaier Trachten
Con le sue creazioni di dirndl e lederhosen, la manifattura carinziana di Klagenfurt sul Wörthersee vuole custodire e rinnovare la tradizione e portare la Tracht nella vita quotidiana.
Moosbrugger Dirndlwerkstatt
La Dirndlwerkstatt di Bezau nel Vorarlberg realizza dal 1990 dirndl e Tracht su misura con i tessuti e materiali più pregiati.
Il colore della Tracht rivela la regione
Quello che avete sempre voluto sapere
Bisogna lavare i Lederhosen?
Per quanto riguarda i lederhosen, nella maggior parte dei casi non lavarli è la scelta migliore. A differenza del dirndl, i “segni d’uso” fanno parte dei lederhosen e mostrano ciò che li rende speciali, anzi autentici.
Solo una certa “patina” – cioè una superficie lucida, punti consumati o persino macchie – rende i lederhosen davvero originali. Naturalmente questo non nasce da un giorno all’altro, ma si costruisce occasione dopo occasione indossandoli. Se però la pelle dovesse diventare dura, è necessaria una pulizia professionale.
Annodare il fiocco in modo facile
Cos’è il galateo del dirndl?
Esiste davvero: il galateo del dirndl è una guida per indossare correttamente dirndl e lederhosen. Spiega come la Tracht deve vestire, quali accessori abbinare e che significato ha la posizione del fiocco.
Fiocco a sinistra: single, libera
Se una donna lega il fiocco a sinistra, significa che non è sposata e non ha una relazione fissa. Forse da qui nasce anche il verbo “anbandeln”, cioè fare nuove conoscenze.
Fiocco a destra: innamorata, fidanzata, sposata
Se il fiocco è legato a destra, la donna è già impegnata.
Fiocco dietro: lutto
Se il grembiule è legato dietro, la donna che indossa il dirndl è vedova.
Patrimonio culturale immateriale UNESCO: Tracht
Produzione e utilizzo delle Trachten del Montafon
Le Trachten artistiche, ricamate a mano con i loro tessuti tipici, colori e motivi regionali, vengono indossate da generazioni e tramandate attraverso le famiglie e le associazioni di Tracht.
Pellegrinaggio Goldhauben e Tracht nel Mostviertel
Camminare insieme, fede e Tracht uniscono ancora oggi le persone nel Mostviertel.
Juppen und Frauentracht del Bregenzerwald
Un intenso scambio tra artigiani e portatori della Tracht favorisce il trasferimento di conoscenze, la coesione sociale e il legame con la regione.
Garnierspenzer, Hut und Steppmieder
La Tracht festiva riccamente decorata unisce saperi sartoriali tramandati tra generazioni, materiali regionali e un forte senso di identità nel Pinzgau salisburghese.
Federkielstickerei
La tecnica, vecchia di oltre 200 anni, trasforma penne di pavone divise in ornamenti su pelle – richiede anni di pratica e conserva pezzi storici.
Produzione e utilizzo della Goldhaube di Linz
Oltre 250 ore di lavoro e antichi saperi artigianali confluiscono in ogni Goldhaube – ricamata con lamelle di rame, paillettes e perline, tramandata all’interno delle comunità.
Radhaube del Lago di Costanza in pizzo lamé
La Radhaube nasce con la rara tecnica del lamé: fili d’oro e d’argento creano ornamenti pregiati su entrambi i lati – un sapere tramandato da generazioni.
Stampa a mano blu indaco del Burgenland
L’antica tecnica del riservaggio crea motivi bianchi su indaco intenso ed è tramandata da poche botteghe di generazione in generazione.
Eventi e manifestazioni per gli amanti della Tracht
Info sulla protezione del clima
Perché tradizioni e usanze sono sostenibili?
La cura di usi e tradizioni in Austria è strettamente legata alla sostenibilità. Tradizioni come le transumanze, le feste popolari e l’artigianato regionale testimoniano un profondo rispetto per la natura e le risorse. Queste usanze promuovono la comprensione e l’apprezzamento della flora e fauna locali e rafforzano la consapevolezza ambientale.
Usi e tradizioni rafforzano anche la sostenibilità sociale: feste tradizionali come l’innalzamento del palo di maggio, le celebrazioni pasquali o le usanze natalizie rafforzano il senso di comunità e l’impegno condiviso per la cura del territorio. Il patrimonio culturale immateriale onora rituali, usanze e mestieri tradizionali tramandati di generazione in generazione. Chi vive queste tradizioni come ospite entra nella cultura austriaca – e nel suo stile di vita.