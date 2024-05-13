Lichior de ouă

Clasică băutură cremoasă este în plin sezon în special de Paște: fie ca atare, fie pe post de digestiv sau de ingredient pentru prăjituri.

Mod de preparare

  • Timp de preparare: 20 min
  • 1 Porții
Pas 1

Bate 6 gălbenușuri de ou, pulpa de la o păstaie de vanilie și zahărul pudră pe aburi până când devin spumă.

Pas 2

Încorporează frișca și vodca sau Korn (o băutură distilată incoloră germană produsă din semințe de cereale fermentate).

Pas 3

Amestecă în continuare pe aburi până când amestecul se îngroașă și ajunge la aproximativ 70 °C.

Pas 4

Pune băutura în sticle curate cât este fierbinte și păstreaz-o la frigider.

Ingrediente
Pentru lichior

