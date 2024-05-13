Palatul Schönbrunn
Un loc unde istoria prinde viață
Începuturile: Un conac de vânătoare dă numele locului
Rădăcinile castelului Schönbrunn se întind până în secolul al XIV-lea, când domeniul era cunoscut încă sub numele de „Katterburg”. Abia în anul 1569 a intrat în istoria casei de Habsburg: Împăratul Maximilian al II-lea a achiziționat terenul împreună cu casa, grajdul și grădina. Conform legendei, succesorul său, împăratul Matthias, a descoperit un izvor în 1612, în timpul unei partide de vânătoare, și a exclamat: „Welch schöner Brunn! / Ce fântână frumoasă!” Așa a luat naștere numele de Schönbrunn. Încă de pe atunci, această zonă servea drept pavilion de vânătoare și refugiu pentru familia Habsburg, înainte de a fi transformată, de-a lungul secolelor, într-o reședință somptuoasă.
Viziuni baroce și strălucire imperială
După distrugerea provocată de asediul turc din 1683, împăratul Leopold I l-a însărcinat pe arhitectul Johann Bernhard Fischer von Erlach cu construirea unei reședințe reprezentative pentru fiul său, Iosif I. Planurile inițiale prevedeau construirea unui al doilea Versailles, însă dificultățile financiare au împiedicat transformarea acestei viziuni în realitate.
Abia sub domnia Mariei Tereza, care a transformat Schönbrunn în reședința sa de vară în 1743, palatul a căpătat strălucirea imperială cunoscută și astăzi. Cu ajutorul arhitectului Nicolaus Pacassi, încăperile au fost amenajate în stil rococo – perfect pentru festivitățile de la curte și afacerile de stat ale epocii.
Splendoarea complexului
Schönbrunn este mai mult decât un palat – este o operă de artă totală: grădinile baroce întinse, cu glorieta, fântâna lui Neptun și ruinele romane, conferă un aspect impunător. Un alt punct de atracție este sera exotică, impresionantă din punct de vedere arhitectural, care adăpostește plante exotice din întreaga lume. Grădina zoologică Schönbrunn, fondată în 1752, este cea mai veche grădină zoologică din lume și îmbină farmecul baroc cu țarcurile moderne pentru animale.
Evenimente istorice la Palatul Schönbrunn
Castelul nu a fost doar reședința familiei Habsburg, ci și scena unor momente istorice importante. Aici a avut loc Congresul de la Viena din 1814/15, iar împăratul Franz Joseph I al Austriei, care a preferat Schönbrunn pe tot parcursul vieții, l-a primit aici pe Napoleon al III-lea. Camerele somptuoase mărturisesc și astăzi despre putere, diplomație și viața de zi cu zi a imperiului.
Schönbrunn în epoca modernă
După căderea monarhiei în 1918, Palatul Schönbrunn a fost deschis publicului și este astăzi unul dintre cele mai importante muzee din Austria. Din 1996, Palatul Schönbrunn poartă titlul de Patrimoniu Cultural Mondial UNESCO și se numără printre cele mai importante ansambluri baroce din Europa.
De peste 250 de ani, la Schönbrunn se păstrează vie arta teatrului de păpuși – o tradiție care își are originea în timpul domniei Mariei Tereza. Ceea ce odinioară era pus în scenă pentru curtea imperială încântă astăzi un public internațional cu un repertoriu care se întinde de la operă și operetă până la musicaluri și basme.
Palatul Schönbrunn din toate perspectivele
Palatul
Palatul Schönbrunn fascinează prin sălile sale somptuoase, care readuc la viață istoria strălucitoare a casei de Habsburg. De la incredibila Galerie Mare, cu frescele sale impresionante de pe tavan, până la Salonul Roșu, elegantul salon de primire cu tapițerie din catifea roșie și ornamente aurii, încăperile reflectă splendoarea imperială. De asemenea, dormitorul împăratului Franz Joseph, amenajat în stil burghez simplu, sau salonul personal al împărătesei Elisabeta cu portretele copiilor lor, ne povestesc despre latura privată a monarhiei.
Cu 45 de săli deschise publicului și o gamă variată de tururi ghidate, există ceva pe gustul fiecăruia. Turul complet oferă o privire detaliată asupra etajului principal și a apartamentelor lui Franz Joseph și ale Elisabetei. Turul Imperial se concentrează doar pe sălile de primire și apartamentele private din partea de sud, în timp ce Turul Apartamentelor de Stat prezintă, încăperile reprezentative din perioada Mariei Tereza. Cei care doresc să aprofundeze vizita pot opta pentru turul ghidat „Maria Tereza”, care include și sala Bergl, renumită pentru decorațiunile sale. La Muzeul Copiilor, familiile pot descoperi în mod interactiv viața copiilor din familia imperială, iar turul ghidat „Plante sălbatice de la Schönbrunn” îmbină natura și istoria în parcul castelului. Un punct de atracție deosebit este posibilitatea de a face o călătorie în timp cu ajutorul realității virtuale și de a redescoperi trecutul castelului ca și cum ai fi acolo.
Diversitate în interiorul și dincolo de zidurile palatului
Fântânile de la Schönbrunn
O fântână care a dat numele locului: Schöner Brunnen (Fântâna Frumoasă)
Se pare că Schönbrunn își datorează numele unei întâmplări. Se spune că împăratul Matei ar fi descoperit izvorul în secolul al XVII-lea, în timpul unei partide de vânătoare, și ar fi strigat: „Welch schöner Brunn! / Ce fântână frumoasă"
O escapadă în Egipt: Fântâna Obelisc
Fântâna a fost construită în 1777, inspirându-se dintr-un obelisc egiptean. Hieroglifele reprezentate pe ele sunt însă rodul imaginației.
În vizită la zeii mării: Fântâna Neptun
Fântâna, a cărei construcție a început în 1776, delimitează în mod armonios Marele Parter al parcului palatului. Figurinele îi înfățișează pe zeii mării Neptun și Thetis, însoțiți de suita lor.
Glorieta de la Palatul Schönbrunn:
Glorieta, care tronează maiestuos pe dealul Schönbrunn, este un punct de atracție central al complexului și completează interacțiunea armonioasă dintre castel și parc.
Inițial era planificat ca întregul complex al castelului să fie construit pe deal. Construită în 1775 sub forma unei galerii deschise, clădirea comemorează victoria Austriei asupra Prusiei în bătălia de la Kolin din 1757. Reprezentările trofeelor și simbolurilor puterii imperiale subliniază pretențiile imperiale ale casei de Habsburg și voința vizionară a Mariei Tereza de a modela lumea.
Priveliștea asupra Vienei de la glorietă este deosebit de impresionantă și continuă să fascineze vizitatorii și în prezent. Maria Tereza a dispus amenajarea părții centrale vitrate a glorietei ca sală de festivități – un loc destinat evenimentelor oficiale.
Astăzi, trenulețul panoramic duce direct pe culme, unde oaspeții se pot bucura de priveliște, savurând o cafea și o prăjitură într-o atmosferă istorică.
Grădina Zoologică Schönbrunn
Cea mai mare atracție din parcul castelului este Grădina Zoologică Schönbrunn, cea mai veche grădină zoologică din lume. Clădirea sa principală, menajeria, a fost construită încă din 1752, la inițiativa lui Francisc I, soțul Mariei Tereza. Împăratul a dorit să surprindă literalmente magia locului și a dispus amenajarea unui laborator alchimic sub pavilionul central. În plus, se presupunea că operatorii radiesteziști reușeau aici să detecteze fluxurile energetice.
Astăzi, grădina zoologică încântă vizitatorii mai ales prin locuitorii săi. În ciuda amplasării urbane, acest loc oferă un cămin pentru lei, tigri și leoparzi, precum și pentru elefanți, urși polari și panda. În plus, grădina zoologică pune accentul pe cercetare, reproducere și protejarea speciilor de animale pe cale de dispariție.
Concertul unei Nopți de Vară al Filarmonicii de la Viena
În mijlocul parcului baroc de la Schönbrunn – între palat și glorietă – are loc în fiecare an Concertul de vară al Filarmonicii din Viena. Din 1996, atât Palatul Schönbrunn, cât și parcul său fac parte din Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO.
Strălucirea locului și farmecul muzicii clasice fac din concertul de vară o experiență unică. Concertul are loc anual, intrarea este liberă, și este transmis la televiziune la nivel internațional.
Delicii culinare la Schönbrunn
Cafenelele și restaurantele din jurul palatului Schönbrunn te invită să te bucuri de delicii culinare într-o atmosferă imperială. Fie că se află în parcul castelului sau în apropierea obiectivelor istorice, localurile gastronomice îmbină tradiția vieneză cu ospitalitatea modernă. Spectacolul de preparare a ștrudelului cu mere de la Café Gerstner este deosebit de popular, unde arta preparării ștrudelului este prezentată chiar sub ochii tăi. Aici vei afla secretele unui ștrudel cu mere perfect și îl vei putea savura proaspăt scos din cuptor.
De asemenea, în restaurantele din jurul palatului Schönbrunn te așteaptă preparate ușoare, specialități vieneze clasice și deserturi delicioase. Locul perfect pentru a te relaxa după o plimbare în parcul castelului sau o vizită la grădina zoologică și pentru a te bucura de atmosfera unică a palatului Schönbrunn.