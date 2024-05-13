快適に旅するオーストリア国内とウィーンの交通

市内の交通機関

地下鉄や路面電車やバスの停留所名まで出ている詳しい路線図はウィーン交通局のサイトでダウンロードできます。

一部のバス路線を除いて、どの交通機関も朝5時頃から深夜12時頃まで運行されています。

地下鉄や電車内、駅構内、市電(路面電車)やバスの車内は禁煙です。



ウィーンの交通局のサイトでは、ルート検索(Route Planner)の機能があり、どこから、どこまでを現地表記の地名や番地をいれると、路線・時刻検索ができます。出発地点、到着地点、利用する日時を入力して検索してください。例えば、ウィーンのシュテファンプラッツ駅からシェーンブルン宮殿駅までといった市内の路線案内から、ウィーン空港からザルツブルクまで、などオーストリアの各地への路線案内もできます。ただし、検索する地名はプログラムに登録されている駅名や停留所名からしか選べません。現地の地名が不明な場合は路線図をダウンロードしてご確認ください。

地下鉄 U-Bahn 路線図のダウンロード

現在、5つの路線があり、5〜10分間隔で運行しています。

U1(赤)レオポルダウ - オーバラー:街の中心部を通り南北に走る。

U2(紫)カールスプラッツ - ゼーシュタット:現在U2延長と新設U5の工事中＊。

U3(オレンジ)シンメリング - オッタークリング:街の中心部を東西に走る。西駅を通る。

U4(緑)ウィーンの森の入口ハイリゲンシュタットと市の西ヒュッテルドルフを結ぶ。カールスプラッツや、シェーンブルン宮殿を通る。

U6(茶)フロリツドルフ - ジーベンヒルテン:西駅を通って市の南北を結ぶ。

＊カールスプラッツ駅～ラートハウス駅の区間は、2026年に予定されているU5がフランクプラッツまで運行を始めれば、U2とU5が同じ線路を共有します。U5はフランクプラッツ行きですが、U2 はゼーシュタット行きです。そして予定の2030年にU2の路線がマッツラインドルファープラッツまで完成すると、U2は、ラートハウス駅からノイバウガッセ、ピルグラムガッセ、ラインプレヒツドルファー通りを経由して新しい終点のマッツラインドルファープラッツまで走ります。以降、カールスプラッツとフランクプラッツ間のルートは、新しい全自動の U5 のみが運行することになります。

U2とU5の今後の運行区間と開始時期はこちら



路面電車（トラム) Strassenbahn 路線図のダウンロード

約30の系統があります。ワンマンカー。

主な系統:

1 プラーター・ハウプトアレー -シュヴェーデンプラッツ-リング通り-国立オペラ座-シュテファン・ファディンガープラッツ

2 オッタークリング-国立オペラ座-リング通り-シュタット パーク(シュトラウス記念像)-MAK応用美術館-シュヴェーデンプラッツ-フリードリッヒ・エンゲルスプラッツ

D ベートーヴェンの小路(ウィーンの北、ウィーンの森) - ヌスドルフ - リンク - ベルベデーレ宮殿 - 中央駅(ハウプトバーンホーフ) - アルフレッド・アードラーシュトラーセ

18 ブルクガッセ・シュタットハッレ - シュラッハトハウスガッセ: 西駅と中央駅を結ぶ。

37 ショッテントア(U2リンク北側)- カルニシウスガッセ(シューベルトの生家)- ホーエヴァルテ(ベートーヴェン遺書の家)

38 ショッテントア(U2リンク北側)- グリンツィング(ワインの居酒屋が並ぶ)

71 ベルゼ(証券取引所) - ケルントナーリング/オペラ座 - 中央墓地(楽聖たちの墓へは第二門2.Tor下車)



バス Bus 路線図のダウンロード

100近くもの路線が市内を網羅しています。リンクから出発する系統もありますが、多くは市電の終点からさらに遠くへ走ります。番号にA(またはB)がついたものがバスの路線番号となります。ワンマンカー。

主な路線:

38A ハイリゲンシュタット(U4)- アルムブルスターガッセ(ベートーヴェン遺書の家)- グリンツィング - カーレンベルク

48A Dr.カール・レンナーリンク(フォルクステアター) - バウムガルテナーヘーエ(シュタインホフ教会)

60B ヘルメスシュトラーセ ー ラインツァートア(ヘルメスヴィラ入口)



Sバーン、R/REX/CIXバーン(郊外電車) 路線図のダウンロード

これらの路線はオーストリア連邦鉄道(ÖBB)が運行。Sは10、R/EXは20(ウィーン発)程の路線がありますが、利用しやすいのはウィーンミッテや中央駅、マイドリングなどを通るS1,S2。

S1 ウィーンの森のバーデンの方にも伸びていますが、運賃は市内料金ではないので注意。

S7 シュヴェッヒャートにあるウィーン空港方面と市内を結んでいます。

フランツ・ヨーゼフ駅始発のREX4はハイリゲンシュタットを通りクレムスまで、ウィーン西駅からCIX５でメルクまで行けます。



バーデン線 Badnerbahn

ウィーン市中心と郊外のバーデンを結ぶ。ウィーンの始発駅はオペラ座前のリンクを挟んで向い側、ブルーと黄色の路面電車。ウィーン市内の南端フェーゼンドルフまでは市内料金となります。