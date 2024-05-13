快適に旅するオーストリア国内とウィーンの交通
Introduction
鉄道とバスを利用したエコツーリズム
座ってリラックスしながら、移動そのものを楽しみましょう。鉄道での旅は、車での旅行よりもはるかに快適です。長時間の運転や助手席で過ごす疲労感を心配する必要はありません。最近の調査によると、休暇先への移動手段として、旅行者は公共交通機関にますます関心を持ち、電車やバスを利用した持続可能な旅行を選ぶ傾向が強まっています。これは環境にも良いニュースです。鉄道の旅は、快適なだけでなく、CO2排出量が少なく、エネルギーも節約できるため、より持続可能な移動手段です。
車を使わないと不便ではないかと心配する方もいるかもしれませんが、オーストリアではその心配は不要です。定時運行の列車やバス、カーシェアリングサービス、公共交通機関の割引チケット、レンタサイクル、ホテルのシャトルバスなどを利用すれば、駅から宿泊先や日帰り旅行先への移動も簡単にできます。
鉄道旅行 - オーストリア連邦鉄道ÖBBとウェストバーン
ÖBBの便利なサービス
座席の事前予約
オーストリア連邦鉄道のウェブサイトでは、以下のオンライン予約が可能です。座席の予約ができます！
ほとんどの列車で座席の事前予約ができるため、他の乗客との旅行が楽になり、窓際の席を確保することができます。夜行列車では、チケットと一緒に座席またはベッドが自動的に予約されます。このサービスは、国内列車ではわずか 3 ユーロです！
宿泊を入れた途中下車も可能
途中で列車を降りて散策したいですか？同じルートを走り、2 日以内に旅を終えるのであれば問題ありません。
つまり、ウィーンからザルツブルクまでのチケットを購入し、途中でリンツやヴェルスといった穴場の都市を発見することができます！また、オーストリア西部の山々へ向かう途中、素晴らしいインスブルックに立ち寄ることもできます。
ÖBBアプリ
ÖBBアプリはシームレスなデジタル・トラベル・コンパニオンとして機能します。アプリから航空券を予約し、座席を予約して、最終的な航空券を携帯電話やタブレットで受け取ることができます。また、旅程に合わせた最新情報をリアルタイムでお届けしますので、変更に備えることができます！
座席の事前予約
オーストリア連邦鉄道のウェブサイトでは、以下のオンライン予約が可能です。座席の予約ができます！
ほとんどの列車で座席の事前予約ができるため、他の乗客との旅行が楽になり、窓際の席を確保することができます。夜行列車では、チケットと一緒に座席またはベッドが自動的に予約されます。このサービスは、国内列車ではわずか 3 ユーロです！
宿泊を入れた途中下車も可能
途中で列車を降りて散策したいですか？同じルートを走り、2 日以内に旅を終えるのであれば問題ありません。
つまり、ウィーンからザルツブルクまでのチケットを購入し、途中でリンツやヴェルスといった穴場の都市を発見することができます！また、オーストリア西部の山々へ向かう途中、素晴らしいインスブルックに立ち寄ることもできます。
ÖBBアプリ
ÖBBアプリはシームレスなデジタル・トラベル・コンパニオンとして機能します。アプリから航空券を予約し、座席を予約して、最終的な航空券を携帯電話やタブレットで受け取ることができます。また、旅程に合わせた最新情報をリアルタイムでお届けしますので、変更に備えることができます！
オーストリア主要都市間の列車所要時間（ÖBB）
ウィーン - ザルツブルク = 2.5 時間以内
ザルツブルク - インスブルック = 2 時間以内
インスブルック - ブレゲンツ = 約 2.5 時間
ウィーン - グラーツ = 約 2.5 時間
グラーツ - リンツ = 4時間弱
グラーツ - ザルツブルク = 約3時間50分
グラーツ - インスブルック = 約5時間50分
グラーツ - クラーゲンフルト = 約45分（コーラルム線開通により時間短縮）
鉄道旅行でお金を節約
ÖBB シュパーシーネ・チケット
ÖBB シュパーシーネ・チケット SparSchieneは、事前に旅行計画を立てる方に最適です。時刻によって割引料金の列車が運行しています。シュパーシーネ・チケットが利用できれば、例えば、ウィーンからグラーツへの2等車でのご旅行は、一人片道わずか9,90ユーロ*から。
ご予約は オンライン予約のみ
有効期限 特定列車、特定曜日、特定方面のみ有効。
枚数限定、交換・払い戻し不可**、Vorteilscard（年間パス）の追加割引なし。
*予約は180日先まで可能です。SparSchiene Austriaの現行の利用規約が適用されます。
**予約したこの列車を逃した場合、通常のチケットを買い直すことになりますので注意。
コンビチケット
鉄道旅行と、冬はスキーパス、夏は船や、地元のアトラクションやイベントへの入場券を組み合わせることができます。たとえば、ワッハウ・コンビチケットでは、ウィーンからの往復列車とドナウ川クルーズがセットになっていて、日帰り旅行に便利です。
文化から家族向けのオファーや体験まで、あなたの休暇プランに合った組み合わせをお選びください！
インターレイル オーストリア & グローバル・パス
オーストリア全土を鉄道でカバーするには インターレイル・オーストリア・パス (Interrail Austria Pass) は、オーストリア連邦鉄道 (ÖBB) を1ヶ月間、連続しない3、4、5、6、または8日間乗り放題で利用できるパスです。
もちろん、オーストリアはグローバルパスにも含まれており、33 カ国の鉄道旅行にアクセスできます。
地域の公共乗り合いタクシー
オーストリアでは、鉄道やバスを補完する予約制の地域交通（Rufbus、Sammeltaxiなど）が各地で充実しています。
例えば
☆オーバーエステライヒ州｜ザルツカンマーグート・シャトルサービス Salzkammergut Schuttle
☆ニーダーエステライヒ州｜ゼンメリング-ラックスを網羅するルーフブス RUFbus
☆シュタイヤマルク州｜国立公園ゲゾイゼの乗合タクシー Gesäuse Shared Cab
☆ケルンテン州｜ヴァイセンゼー湖の自然公園バス Naturparkbus
☆チロル州｜イェンバッハ、ヴァッテンス地域、ロイテ周辺で運行されている通常運賃で乗れるアプリ予約制乗合交通、レギオ・フリンク RegioFlink
など。
オーストリアを車やバイクで走る
オーストリアは道路網が発達しており、目的地まで簡単にアクセスできます。（日本からの場合、国際免許証をお持ちください。）飲酒運転については、血中アルコール濃度の 法定制限は 0.5ミリグラム未満です。
最高制限速度
自動車、バイク、3.5t以下のキャラバン：
●市内: 時速50km
●一般道: 時速100km
●高速道路Schnellstrasse：時速100 kmまたは時速130 km
●アウトバーンAutobahn：時速130km
高速道路は有料です。チケット（ヴィニエットVignette）の有効期限は1日、10日、2ヶ月、1年があり、フロントガラスの左上端に貼るか、デジタルヴィニエットを事前に購入する必要があります。ヴィニエットは6,000以上の販売店、例えばオーストリア国内ではÖAMTCやARBÖの自動車クラブ、ガソリンスタンドやタバコ屋、国外ではそれぞれの自動車クラブや国境近くのガソリンスタンド、そしてオンラインで入手できます。料金はこちら。ヴィニエットが適用されない高速道路有料区間も一部ありますのでご注意ください。
船旅
大河や大きな湖では、定期船、観光船が町を結んでいます。ドナウ川ではヴァッハウ渓谷を行くドナウクルーズや、湖水地方ザルツカンマーグートを始め、ヴェルターゼー湖、アーヘンゼー湖などの観光船は、すばらしい景色を楽しむだけでなく、旅行者の交通手段としても人気を博しています。
最も重要な緊急電話番号
オーストリアの緊急電話番号
消防署122
警察： 133
レスキュー144
オーストリアの緊急故障サービス
ÖAMTC: 120
ARBÖ123
山岳救助140
オーストリアの緊急電話番号
消防署122
警察： 133
レスキュー144
オーストリアの緊急故障サービス
ÖAMTC: 120
ARBÖ123
山岳救助140
ウィーンの交通機関
地下鉄、市電、バス、Sバーン(快速電車)、郊外電車(R系統)、バーデン線があります。これらすべての交通機関は一枚の乗車券で市内なら目的地まで乗り継いで行けます。
Introduction
地下鉄や路面電車やバスの停留所名まで出ている詳しい路線図はウィーン交通局のサイトでダウンロードできます。
一部のバス路線を除いて、どの交通機関も朝5時頃から深夜12時頃まで運行されています。
地下鉄や電車内、駅構内、市電(路面電車)やバスの車内は禁煙です。
ウィーンの交通局のサイトでは、ルート検索(Route Planner)の機能があり、どこから、どこまでを現地表記の地名や番地をいれると、路線・時刻検索ができます。出発地点、到着地点、利用する日時を入力して検索してください。例えば、ウィーンのシュテファンプラッツ駅からシェーンブルン宮殿駅までといった市内の路線案内から、ウィーン空港からザルツブルクまで、などオーストリアの各地への路線案内もできます。ただし、検索する地名はプログラムに登録されている駅名や停留所名からしか選べません。現地の地名が不明な場合は路線図をダウンロードしてご確認ください。
地下鉄 U-Bahn 路線図のダウンロード
現在、5つの路線があり、5〜10分間隔で運行しています。
U1(赤)レオポルダウ - オーバラー:街の中心部を通り南北に走る。
U2(紫)カールスプラッツ - ゼーシュタット:現在U2延長と新設U5の工事中＊。
U3(オレンジ)シンメリング - オッタークリング:街の中心部を東西に走る。西駅を通る。
U4(緑)ウィーンの森の入口ハイリゲンシュタットと市の西ヒュッテルドルフを結ぶ。カールスプラッツや、シェーンブルン宮殿を通る。
U6(茶)フロリツドルフ - ジーベンヒルテン:西駅を通って市の南北を結ぶ。
＊カールスプラッツ駅～ラートハウス駅の区間は、2026年に予定されているU5がフランクプラッツまで運行を始めれば、U2とU5が同じ線路を共有します。U5はフランクプラッツ行きですが、U2 はゼーシュタット行きです。そして予定の2030年にU2の路線がマッツラインドルファープラッツまで完成すると、U2は、ラートハウス駅からノイバウガッセ、ピルグラムガッセ、ラインプレヒツドルファー通りを経由して新しい終点のマッツラインドルファープラッツまで走ります。以降、カールスプラッツとフランクプラッツ間のルートは、新しい全自動の U5 のみが運行することになります。
U2とU5の今後の運行区間と開始時期はこちら
路面電車（トラム) Strassenbahn 路線図のダウンロード
約30の系統があります。ワンマンカー。
主な系統:
1 プラーター・ハウプトアレー -シュヴェーデンプラッツ-リング通り-国立オペラ座-シュテファン・ファディンガープラッツ
2 オッタークリング-国立オペラ座-リング通り-シュタット パーク(シュトラウス記念像)-MAK応用美術館-シュヴェーデンプラッツ-フリードリッヒ・エンゲルスプラッツ
D ベートーヴェンの小路(ウィーンの北、ウィーンの森) - ヌスドルフ - リンク - ベルベデーレ宮殿 - 中央駅(ハウプトバーンホーフ) - アルフレッド・アードラーシュトラーセ
18 ブルクガッセ・シュタットハッレ - シュラッハトハウスガッセ: 西駅と中央駅を結ぶ。
37 ショッテントア(U2リンク北側)- カルニシウスガッセ(シューベルトの生家)- ホーエヴァルテ(ベートーヴェン遺書の家)
38 ショッテントア(U2リンク北側)- グリンツィング(ワインの居酒屋が並ぶ)
71 ベルゼ(証券取引所) - ケルントナーリング/オペラ座 - 中央墓地(楽聖たちの墓へは第二門2.Tor下車)
バス Bus 路線図のダウンロード
100近くもの路線が市内を網羅しています。リンクから出発する系統もありますが、多くは市電の終点からさらに遠くへ走ります。番号にA(またはB)がついたものがバスの路線番号となります。ワンマンカー。
主な路線:
38A ハイリゲンシュタット(U4)- アルムブルスターガッセ(ベートーヴェン遺書の家)- グリンツィング - カーレンベルク
48A Dr.カール・レンナーリンク(フォルクステアター) - バウムガルテナーヘーエ(シュタインホフ教会)
60B ヘルメスシュトラーセ ー ラインツァートア(ヘルメスヴィラ入口)
Sバーン、R/REX/CIXバーン(郊外電車) 路線図のダウンロード
これらの路線はオーストリア連邦鉄道(ÖBB)が運行。Sは10、R/EXは20(ウィーン発)程の路線がありますが、利用しやすいのはウィーンミッテや中央駅、マイドリングなどを通るS1,S2。
S1 ウィーンの森のバーデンの方にも伸びていますが、運賃は市内料金ではないので注意。
S7 シュヴェッヒャートにあるウィーン空港方面と市内を結んでいます。
フランツ・ヨーゼフ駅始発のREX4はハイリゲンシュタットを通りクレムスまで、ウィーン西駅からCIX５でメルクまで行けます。
バーデン線 Badnerbahn
ウィーン市中心と郊外のバーデンを結ぶ。ウィーンの始発駅はオペラ座前のリンクを挟んで向い側、ブルーと黄色の路面電車。ウィーン市内の南端フェーゼンドルフまでは市内料金となります。
Introduction
一枚の切符は、市内の路面電車、バス、地下鉄、SバーンなどのÖBBの快速電車に共通使用できます。ウィーン交通網の100ゾーン内であれば同じ料金です。
旅行者には、24時間、48時間、72時間、7日間の市内交通乗り放題、および数々の特典が付いているヴィエナ・シティカードがお得で便利です。（ヴィエナ・シティカードの詳細は下記を御覧ください。）
そのほか一般の乗車券には以下のような種類があります：
1回乗車券（一般、6～15才半額）
24時間劵
７日劵（使用開始日は自由、開始日を各自で有効化）（デジタルチケットは譲渡不可、紙切符は譲渡可能）
31日パス（使用開始日は自由、開始日を各自で有効化）（デジタルチケットは譲渡不可、紙切符は譲渡可能）
年間パス
乗車券はウィーン市交通局のインフォメーションセンターや駅の自動販売機で購入できます。デジタルチケットはWienMobil Ticketshopでお求めください。オンラインショップではデジタルチケットは通常の乗車券よりも安く購入できます。
乗車券の種類、料金、路線図、時刻表など、詳細と最新情報はウィーン市交通局のサイトをご覧ください。
利用方法
モバイル切符はオンライン購入時に使用期間を指定します。紙媒体のフリーパスは使い始めに地下鉄ホーム入口にある自動検札機や、市電、バス内の自動検札機に乗車券を差し込んで日時を刻印させ、後はバッグやポケットにもっているだけです。コントロール係はけっこう頻繁に回っていますので、無賃乗車や切符の有効期限にはお気を付けください。罰金は厳しく徴収されます。
一回券は、市電/バス/地下鉄などに乗り換えはできますが、観光などで中断したり、逆方向に戻ることはできません。
ヴィエナ・シティ・カード
ウィーンを観光するのに大変お得で便利なカードです。公共交通機関の無料乗車、観光スポットの入場割引や提携の観光ツアーの割引、加盟のホテル、飲食店、ショップなどで特典がある他、交通手段の利用内容により4種類のタイプがあります。それぞれのタイプで有効期間を24時間、48時間、72時間、7日間を選ぶことができます。