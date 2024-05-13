Muzica în Austria
Clasică sau modernă, în săli splendide sau în aer liber

Muzica a avut mereu o mare importanță în Austria. Aici s-au născut mari compozitori și au fost create opere de renume mondial, aici oamenii trăiesc prin muzică.

Austria – țara muziciii

Austria are o legătură istorică și culturală profundă cu muzica. Aici, muzica nu este doar o formă de artă la cel mai înalt nivel, ci și o stare de spirit și o componentă esențială a identității. În special Viena – „capitala muzicală a lumii” – „conduce orchestra” atunci când vine vorba de atenția internațională.

Muzica în Austria joacă toate rolurile

În Salzburg are loc anual Festivalul de la Salzburg, iar pe malul Lacului Constanța, în Vorarlberg, se desfășoară în fiecare vară Festivalul de la Bregenz. Spectacolele de operă, teatru și concertele atrag oameni cu cele mai înalte pretenții muzicale. Oaspeții se bucură de vibrația epocilor trecute, precum și de cea a epocii contemporane: fie la Festivalul de Muzică Grafenegg sau la Festivalul Internațional de jazz din Saalfelden. Și muzica populară autentică joacă un rol central, sunetele de jodler și „Stubenmusik” fiind profund înrădăcinate în regiunile alpine.

Locurile din Austria unde muzica este vioara întâi

6 muzicieni austrieci de renume mondial

Wolfgang Amadeus Mozart

Anton Bruckner

Ludwig van Beethoven

Franz Liszt

Franz Schubert

Sfaturi privind protecția mediului

Ce poți face, pentru a proteja mediul din orașe?

Astfel, protecția mediului nu ia pauză nici măcar în vacanță:

  • rezervă-ți cameră la cazări cu certificat de mediu

  • vino în Austria și revino acasă cu trenul

  • folosește mijloacele de transport în comun: metrou, tramvai, autobuz, trenuri expres regionale

  • descoperă orașul folosind biciclete închiriate

  • folosește serviciile de închiriere biciclete din hoteluri

  • folosește sticle de apă reutilizabile

  • elimină cu grijă gunoiul (șervețele, ambalaje, sticle de unică folosință etc.)

  • renunță la curățarea zilnică a camerei și la schimbarea zilnică a prosoapelor din hotel

Călătorește într-un mod durabil

