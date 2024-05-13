Costumi tradizionali in Austria
Dai Lederhosen e Dirndl alla tradizione vissuta fino alla moderna cultura del costume tradizionale

Dirndl e lederhosen segnano l’Austria dal XIX secolo: da abiti da lavoro a simbolo di tradizione e cultura moderna.

Che sia nei film, nella musica o sui social media, le immagini di dirndl e lederhosen influenzano in tutto il mondo la percezione dell’Austria. Il cult “The Sound of Music” è ancora oggi uno dei ponti visivi più noti verso la Tracht austriaca. Ma la realtà è molto più sfaccettata e molto meno stereotipata: la Tracht in Austria è espressione di storia regionale, qualità artigianale e tradizione vissuta.

In molte regioni l’amore per la Tracht è profondamente radicato. Dirndl e lederhosen raccontano origine e appartenenza, un tempo persino mestiere e posizione sociale. Anche oggi fanno parte visibile della vita quotidiana – nelle occasioni festive così come come abbigliamento da lavoro funzionale. Soprattutto i produttori di Tracht e le piccole manifatture contribuiscono a far vivere questo patrimonio culturale, dandogli allo stesso tempo nuove forme. La Tracht moderna unisce così tradizione e design contemporaneo e mostra quanto siano vivi usi e cultura in Austria.

Dirndl, Lederhosen e lo stile di vita austriaco

Come si è sviluppata la Tracht?

Dove nascono dirndl e Lederhosen

La parola “Tracht” deriva dall’antico tedesco “Draht(a)” e in origine indicava sia l’abbigliamento da lavoro robusto dei boscaioli sia l’abbigliamento rappresentativo delle classi alte. Per la popolazione lavoratrice, la Tracht aveva soprattutto due funzioni: essere pratica e adatta alla vita quotidiana.

I dirndl erano per lo più realizzati in lana o lino economici, mentre solo i ceti privilegiati potevano permettersi seta, cotone o altri tessuti pregiati. Gli uomini indossavano lederhosen per il lavoro nei boschi o per la caccia, capi che fino al XX secolo erano riservati alla nobiltà.

Nel XIX secolo, nobiltà e borghesia scoprirono la villeggiatura estiva – e con essa la Tracht come dichiarazione di stile. L’imperatore Francesco Giuseppe I indossava egli stesso i lederhosen e fece creare appositamente dal produttore salisburghese Jahn-Markl il colore “Altschwarz”.

Dove vive il vero artigianato: regioni e le loro Trachten

Ogni Tracht racconta la propria origine: il Vorarlberg è orgoglioso della sua Juppe, nel Salisburghese cervo conciato e velluto incontrano ricami raffinati. L’Alta Austria e Vienna curano tagli tradizionali, il Tirolo punta su lino, pelle e loden.

Tracht nel Vorarlberg: Juppe, Schappale, oro e argento

Tracht nel Salisburghese: pelle di cervo, seta, velluto

Tracht in Tirolo: lino, pelle, loden

Tracht in Alta Austria: storia dell’Heimatwerk

Tracht a Vienna: tradizione del dirndl di Grinzing

Regioni alpine: Tracht e tradizione in festa

Dal Salzkammergut al Wilder Kaiser, dalla valle Zillertal al Montafon: soprattutto nelle regioni alpine austriache, in valli, paesi e località di montagna, dirndl e lederhosen sono molto amati e l’artigianato tradizionale resta visibile.

Originali dalle manifatture di Tracht in Austria

Gli originali delle manifatture di Tracht austriache uniscono artigianato, tradizione e stile moderno. Che sia all’Attersee o nello Zillertal, a Salisburgo o a Klagenfurt: qui dirndl e lederhosen nascono con grande amore per i dettagli.

Sartoria interna all’Heimatwerk

Qui nascono dirndl e Tracht: regionali, artigianali, precisi e fedeli ai modelli antichi. Un luogo dove la tradizione viene cucita passo dopo passo.

Heimatwerk della Stiria

Dirndl estivi del Kärntner Bildungswerk

Il Kärntner Bildungswerk realizza leggeri dirndl estivi tra artigianato regionale e design contemporaneo. Ogni cucitura mostra quanto possa essere viva la tradizione carinziana.

Kärtner Bildungswerk

Lanz Trachten

Fondata negli anni Venti a Salisburgo, la bottega rese la Tracht contadina adatta ai salotti e oggi gode della migliore reputazione per l’alta moda tradizionale.

Lanz Trachten

Tostmann Trachten

Dal 1949 la manifattura nel Salzkammergut, sull’Attersee, e a Vienna realizza dirndl e Tracht di alta qualità per tutta la famiglia.

Tostmann Trachten

Zillertaler Trachtenwelt

L’ampio assortimento della manifattura tirolese di Tracht tradizionale e moderna per donna, uomo e bambino è disponibile in numerose filiali in tutta l’Austria.

Zillertaler Trachtenwelt

Sartoria tradizionale Jahn-Markl

La sartoria – nota per l’artigianato e il design tradizionale – esiste dal 1408 a Salisburgo e realizzò persino lederhosen per l’imperatore Francesco Giuseppe I.

Sartoria tradizionale Jahn-Markl

Strohmaier Trachten

Con le sue creazioni di dirndl e lederhosen, la manifattura carinziana di Klagenfurt sul Wörthersee vuole custodire e rinnovare la tradizione e portare la Tracht nella vita quotidiana.

Strohmaier Trachten

Moosbrugger Dirndlwerkstatt

La Dirndlwerkstatt di Bezau nel Vorarlberg realizza dal 1990 dirndl e Tracht su misura con i tessuti e materiali più pregiati.

Moosbrugger Dirndlwerkstatt

Il colore della Tracht rivela la regione

Quando si acquista un vero dirndl, oltre alla vestibilità e all’occasione conta molto anche la regione. I colori riflettono infatti le particolarità del territorio – che bella tradizione!

Il blu rappresenta le regioni dei laghi

Il verde rappresenta le regioni con boschi e prati

Il rosa simboleggia il rododendro alpino

Viola: regioni alpine con genziana

Quello che avete sempre voluto sapere

Bisogna lavare i Lederhosen?

Per quanto riguarda i lederhosen, nella maggior parte dei casi non lavarli è la scelta migliore. A differenza del dirndl, i “segni d’uso” fanno parte dei lederhosen e mostrano ciò che li rende speciali, anzi autentici.

Solo una certa “patina” – cioè una superficie lucida, punti consumati o persino macchie – rende i lederhosen davvero originali. Naturalmente questo non nasce da un giorno all’altro, ma si costruisce occasione dopo occasione indossandoli. Se però la pelle dovesse diventare dura, è necessaria una pulizia professionale.

Annodare il fiocco in modo facile

Cos’è il galateo del dirndl?

Esiste davvero: il galateo del dirndl è una guida per indossare correttamente dirndl e lederhosen. Spiega come la Tracht deve vestire, quali accessori abbinare e che significato ha la posizione del fiocco.

  • Fiocco a sinistra: single, libera
    Se una donna lega il fiocco a sinistra, significa che non è sposata e non ha una relazione fissa. Forse da qui nasce anche il verbo “anbandeln”, cioè fare nuove conoscenze.

  • Fiocco a destra: innamorata, fidanzata, sposata
    Se il fiocco è legato a destra, la donna è già impegnata.

  • Fiocco dietro: lutto
    Se il grembiule è legato dietro, la donna che indossa il dirndl è vedova.

Patrimonio culturale immateriale UNESCO: Tracht

Ben otto mestieri tradizionali legati alla Tracht testimoniano ancora oggi la loro autenticità e sono stati inseriti nel registro del Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Ogni capo nasce da un’accurata lavorazione artigianale – ed è quindi un vero pezzo unico.

Produzione e utilizzo delle Trachten del Montafon

Le Trachten artistiche, ricamate a mano con i loro tessuti tipici, colori e motivi regionali, vengono indossate da generazioni e tramandate attraverso le famiglie e le associazioni di Tracht.

Artigianato nel Vorarlberg

Pellegrinaggio Goldhauben e Tracht nel Mostviertel

Camminare insieme, fede e Tracht uniscono ancora oggi le persone nel Mostviertel.

Artigianato in Bassa Austria

Juppen und Frauentracht del Bregenzerwald

Un intenso scambio tra artigiani e portatori della Tracht favorisce il trasferimento di conoscenze, la coesione sociale e il legame con la regione.

Arigianato nel Vorarlberg

Garnierspenzer, Hut und Steppmieder

La Tracht festiva riccamente decorata unisce saperi sartoriali tramandati tra generazioni, materiali regionali e un forte senso di identità nel Pinzgau salisburghese.

Artigianato nel Salisburghese

Federkielstickerei

La tecnica, vecchia di oltre 200 anni, trasforma penne di pavone divise in ornamenti su pelle – richiede anni di pratica e conserva pezzi storici.

Artigianato in tutta l’Austria

Produzione e utilizzo della Goldhaube di Linz

Oltre 250 ore di lavoro e antichi saperi artigianali confluiscono in ogni Goldhaube – ricamata con lamelle di rame, paillettes e perline, tramandata all’interno delle comunità.

Artigianato in Alta Austria

Radhaube del Lago di Costanza in pizzo lamé

La Radhaube nasce con la rara tecnica del lamé: fili d’oro e d’argento creano ornamenti pregiati su entrambi i lati – un sapere tramandato da generazioni.

Stampa a mano blu indaco del Burgenland

L’antica tecnica del riservaggio crea motivi bianchi su indaco intenso ed è tramandata da poche botteghe di generazione in generazione.

Arigianato nel Burgenland

Eventi e manifestazioni per gli amanti della Tracht

Info sulla protezione del clima

Perché tradizioni e usanze sono sostenibili?

La cura di usi e tradizioni in Austria è strettamente legata alla sostenibilità. Tradizioni come le transumanze, le feste popolari e l’artigianato regionale testimoniano un profondo rispetto per la natura e le risorse. Queste usanze promuovono la comprensione e l’apprezzamento della flora e fauna locali e rafforzano la consapevolezza ambientale.

Usi e tradizioni rafforzano anche la sostenibilità sociale: feste tradizionali come l’innalzamento del palo di maggio, le celebrazioni pasquali o le usanze natalizie rafforzano il senso di comunità e l’impegno condiviso per la cura del territorio. Il patrimonio culturale immateriale onora rituali, usanze e mestieri tradizionali tramandati di generazione in generazione. Chi vive queste tradizioni come ospite entra nella cultura austriaca – e nel suo stile di vita.

Viaggiare in modo sostenibile

FAQs

La Tracht è l’abbigliamento tradizionale che in Austria viene indossato da secoli. Comprende soprattutto il dirndl per le donne e i lederhosen per gli uomini. La Tracht riflette l’origine regionale, il senso di comunità e le tradizioni vissute ed è indossata sia nelle occasioni festive sia nella vita quotidiana.

Il dirndl si indossa con il grembiule – il fiocco indica lo stato sentimentale. Il fiocco va legato in modo saldo e posizionato, a seconda della situazione, a sinistra (single), a destra (impegnata) o dietro (vedova).

Sì, ogni regione dell’Austria ha una propria cultura della Tracht. Colori, tagli e dettagli rivelano spesso l’origine. Le Trachten salisburghesi, ad esempio, si differenziano da quelle tirolesi o stiriane.

Le Trachten autentiche si trovano presso manifatture tradizionali come Jahn-Markl a Salisburgo o Tostmann Trachten sull’Attersee, presso sarti regionali della Tracht o nei mercati della Tracht. Fate attenzione ai marchi di qualità e alla lavorazione artigianale!

  • Carinzia
    Strohmaier Trachten
    Kärntner Bildungswerk

  • Alta Austria
    Tostmann Trachten

  • Salisburgo
    Trachtenschneiderei Jahn-Markl
    Lanz Trachten

  • Stiria
    Steirisches Heimatwerk

  • Tirolo
    Zillertaler Trachtenwelt

  • Vorarlberg
    Moosbrugger Dirndlwerkstatt

Janker: Giacca tradizionale in loden, lino o lana

Charivari: Catena decorativa fissata ai pantaloni o al gilet, con pendenti come stelle alpine, monete o trofei di caccia

Mieder: Corpetto aderente del costume femminile tradizionale, allacciato con lacci o chiusure a ganci

Krachlederne: Pantaloni tradizionali in pelle robusta e di alta qualità

Gamsbarthut: Cappello tradizionale con pelo di camoscio, considerato simbolo di status

Loden: Tessuto di lana follata, idrorepellente, usato per giacche, cappotti o gilet

Patina: Segni caratteristici dell’uso sulle Lederhosen tradizionali, considerati un marchio di qualità

Kropfband: Collare o nastro stretto in velluto, spesso con pendente a stella alpina o a cuore

Walkstoff: Lana infeltrita e compatta che tiene caldo, tipica della moda tradizionale alpina

Schalk: Foulard triangolare da indossare con camicie o bluse tradizionali

