Muzica în Austria
Clasică sau modernă, în săli splendide sau în aer liber
Austria – țara muziciii
Austria are o legătură istorică și culturală profundă cu muzica. Aici, muzica nu este doar o formă de artă la cel mai înalt nivel, ci și o stare de spirit și o componentă esențială a identității. În special Viena – „capitala muzicală a lumii” – „conduce orchestra” atunci când vine vorba de atenția internațională.
Muzica în Austria joacă toate rolurile
În Salzburg are loc anual Festivalul de la Salzburg, iar pe malul Lacului Constanța, în Vorarlberg, se desfășoară în fiecare vară Festivalul de la Bregenz. Spectacolele de operă, teatru și concertele atrag oameni cu cele mai înalte pretenții muzicale. Oaspeții se bucură de vibrația epocilor trecute, precum și de cea a epocii contemporane: fie la Festivalul de Muzică Grafenegg sau la Festivalul Internațional de jazz din Saalfelden. Și muzica populară autentică joacă un rol central, sunetele de jodler și „Stubenmusik” fiind profund înrădăcinate în regiunile alpine.
Locurile din Austria unde muzica este vioara întâi
Descoperă evenimente culturale, muzicale, culinare & sportive
6 muzicieni austrieci de renume mondial
Sfaturi privind protecția mediului
Astfel, protecția mediului nu ia pauză nici măcar în vacanță:
rezervă-ți cameră la cazări cu certificat de mediu
vino în Austria și revino acasă cu trenul
folosește mijloacele de transport în comun: metrou, tramvai, autobuz, trenuri expres regionale
descoperă orașul folosind biciclete închiriate
folosește serviciile de închiriere biciclete din hoteluri
folosește sticle de apă reutilizabile
elimină cu grijă gunoiul (șervețele, ambalaje, sticle de unică folosință etc.)
renunță la curățarea zilnică a camerei și la schimbarea zilnică a prosoapelor din hotel