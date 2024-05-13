Cei care călătoresc în mod durabil sunt atenți la natură, la mediu și la o bună conviețuire. Austria este o țară în care vacanțele durabile sunt ușor de realizat.

În Austria, natura dă tonul: peisaje protejate, lacuri de scăldat curate și regiuni naturale neatinse. Pădurile și pășunile alpine sunt îngrijite cu atenție, apele sunt menținute curate, zonele naturale sunt protejate, iar biodiversitatea este promovată. Regiunile Austriei, precum și gazdele de aici ne arată ce înseamnă să te gândești cu adevărat la generațiile viitoare și să acționezi în consecință. Această responsabilitate generează în mod continuu inovații durabile, precum conceptele de mobilitate și utilizarea surselor de energie regenerabile.

În Austria este foarte ușor să te bucuri de o natură intactă și curată – în munți, pe pășuni, lângă apă sau în pădure. O contribuție importantă în acest sens o au oamenii care trăiesc aici. Ei își iau foarte în serios datoria de a proteja în mod durabil toate bogățiile naturale. Toți oaspeții sunt invitați să facă la fel.