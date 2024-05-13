Muzica a avut mereu o mare importanță în Austria. Aici s-au născut mari compozitori și au fost create opere de renume mondial, aici oamenii trăiesc prin muzică.

Austria – țara muziciii

Austria are o legătură istorică și culturală profundă cu muzica. Aici, muzica nu este doar o formă de artă la cel mai înalt nivel, ci și o stare de spirit și o componentă esențială a identității. În special Viena – „capitala muzicală a lumii” – „conduce orchestra” atunci când vine vorba de atenția internațională.

Muzica în Austria joacă toate rolurile

În Salzburg are loc anual Festivalul de la Salzburg, iar pe malul Lacului Constanța, în Vorarlberg, se desfășoară în fiecare vară Festivalul de la Bregenz. Spectacolele de operă, teatru și concertele atrag oameni cu cele mai înalte pretenții muzicale. Oaspeții se bucură de vibrația epocilor trecute, precum și de cea a epocii contemporane: fie la Festivalul de Muzică Grafenegg sau la Festivalul Internațional de jazz din Saalfelden. Și muzica populară autentică joacă un rol central, sunetele de jodler și „Stubenmusik” fiind profund înrădăcinate în regiunile alpine.