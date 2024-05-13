Călătorește într-un mod durabil
Vacanță în Austria cu responsabilitate

Cei care călătoresc în mod durabil sunt atenți la natură, la mediu și la o bună conviețuire. Austria este o țară în care vacanțele durabile sunt ușor de realizat.

În Austria, natura dă tonul: peisaje protejate, lacuri de scăldat curate și regiuni naturale neatinse. Pădurile și pășunile alpine sunt îngrijite cu atenție, apele sunt menținute curate, zonele naturale sunt protejate, iar biodiversitatea este promovată. Regiunile Austriei, precum și gazdele de aici ne arată ce înseamnă să te gândești cu adevărat la generațiile viitoare și să acționezi în consecință. Această responsabilitate generează în mod continuu inovații durabile, precum conceptele de mobilitate și utilizarea surselor de energie regenerabile.

În Austria este foarte ușor să te bucuri de o natură intactă și curată – în munți, pe pășuni, lângă apă sau în pădure. O contribuție importantă în acest sens o au oamenii care trăiesc aici. Ei își iau foarte în serios datoria de a proteja în mod durabil toate bogățiile naturale. Toți oaspeții sunt invitați să facă la fel.

Protecția climei&o bună conviețuire

Ce înseamnă să călătorești într-un mod durabil?

Cei care reușesc acasă să concilieze confortul propriu cu responsabilitatea față de mediu vor, în mod firesc, să călătorească în mod durabil. O vacanță ecologică înseamnă să te lași inspirat/ă și să trăiești experiențe frumoase, respectând în același timp natura, protejând clima și interacționând armonios cu oamenii care trăiesc în regiunea de vacanță:

Sfaturi și informații cu privire la călătorii durabile

Vacanță incluzivă

Hoteluri și restaurante accesibile, muzee incluzive și excursii fără griji în cele mai frumoase regiuni ale Austriei - vacanțe confortabile pentru toată lumea.

Descoperă

Protejarea monumentelor istorice = protejarea mediului

Protejarea monumentelor istorice este sinonimă cu durabilitatea socio-culturală. De aceea, conservarea clădirilor istorice este o inițiativă remarcabilă în Austria.

Protejarea monumentelor istorice

Cazări cu certificate de durabilitate

Energie inteligentă, conservarea resurselor, produse regionale și responsabilitate socială: cazările certificate durabile fac vacanțele mai ecologice.

Explorează

Omul în centrul de interes

Fair Play în destinația de vacanță Austria

Cheia dreptății este adesea o bună conviețuire. De aceea, în Austria, țara de vacanță, se aplică următoarele: fair play pentru o societate incluzivă, în care toate persoanele implicate își asumă responsabilitatea:

Cine contribuie la fair play-ul durabilității socio-culturale?

  • Oaspeții: călătorește în mod durabil cine își reduce la minimum amprenta de carbon și ține cont și de bunăstarea celorlalți.

  • Gazdele, care se angajează să promoveze înțelegerea reciprocă în materie de accesibilitate și incluziune, dar și echitatea pentru echipa lor.

  • Regiunile: acestea asigură măsuri ecologice, prin păstrarea de peisaje intacte, ape curate, precum și utilizarea de energii regenerabile și protecția monumentelor.

Protejând natura, o apreciezi total

Vacanță pentru multe generații

În Austria, natura dă tonul: peisaje protejate, lacuri de scăldat curate și regiuni naturale neatinse În plus, Austria, pionieră în agricultura ecologică, se află în fruntea clasamentului european al suprafețelor cultivate ecologic, biodiversitatea jucând un rol important în acest sens. 

În multe locuri, oamenii trăiesc conștienți de bogățiile ecologice pe care le au, iar angajamentul lor este pe măsură: pădurile și pășunile alpine sunt îngrijite cu atenție, apele sunt menținute curate, zonele naturale sunt protejate, iar biodiversitatea este promovată. Conservarea acestor habitate pentru oameni, animale și plante este o măsură orientată spre viitor. Este o bucurie să vezi că între bunăstarea personală și responsabilitate se poate crea o punte durabilă.  

Vacanță în și cu natura Austriei

Alpii în Austria

Lanțurile muntoase se întind de la vest la est: Alpii austrieci sunt locuiți de mii de ani.

Alpii în Austria

Biodiversitate: Cele mai frumoase spectacole ale naturii, cu faună și floră bogate

Mobilitate și protejarea resurselor.

Vacanță ecologică de iarnă

Este posibil ca vacanța de iarnă să fie ecologică în vreun fel? În Austria răspunsul la această întrebare este „da!” Pe de o parte, prin implicarea fiecărui oaspete în parte, pe de altă parte, prin schimbări și dezvoltări ample ale unor regiuni întregi. Astfel, multe dintre regiunile de sporturi de iarnă din zona alpină sunt pionieri în demonstrarea modului în care schiul poate fi practicat în armonie cu natura. Astfel, se acordă o atenție egală oamenilor, animalelor și naturii – și, prin urmare, și generațiilor viitoare.

Multe dintre măsuri se aplică deja: de la reducerea emisiilor de CO₂ prin mobilitate durabilă și utilizarea surselor de energie regenerabile până la zăpadă artificială care protejează resursele.

O vacanță ecologică de iarnăInstalații durabile de transport

FAQs

O vacanță durabilă înseamnă să trăiești experiențe frumoase și, în același timp, să ai grijă de natură, de mediu și de interacțiunea cu oamenii locului. De la o zi la lac până la vacanța de iarnă, de la o vizită la restaurant până la o excursie culturală: călătoriile durabile reduc amprenta de carbon și iau în considerare diferite perspective.

  • Ecologic: Austria oferă peisaje intacte și ape curate. A călători într-un mod durabil înseamnă să tratezi aceste comori ale naturi cu grijă și respect.

  • Economic: energiile regenerabile și ideile inovatoare în materie de protejare a mediului sunt cele care definesc turismul din Austria. Cazările neutre din punct de vedere climatic și mobilitatea durabilă contribuie la călătoriile sustenabile.

  • Social: înțelegerea și incluziunea sunt prioritare. Accesibilitatea este promovată și dezvoltată în mod constant.

  • se pune accent pe aspecte ecologice, sociale și culturale 

  • se pune accent pe alimente de sezon, regionale și din culturi bio 

  • concepte energetice bine gândite 

  • se iau măsuri pentru protejarea resurselor 

  • sisteme de iluminat cu un consum scăzut de energie 

  • sisteme pentru reutilizarea apei 

  • implicare în comunitățile, cultura și tradițiile locale 

  • materiale naturale pentru mobilier și textile 

  • criterii de construcție bioclimatice (de exemplu, izolație bună) 

  • îmbunătățirea bilanțului de CO22

  • nevoile oaspeților, ale localnicilor și ale naturii sunt armonizate între ele. 

Nu mai este permisă atingerea neutralității climatice prin proiecte de compensare. Termenul „neutralitate climatică” poate fi utilizat numai dacă ...

  • ... se întocmește un bilanț complet al emisiilor (domeniile de aplicare 1-3) în conformitate cu Protocolul GHG.

  • ... se prezintă un plan concret de măsuri pentru atingerea neutralității (cu planificarea timpului și a resurselor) și include atât măsuri de evitare și reducere, cât și măsuri de compensare..

  • ... se obține o certificare de la un organism independent și recunoscut, care confirmă neutralitatea climatică.

  • ... toate informațiile sunt ușor accesibile oaspeților, adică publicate în mod transparent.

Sunt considerate pozitive pentru climă produsele, serviciile sau proiectele care contracarează bilanțul negativ al încălzirii globale. Asta înseamnă că un hotel compensează mai multe emisii de CO2 decât produce. Această supracompensare are un efect pozitiv asupra climei.  

„Prietenos cu mediul” este o afirmație generală privind mediul și, prin urmare, fără explicații suplimentare privind măsurile efectiv implementate, poate fi înșelătoare. Ceea ce este considerat ecologic poate fi interpretat diferit de la un oaspete la altul.

