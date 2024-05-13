ÖBBの新しい南路線
コーラルム鉄道
オーストリアの南部、シュタイヤマルク州とケルンテン州を結ぶコーラム鉄道路線は、130ｋｍの新しい線路の内、約50ｋｍがトンネルで、グラーツ～クラーゲンフルト間は最速の接続時間では3時間から41分に短縮されました。これにより、2025年12月のダイヤ改正よりオーストリア南部の鉄道交通の利便性は根本的に刷新されました。ウィーンからグラーツまで30分ごとに列車が運行され、ウィーンからクラーゲンフルト、さらにはフィラッハへは1日26本（従来は10本）、フィラッハからザルツブルクまで1時間ごとに直通で運行されます。新しい南路線では、運行時間の短縮や本数の増加だけでなく、旅行の快適さも大幅に向上します。コーラム鉄道では、ほぼすべての列車が最新式の車両で運行されています。
コーラルム線とは
事実と数字
区間：グラーツ－クラーゲンフルト
路線距離：130ｋｍ
大小トンネル距離数：50ｋｍ、主要トンネル33ｋｍ（世界で6番目の長さ）
橋梁：100以上
駅・停留所：23
建設期間：2008年～2020年
場所：コーラルペ山脈の中心部
建設期間：1998年～2025年
コーラルム路線の主要駅（新設／主要ハブ）
Graz Hauptbahnhof（グラーツ中央駅）
既存の主要駅。コーラルム線用に改良・再整備されました。
Weststeiermark（ヴェストシュタイヤマルク駅）
コーラルム線のための新設駅で、地方交通との接続ハブ。
St. Paul im Lavanttal（ザンクト・パウル・イム・ラヴァントタール駅）
新設された駅で、地域中心駅として重要。
Kühnsdorf / Klopeiner See（キューンスドルフ／クロパイナーゼー駅）
新たな停車駅として設定され、地域アクセスを強化（停車は一部列車）。
Klagenfurt Hauptbahnhof（クラーゲンフルト中央駅）
既存のハブ駅。コーラルム線の終着駅となります。
全線には 23の新しい駅・停車場 が整備され、急行と地域列車で停車駅が使い分けられています。
直通列車の密なネットワーク
直通列車の増便
ウィーンからクラーゲンフルトへ 1日26便
ウィーンからグラーツへ 1日33便
グラーツからクラーゲンフルトへ 1日29便
フィラッハからザルツブルクへ 1日20便
グラーツからザルツブルクへ 1日7便
グラーツからミュンヘンへ 1日5便
所要時間の短縮 - ÖBBの最速列車RJX
グラーツからクラーゲンフルト 3時間→41分（コーラルムトンネルを走行）
ウィーンからクラーゲンフルト 3時間55分→3時間10分*
ウィーンからヴェネツィア 7時間40分→7時間10分*
ウィーンからトリエステ 9時間20分→6時間40分*
*2030年までにはさらに所要時間は短縮される予定です。