ÖBBの新しい南路線

オーストリア連邦鉄道ÖBBは2025年12月14日、新しい路線、コーラルム鉄道（Koralmbahn）の開設により鉄道輸送の新たな時代を迎えました。新しい南路線は、これまで以上に高速で、より頻繁に、より近代的車両で運行されます。