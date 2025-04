Gewoonten en tradities in Oostenrijk

Oostenrijkers leven dicht bij de natuur, koesteren tradities en combineren die moeiteloos met nieuwe invloeden.

Reizigers die de mooie tradities, festivals en regionale tradities van Oostenrijk meemaken, worden ondergedompeld in de Oostenrijkse cultuur. Of het nu gaat om het narcissenfestival of het midzomer vreugdevuur - de mensen in Oostenrijk houden van hun tradities en gebruiken en vieren deze uitgebreid.

Met Pasen en op de paasmarkten is Oostenrijk kleurrijker dan ooit: kleurrijk in cultuur en culinair genot. In de berggebieden zijn de populaire veedrijftochten in de herfst indrukwekkend en nodigen uit tot een prachtige afsluiting van de alpenzomer.

Kerstmarkten, kerstkoekjes, adventskransen en kersttradities begeleiden de magie van de advent aan het einde van het jaar. En na de contemplatieve periode bepalen de schitterende balavonden aan het begin van het jaar het tempo in elegantie en levensvreugde - vooral Wenen als geheime balhoofdstad vooral Wenen, de geheime balhoofdstad van de wereld.