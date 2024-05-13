Dirndl e lederhosen segnano l’Austria dal XIX secolo: da abiti da lavoro a simbolo di tradizione e cultura moderna.

Che sia nei film, nella musica o sui social media, le immagini di dirndl e lederhosen influenzano in tutto il mondo la percezione dell’Austria. Il cult “The Sound of Music” è ancora oggi uno dei ponti visivi più noti verso la Tracht austriaca. Ma la realtà è molto più sfaccettata e molto meno stereotipata: la Tracht in Austria è espressione di storia regionale, qualità artigianale e tradizione vissuta.

In molte regioni l’amore per la Tracht è profondamente radicato. Dirndl e lederhosen raccontano origine e appartenenza, un tempo persino mestiere e posizione sociale. Anche oggi fanno parte visibile della vita quotidiana – nelle occasioni festive così come come abbigliamento da lavoro funzionale. Soprattutto i produttori di Tracht e le piccole manifatture contribuiscono a far vivere questo patrimonio culturale, dandogli allo stesso tempo nuove forme. La Tracht moderna unisce così tradizione e design contemporaneo e mostra quanto siano vivi usi e cultura in Austria.